Подрядные работы в составе строительно-монтажных работ: с 1 июля новый перечень
Документ разработан в соответствии с новым Строительным кодексом.
В перечень включены:
Земляные работы и специальные работы в грунтах, в том числе:
устройство оснований, в том числе:
- работы по разработке грунта, вертикальной планировке, копания ям вручную:
- разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях, грунтовых и притрассовых резервах в отвал или насыпь;
- разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом;
- разработка и перемещение грунта механизированным способом и вручную;
- копание ям механизированным способом;
- прочие работы при разработке грунта, вертикальной планировке, обратной засыпке;
- работы по устройству насыпей и обратным засыпкам:
- обратная засыпка грунта, в том числе вручную, с уплотнением электро- или пневмотрамбовками;
- разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений;
- прочие работы по устройству насыпей и обратных засыпок;
- укрепительные работы:
- мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров;
- укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков;
работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:
- погружение железобетонных свай;
- погружение железобетонного шпунта на причальных набережных;
- погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах;
- погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай;
- погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда;
- устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай;
- устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек;
- установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта;
- устройство свай;
- прочие работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;
- устройство ростверка и фундаментной плиты;
- работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек:
- выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом;
- уплотнение грунта тяжелыми трамбовками;
- уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами;
- уплотнение грунта вручную легкими трамбовками;
- работы по сооружению опускных колодцев и кессонов:
- опускание колодца с механизированной разработкой грунта;
- опускание колодца вручную;
- прочие работы по сооружению опускных колодцев и кессонов;
- работы по закреплению грунтов:
- укрепление термическое грунтов;
- цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов;
- силикатизация и смолизация грунтов;
- прочие работы по закреплению грунтов;
работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:
- устройство водоводных и дренажных канав;
- устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах;
- устройство закрытого дренажа;
- погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами;
- сборка и демонтаж всасывающего коллектора;
- возведение конструкций из камня и скальной породы;
- обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов;
- устройство подстилающих слоев и оснований;
- устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля);
- устройство дренажных фильтров из гравия и песка;
- укладка пористых керамических пластин аэратов;
- устройство защитных дамб в русле водотока;
- прочие работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
подводно-технические работы и работы на морском шельфе:
- разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами;
- рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства;
- рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами;
- прочие гидромеханизированные и дноуглубительные работы;
- разравнивание и виброуплотнение под водой горизонтальных постелей водолазами;
- перемещение камня под водой, выемка камня и щебня из воды;
- опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков под воду;
- установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях;
- прочие подводные (водолазные) работы;
работы взрывные:
- взрывание скальных грунтов, дробление валунов и негабаритных кусков;
- взрывание массовое грунтов на выброс и сброс;
- укрытие взрываемой площади для защиты сооружений;
- уплотнение грунта под водой взрывами;
- прочие взрывные работы;
работы по устройству конструкций скважин:
- работы по устройству скважин;
- строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин;
- бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность;
- установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств;
- установка фильтра на колонне водоподъемных труб;
- цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж;
- крепление скважин трубами;
- крепление колодца железобетонными кольцами;
- устройства оголовка фильтра и откачка воды;
- транспортирование оборудования скважин;
- бурение разгрузочных скважин;
- прочие работы по устройству конструкций скважин.
Работы по сносу строительных объектов с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, а также вертикальной планировкой территории:
подготовительные работы на строительной площадке:
- устройство инженерных сетей и систем временных зданий;
- устройство временных защитных ограждений;
- устройство подкрановых путей;
- устройство рельсовых путей;
- устройство других временных сооружений;
- устройство покрытия на строительной площадке;
- устройство монтажной площадки (с сопутствующими работами) при строительстве мостовых сооружений;
- устройство временных дорог и подъездов к строительной площадке;
- устройство временных объездных дорог для транзитного транспорта;
- прочие подготовительные работы на строительной площадке;
работы по сносу строений и разборке конструкций:
- разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;
- разборка наземной части производственных зданий;
- разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней;
- разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;
- разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;
- разборка промышленных печей;
- разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов;
- демонтаж металлических колонн, балок и рам;
- демонтаж опор контактной сети;
- демонтаж и разборка других сетей и сооружений;
- прочие работы по сносу строений и разборке конструкций;
- расчистка строительной площадки от деревьев, корчевке пней, срезка кустарника, уборке камней и валунов, осушению и отводу поверхностных вод.
Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций строительных объектов (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений):
устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов:
- устройство монолитных конструкций;
- установка металлической сетчатой опалубки;
- установка и разборка щитовой опалубки;
- установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки;
- установка арматуры монолитных железобетонных конструкций;
- установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с бетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях;
- установка анкерных болтов и закладных деталей;
- устройство оснований и подстилающих слоев;
- устройство бутобетонных и бетонных фундаментов;
- устройство бетонных колонн и стоечных опор;
- устройство бетонных стен и перегородок;
- устройство крепей, тампонаж скважин и стволов;
- укладка бетона под воду;
- подливка фундамента под оборудование;
- крепление стен и сводов выработок торкрет-бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей;
- приготовление бетонов и растворов;
- устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор;
- устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей;
- устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации;
- установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;
- устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт, гидроизоляционной обоймы;
- устройство железобетонных наружных и внутренних стен;
- возведение железобетонных колонн;
- возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов;
- возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке;
- укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений;
- усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками;
- усиление и замена железобетонных покрытий;
- устройство других бетонных и железобетонных работ;
- прочие бетонные работы с применением пластикобетонных, железобетонных и использованием неметаллической арматуры;
- установка блоков наружных и внутренних стен зданий;
- установка бетонных трапов;
- крепление берега бетонными массивами;
- изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой;
- устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней;
- устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков;
- монтаж других железобетонных и бетонных конструкций;
- установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры;
- установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг;
- установка перемычек;
- установка стропильных балок и ферм;
- установка стеновых панелей наружных и внутренних стен;
- установка объемных блоков жилых зданий;
- установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов;
- установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников);
- установка лестничных маршей и площадок;
- установка шахт лифтов и объемных элементов закромов;
- установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков;
- установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;
- установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов;
- установка перемычек;
- установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций;
- установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров;
- установка панелей стен при сооружении линейных зданий;
- установка плит перекрытий и покрытий лестниц, мостов, труб, платформ, линейных зданий;
- установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств;
- установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов;
- установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях;
- установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений;
- установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега;
- устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций;
- устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков;
- устройство лестниц и крылец с входными площадками;
- укладка балок и ригелей;
- укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий;
- укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций;
- укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание;
- укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей;
- монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей, открытых и закрытых распределительных устройств;
- крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями;
- кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем;
- кладка стен из керамических камней;
- кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом;
- кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками;
- кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича;
- кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом;
- кладка кирпичная стен, облицовка керамическими плитами;
- устройство перегородок из кирпича и керамических камней;
- возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков;
- устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит;
- устройство других каменных конструкций;
- прочие работы по устройству каменных конструкций;
устройство конструкций башенного, мачтового типа, силосных сооружений, дымовых труб, градирен, башен, надшахтных копров;
устройство несущих конструкций мостов и мостовых переходов;
гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы:
- крепление берегов тетраподами и массивами;
- покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами;
- установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами;
- прочие работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций и иных неметаллических конструкций;
работы по монтажу металлических конструкций:
- монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений;
- монтаж металлических конструкций несобственного производства;
- монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей;
- монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, колосников и других конструкций печей, труб, сушил электролизеров;
- монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей;
- монтаж конструкций кабин для радиорелейных линий и термокамер;
- монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей;
- монтаж легких трубчатых конструкций, покрытий;
- монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов;
- монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами;
- монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих);
- возведение зданий из блокбоксов;
- установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой;
- установка швартовых тумб;
- установка металлических ограждений лестниц;
- установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений;
- установка стальных крепежных изделий и катковых опор;
- установка кейль-кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами;
- устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен;
- устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях;
- настил из рифленой стали для подпольных каналов;
- подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов;
- обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления;
- крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами;
- наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца;
- прочие работы по монтажу конструкций из металла;
работы горнопроходческие:
- проходка шахтных стволов, шурфов, выработок;
- проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке;
- тоннельные работы;
- устройство противофильтрационных завес;
- проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений;
- проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных выработок;
- прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей;
- ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита;
- устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками;
- устройство сланцевых и водяных заслонов;
- устройство временных крепей и установка арок крепления;
