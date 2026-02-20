Подрядные работы в составе строительно-монтажных работ: с 1 июля новый перечень

Министр промышленности и строительства приказом от 12 февраля 2026 года утвердил Перечень видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в соответствии с новым Строительным кодексом.

В перечень включены:

Земляные работы и специальные работы в грунтах, в том числе:

устройство оснований, в том числе:

работы по разработке грунта, вертикальной планировке, копания ям вручную:

разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях, грунтовых и притрассовых резервах в отвал или насыпь;

разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом;

разработка и перемещение грунта механизированным способом и вручную;

копание ям механизированным способом;

прочие работы при разработке грунта, вертикальной планировке, обратной засыпке;

работы по устройству насыпей и обратным засыпкам:

обратная засыпка грунта, в том числе вручную, с уплотнением электро- или пневмотрамбовками;

разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений;

прочие работы по устройству насыпей и обратных засыпок;

укрепительные работы:

мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров;

укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков;

работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:

погружение железобетонных свай;

погружение железобетонного шпунта на причальных набережных;

погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах;

погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай;

погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда;

устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай;

устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек;

установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта;

устройство свай;

прочие работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;

устройство ростверка и фундаментной плиты;

работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек:

выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом;

уплотнение грунта тяжелыми трамбовками;

уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами;

уплотнение грунта вручную легкими трамбовками;

работы по сооружению опускных колодцев и кессонов:

опускание колодца с механизированной разработкой грунта;

опускание колодца вручную;

прочие работы по сооружению опускных колодцев и кессонов;

работы по закреплению грунтов:

укрепление термическое грунтов;

цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов;

силикатизация и смолизация грунтов;

прочие работы по закреплению грунтов;

работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:

устройство водоводных и дренажных канав;

устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах;

устройство закрытого дренажа;

погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами;

сборка и демонтаж всасывающего коллектора;

возведение конструкций из камня и скальной породы;

обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов;

устройство подстилающих слоев и оснований;

устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля);

устройство дренажных фильтров из гравия и песка;

укладка пористых керамических пластин аэратов;

устройство защитных дамб в русле водотока;

прочие работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

подводно-технические работы и работы на морском шельфе:

разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами;

рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства;

рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами;

прочие гидромеханизированные и дноуглубительные работы;

разравнивание и виброуплотнение под водой горизонтальных постелей водолазами;

перемещение камня под водой, выемка камня и щебня из воды;

опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков под воду;

установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях;

прочие подводные (водолазные) работы;

работы взрывные:

взрывание скальных грунтов, дробление валунов и негабаритных кусков;

взрывание массовое грунтов на выброс и сброс;

укрытие взрываемой площади для защиты сооружений;

уплотнение грунта под водой взрывами;

прочие взрывные работы;

работы по устройству конструкций скважин:

работы по устройству скважин;

строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин;

бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность;

установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств;

установка фильтра на колонне водоподъемных труб;

цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж;

крепление скважин трубами;

крепление колодца железобетонными кольцами;

устройства оголовка фильтра и откачка воды;

транспортирование оборудования скважин;

бурение разгрузочных скважин;

прочие работы по устройству конструкций скважин.

Работы по сносу строительных объектов с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, а также вертикальной планировкой территории:

подготовительные работы на строительной площадке:

устройство инженерных сетей и систем временных зданий;

устройство временных защитных ограждений;

устройство подкрановых путей;

устройство рельсовых путей;

устройство других временных сооружений;

устройство покрытия на строительной площадке;

устройство монтажной площадки (с сопутствующими работами) при строительстве мостовых сооружений;

устройство временных дорог и подъездов к строительной площадке;

устройство временных объездных дорог для транзитного транспорта;

прочие подготовительные работы на строительной площадке;

работы по сносу строений и разборке конструкций:

разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;

разборка наземной части производственных зданий;

разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней;

разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;

разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;

разборка промышленных печей;

разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов;

демонтаж металлических колонн, балок и рам;

демонтаж опор контактной сети;

демонтаж и разборка других сетей и сооружений;

прочие работы по сносу строений и разборке конструкций;

расчистка строительной площадки от деревьев, корчевке пней, срезка кустарника, уборке камней и валунов, осушению и отводу поверхностных вод.

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций строительных объектов (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений):

устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов:

устройство монолитных конструкций;

установка металлической сетчатой опалубки;

установка и разборка щитовой опалубки;

установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки;

установка арматуры монолитных железобетонных конструкций;

установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с бетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях;

установка анкерных болтов и закладных деталей;

устройство оснований и подстилающих слоев;

устройство бутобетонных и бетонных фундаментов;

устройство бетонных колонн и стоечных опор;

устройство бетонных стен и перегородок;

устройство крепей, тампонаж скважин и стволов;

укладка бетона под воду;

подливка фундамента под оборудование;

крепление стен и сводов выработок торкрет-бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей;

приготовление бетонов и растворов;

устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор;

устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей;

устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации;

установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;

устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт, гидроизоляционной обоймы;

устройство железобетонных наружных и внутренних стен;

возведение железобетонных колонн;

возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов;

возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке;

укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений;

усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками;

усиление и замена железобетонных покрытий;

устройство других бетонных и железобетонных работ;

прочие бетонные работы с применением пластикобетонных, железобетонных и использованием неметаллической арматуры;

установка блоков наружных и внутренних стен зданий;

установка бетонных трапов;

крепление берега бетонными массивами;

изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой;

устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней;

устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков;

монтаж других железобетонных и бетонных конструкций;

установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры;

установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг;

установка перемычек;

установка стропильных балок и ферм;

установка стеновых панелей наружных и внутренних стен;

установка объемных блоков жилых зданий;

установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов;

установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников);

установка лестничных маршей и площадок;

установка шахт лифтов и объемных элементов закромов;

установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков;

установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;

установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов;

установка перемычек;

установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций;

установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров;

установка панелей стен при сооружении линейных зданий;

установка плит перекрытий и покрытий лестниц, мостов, труб, платформ, линейных зданий;

установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств;

установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов;

установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях;

установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений;

установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега;

устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций;

устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков;

устройство лестниц и крылец с входными площадками;

укладка балок и ригелей;

укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий;

укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций;

укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание;

укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей;

монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей, открытых и закрытых распределительных устройств;

крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями;

кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем;

кладка стен из керамических камней;

кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом;

кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками;

кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича;

кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом;

кладка кирпичная стен, облицовка керамическими плитами;

устройство перегородок из кирпича и керамических камней;

возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков;

устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит;

устройство других каменных конструкций;

прочие работы по устройству каменных конструкций;

устройство конструкций башенного, мачтового типа, силосных сооружений, дымовых труб, градирен, башен, надшахтных копров;

устройство несущих конструкций мостов и мостовых переходов;

гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы:

крепление берегов тетраподами и массивами;

покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами;

установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами;

прочие работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций и иных неметаллических конструкций;

работы по монтажу металлических конструкций:

монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений;

монтаж металлических конструкций несобственного производства;

монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей;

монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, колосников и других конструкций печей, труб, сушил электролизеров;

монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей;

монтаж конструкций кабин для радиорелейных линий и термокамер;

монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей;

монтаж легких трубчатых конструкций, покрытий;

монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов;

монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами;

монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих);

возведение зданий из блокбоксов;

установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой;

установка швартовых тумб;

установка металлических ограждений лестниц;

установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений;

установка стальных крепежных изделий и катковых опор;

установка кейль-кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами;

устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен;

устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях;

настил из рифленой стали для подпольных каналов;

подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов;

обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления;

крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами;

наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца;

прочие работы по монтажу конструкций из металла;

работы горнопроходческие:

проходка шахтных стволов, шурфов, выработок;

проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке;

тоннельные работы;

устройство противофильтрационных завес;

проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений;

проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных выработок;

прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей;

ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита;

устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками;

устройство сланцевых и водяных заслонов;

устройство временных крепей и установка арок крепления;

устройство и разборка армировки шахтных стволов;

установка и разборка деревянных крепежей – рам, расстрелов, связей, обшивок;

крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и рудничными стойками;

прочие горнопроходческие работы;

работы по монтажу деревянных конструкций:

установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;

установка калиток и ограждений;

монтаж дверей и окон;