- устройство и разборка армировки шахтных стволов;
- установка и разборка деревянных крепежей – рам, расстрелов, связей, обшивок;
- крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и рудничными стойками;
- прочие горнопроходческие работы;
работы по монтажу деревянных конструкций:
- установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;
- установка калиток и ограждений;
- монтаж дверей и окон;
- установка ворот;
- установка балок, арок, ферм и панелей;
- установка козырьков, люфт-клозетов, пожарных ящиков, столов;
- установка ряжей, устройство и разработка стапелей;
- установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров;
- возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений;
- устройство стен из деревянных конструкций и деталей;
- устройство деревянного мостового полотна;
- сборка покрытий и перекрытий;
- монтаж других деревянных конструкций;
- прочие работы по монтажу конструкций и изделий из древесины;
работы по монтажу легких ограждающих конструкций:
- установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий;
- устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу;
- монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов;
- прочие работы по монтажу легких ограждающих конструкций;
работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов:
- экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой с подготовкой;
- обшивка стен и кровли выработок листовой сталью с подготовкой;
- установка защитных стальных сеток;
- обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста;
- герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями и другими конструкциями с подготовкой;
- чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами;
- экранирование помещений;
- устройство деформационных и антисейсмических швов;
- прочие работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов с подготовкой;
работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб:
- установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;
- кладка и футеровка промышленных труб;
- обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами, огнеупорной массой;
- футеровка железобетонных промышленных труб кислотоупорным кирпичом;
- кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом;
- кладка насадок, набивка подин угольной массой, установка анодных и подовых блоков;
- прочие работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб;
работы по устройству кровель:
- устройство асбоцементных кровель;
- устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки;
- устройство рулонных кровель;
- устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста;
- устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа;
- устройство желобов со свесами и ограждений кровли огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;
- прочие работы по устройству кровель;
отделочные работы:
- облицовочные работы;
- устройство покрытия полов;
- штукатурка фасадов и внутри зданий;
- фактурная отделка фасадов;
- устройство наличников тянутых;
- обивка поверхностей;
- отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку;
- устройство каркаса;
- устройство потолков;
- обработка швов сухой штукатуркой;
- отделка поверхности под фактуру "шагрень";
- установка гипсовых, цементных погонных, штучных деталей;
- гипсовые, цементные, клеевые, малярные работы;
- установка цементных погонных деталей;
- окраска фасадов и наружных поверхностей зданий;
- окраска поверхностей внутри и снаружи помещений;
- шпатлевка помещений;
- покрытие поверхностей лаком и оклейка тканями;
- сверление и устройство штраб в конструкциях;
- резка конструкций;
- декоративные работы;
- оклейка обоями;
- устройство фасадных систем;
- отделка поверхностей жидкими обоями;
- установка стеклопакетов в металлические переплеты;
- подготовка с огрунтовкой поверхностей;
- прочие отделочные работы.
Работы по защите и отделке конструкций и оборудования:
- работы по гидроизоляции строительных конструкций;
- работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;
- работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, в том числе:
- стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;
- промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов;
- магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше;
- общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций.
Устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем:
сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и электроосвещения предприятий воздушного транспорта, сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления:
- устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций;
- установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта;
- подвеска проводов линий электропередачи и контактных линий;
- подвеска грозозащитных тросов;
- укладка кабелей в подводные траншеи;
- установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей;
- установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции;
- установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления;
- устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами;
- устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления;
- укладка трубопроводов электроснабжения;
- прокладка электропроводки в квартирах жилых домов;
- прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках;
- прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
- затягивание и прокладка проводов;
- монтаж вводно-распределительного устройства;
- монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;
- установка осветительных щитков;
- установка электрических плит;
- подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах;
- установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно-разрывного пункта на опорах и крышах зданий;
- монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников;
- монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных;
- монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей;
- монтаж щитов однорядных и двухрядных;
- монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств;
- монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей;
- установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой;
- установка электронагревательных приборов;
- установка электрических приборов;
- установка изоляторов;
- установка заземлителей;
- прокладка внутренней электропроводки;
сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения:
- прокладка трубопроводов газоснабжения;
- установка запорной арматуры;
- установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки;
- заполнение емкостей пенообразователем;
- врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;
сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации:
- устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев;
- устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора;
- устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов;
- устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей;
- устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков;
- укладка водосборных лотков из сборного железобетона;
- прокладка трубопроводов водоотведения;
- испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;
- установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;
- установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения;
- сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;
- установка водомерных узлов;
- установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов;
- установка баков и сборников конденсата;
- установка водоподогревателей скоростных и емкостных;
- установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;
- прокладка трубопроводов водоснабжения;
- прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
- затягивание и прокладка проводов;