установка ворот;

установка балок, арок, ферм и панелей;

установка козырьков, люфт-клозетов, пожарных ящиков, столов;

установка ряжей, устройство и разработка стапелей;

установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров;

возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений;

устройство стен из деревянных конструкций и деталей;

устройство деревянного мостового полотна;

сборка покрытий и перекрытий;

монтаж других деревянных конструкций;

прочие работы по монтажу конструкций и изделий из древесины;

работы по монтажу легких ограждающих конструкций:

установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий;

устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу;

монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов;

прочие работы по монтажу легких ограждающих конструкций;

работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов:

экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой с подготовкой;

обшивка стен и кровли выработок листовой сталью с подготовкой;

установка защитных стальных сеток;

обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста;

герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями и другими конструкциями с подготовкой;

чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами;

экранирование помещений;

устройство деформационных и антисейсмических швов;

прочие работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов с подготовкой;

работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб:

установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;

кладка и футеровка промышленных труб;

обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами, огнеупорной массой;

футеровка железобетонных промышленных труб кислотоупорным кирпичом;

кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом;

кладка насадок, набивка подин угольной массой, установка анодных и подовых блоков;

прочие работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб;

работы по устройству кровель:

устройство асбоцементных кровель;

устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки;

устройство рулонных кровель;

устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста;

устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа;

устройство желобов со свесами и ограждений кровли огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

прочие работы по устройству кровель;

отделочные работы:

облицовочные работы;

устройство покрытия полов;

штукатурка фасадов и внутри зданий;

фактурная отделка фасадов;

устройство наличников тянутых;

обивка поверхностей;

отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку;

устройство каркаса;

устройство потолков;

обработка швов сухой штукатуркой;

отделка поверхности под фактуру "шагрень";

установка гипсовых, цементных погонных, штучных деталей;

гипсовые, цементные, клеевые, малярные работы;

установка цементных погонных деталей;

окраска фасадов и наружных поверхностей зданий;

окраска поверхностей внутри и снаружи помещений;

шпатлевка помещений;

покрытие поверхностей лаком и оклейка тканями;

сверление и устройство штраб в конструкциях;

резка конструкций;

декоративные работы;

оклейка обоями;

устройство фасадных систем;

отделка поверхностей жидкими обоями;

установка стеклопакетов в металлические переплеты;

подготовка с огрунтовкой поверхностей;

прочие отделочные работы.

Работы по защите и отделке конструкций и оборудования:

работы по гидроизоляции строительных конструкций;

работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;

работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, в том числе:

стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;

промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов;

магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше;

общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций.

Устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем:

сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и электроосвещения предприятий воздушного транспорта, сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления:

устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций;

установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта;

подвеска проводов линий электропередачи и контактных линий;

подвеска грозозащитных тросов;

укладка кабелей в подводные траншеи;

установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей;

установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции;

установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления;

устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами;

устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления;

укладка трубопроводов электроснабжения;

прокладка электропроводки в квартирах жилых домов;

прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках;

прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;

затягивание и прокладка проводов;

монтаж вводно-распределительного устройства;

монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;

установка осветительных щитков;

установка электрических плит;

подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах;

установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно-разрывного пункта на опорах и крышах зданий;

монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников;

монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных;

монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей;

монтаж щитов однорядных и двухрядных;

монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств;

монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей;

установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой;

установка электронагревательных приборов;

установка электрических приборов;

установка изоляторов;

установка заземлителей;

прокладка внутренней электропроводки;

сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения:

прокладка трубопроводов газоснабжения;

установка запорной арматуры;

установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки;

заполнение емкостей пенообразователем;

врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации:

устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев;

устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора;

устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов;

устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей;

устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков;

укладка водосборных лотков из сборного железобетона;

прокладка трубопроводов водоотведения;

испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;

установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;

установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения;

сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;

установка водомерных узлов;

установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов;

установка баков и сборников конденсата;

установка водоподогревателей скоростных и емкостных;

установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;

прокладка трубопроводов водоснабжения;

прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;

затягивание и прокладка проводов;

монтаж вводно-распределительного устройства;

установка трансформаторов понизительных;

подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах;

подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации;

прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов;

прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;

прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации;

прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций;

установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных;

устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов;

укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами;

устройство основания и якорей деревянных под радиомачты;

устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты;

устройство комплексов оснований и якорей для мачт;

устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети;

установка опор фидерных линий и линий автоблокировки деревянных, железобетонных;

установка опор радиомачт и радиобашен стальных;

установка опор контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных, железобетонных;

установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб;

установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок;

установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс;

установка к опорам оттяжек и подкосов металлических;

установка к опорам подкосов и приставок деревянных;

установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами;

установка радиомачт деревянных, железобетонных и из асбестоцементных труб;

укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей;

укладка бесканальная трубопроводов;

укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопенобетонной и битумно-перлитовой изоляцией;

врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов;

испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников;

подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью;

установка грязевиков и фильтров;

установка компенсаторов;

установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов;

установка элеваторных узлов;

установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);

установка газогорелочных устройств;

установка лебедок фонарных;

установка фильтров, скрубберов, циклонов;

монтаж центробежных насосов с обвязкой;

установка водосточных и водосливных воронок;

прочие работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

монтаж счетчиков водяных, газовых и электрических;

установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков;

установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований;

установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления;

врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов;

испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников;

испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;

установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;

установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;

сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;

установка водомерных узлов;

установка водонагревателей и кипятильников;

установка водоподогревателей скоростных и емкостных;

установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;

устройство внутренних инженерных систем и оборудования;

установка компенсаторов;

установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов;

установка элеваторных узлов;

установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);

установка оборудования электро-, газового, водяного и на твердом и жидком топливе;

установка газовых плит;

установка газогорелочных устройств;

установка регуляторов давления и редуцирования;

установка фильтров, скрубберов, циклонов;

установка калориферов и воздухонагревателей;

монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;

монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции;

монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов;

монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов;

монтаж центробежных насосов с обвязкой;

прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов;

прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;

прокладка трубопроводов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных;

установка запорной арматуры;

установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки;

заполнение емкостей пенообразователем;

врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

прочие работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

Строительство автомобильных и железных дорог:

основания и верхние строения железнодорожных путей:

укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом и другими сопутствующими работами;

укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с подготовкой звеньев на базе и сопутствующие работы;

укладка рельс в одну нитку на готовое основание;

укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной колеи;

укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи;

укладка температурных компенсаторов;

укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями;

укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание;

укладка продольных и поперечных рельсовых путей для перекатки трансформаторов;

укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом;

укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи;

укладка глухих пересечений на путях узкой колеи;

установка поворотного круга на путях узкой колеи;

установка стыков на щебеночный балласт;

установка стрелочных переводов на щебеночный балласт;

установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов;

устройство переездов через узкоколейные пути;

устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах;

устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи;

устройство рельсовых или деревянных упоров;

передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 метров;

передвижка стрелочных переводов;

балластировка железнодорожных путей;

прочие работы по строительству железнодорожных путей;

работы по строительству и ремонту автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок:

устройство и ремонт грунтовых дорог;

устройство и ремонт оснований автомобильных дорог;

устройство и ремонт покрытий из булыжного камня и брусчатки;

устройство и ремонт покрытий автомобильных дорог;

устройство и ремонт бетонных бортовых камней;

устройство и ремонт дорожных покрытий мостов и путепроводов;

установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций;

установка и ремонт элементов обстановки пути (включая дорожные знаки, сигнальные столбики, дорожные ограждения и др;);

изготовление элементов перил и ограждений из различных материалов;

устройство разметки проезжей части дорог;

благоустройство территорий;

прочие работы по строительству и ремонту автомобильных дорог;

работы, связанные с ежедневным обслуживанием и содержанием автомобильных дорог для пропуска транзитного транспорта на период строительства;

устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев оснований автомобильных дорог;

подготовительные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог (разборка дорожной одежды, искусственных сооружений, устройство временной объездной дороги и т.п;);

рекультивация временно занимаемых земель.

Кроме того, в перечень входит монтаж технологического оборудования, включая его сборку и установку в проектное положение на месте постоянной эксплуатации, индивидуальное испытание и испытание под нагрузкой, а также демонтаж.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.