- монтаж вводно-распределительного устройства;
- установка трансформаторов понизительных;
- подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах;
- подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации;
- прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов;
- прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;
- прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации;
- прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций;
- установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных;
- устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов;
- укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами;
- устройство основания и якорей деревянных под радиомачты;
- устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты;
- устройство комплексов оснований и якорей для мачт;
- устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети;
- установка опор фидерных линий и линий автоблокировки деревянных, железобетонных;
- установка опор радиомачт и радиобашен стальных;
- установка опор контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных, железобетонных;
- установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб;
- установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок;
- установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс;
- установка к опорам оттяжек и подкосов металлических;
- установка к опорам подкосов и приставок деревянных;
- установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами;
- установка радиомачт деревянных, железобетонных и из асбестоцементных труб;
- укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей;
- укладка бесканальная трубопроводов;
- укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопенобетонной и битумно-перлитовой изоляцией;
- врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов;
- испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников;
- подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью;
- установка грязевиков и фильтров;
- установка компенсаторов;
- установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов;
- установка элеваторных узлов;
- установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);
- установка газогорелочных устройств;
- установка лебедок фонарных;
- установка фильтров, скрубберов, циклонов;
- монтаж центробежных насосов с обвязкой;
- установка водосточных и водосливных воронок;
- прочие работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;
работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:
- монтаж счетчиков водяных, газовых и электрических;
- установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков;
- установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований;
- установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления;
- врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов;
- испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников;
- испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;
- установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;
- установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;
- сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;
- установка водомерных узлов;
- установка водонагревателей и кипятильников;
- установка водоподогревателей скоростных и емкостных;
- установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;
- устройство внутренних инженерных систем и оборудования;
- установка компенсаторов;
- установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов;
- установка элеваторных узлов;
- установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);
- установка оборудования электро-, газового, водяного и на твердом и жидком топливе;
- установка газовых плит;
- установка газогорелочных устройств;
- установка регуляторов давления и редуцирования;
- установка фильтров, скрубберов, циклонов;
- установка калориферов и воздухонагревателей;
- монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;
- монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции;
- монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов;
- монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов;
- монтаж центробежных насосов с обвязкой;
- прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов;
- прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;
- прокладка трубопроводов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
- установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных;
- установка запорной арматуры;
- установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки;
- заполнение емкостей пенообразователем;
- врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;
- прочие работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.
Строительство автомобильных и железных дорог:
основания и верхние строения железнодорожных путей:
- укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом и другими сопутствующими работами;
- укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с подготовкой звеньев на базе и сопутствующие работы;
- укладка рельс в одну нитку на готовое основание;
- укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной колеи;
- укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи;
- укладка температурных компенсаторов;
- укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями;
- укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание;
- укладка продольных и поперечных рельсовых путей для перекатки трансформаторов;
- укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом;
- укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи;
- укладка глухих пересечений на путях узкой колеи;
- установка поворотного круга на путях узкой колеи;
- установка стыков на щебеночный балласт;
- установка стрелочных переводов на щебеночный балласт;
- установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов;
- устройство переездов через узкоколейные пути;
- устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах;
- устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи;
- устройство рельсовых или деревянных упоров;
- передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 метров;
- передвижка стрелочных переводов;
- балластировка железнодорожных путей;
- прочие работы по строительству железнодорожных путей;
работы по строительству и ремонту автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок:
- устройство и ремонт грунтовых дорог;
- устройство и ремонт оснований автомобильных дорог;
- устройство и ремонт покрытий из булыжного камня и брусчатки;
- устройство и ремонт покрытий автомобильных дорог;
- устройство и ремонт бетонных бортовых камней;
- устройство и ремонт дорожных покрытий мостов и путепроводов;
- установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций;
- установка и ремонт элементов обстановки пути (включая дорожные знаки, сигнальные столбики, дорожные ограждения и др;);
- изготовление элементов перил и ограждений из различных материалов;
- устройство разметки проезжей части дорог;
- благоустройство территорий;
- прочие работы по строительству и ремонту автомобильных дорог;
- работы, связанные с ежедневным обслуживанием и содержанием автомобильных дорог для пропуска транзитного транспорта на период строительства;
- устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев оснований автомобильных дорог;
- подготовительные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог (разборка дорожной одежды, искусственных сооружений, устройство временной объездной дороги и т.п;);
- рекультивация временно занимаемых земель.
Кроме того, в перечень входит монтаж технологического оборудования, включая его сборку и установку в проектное положение на месте постоянной эксплуатации, индивидуальное испытание и испытание под нагрузкой, а также демонтаж.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.