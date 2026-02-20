#Референдум-2026
Право

Подрядные работы в составе строительно-монтажных работ: с 1 июля новый перечень

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 09:10 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 12 февраля 2026 года утвердил Перечень видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в соответствии с новым Строительным кодексом.

В перечень включены:

Земляные работы и специальные работы в грунтах, в том числе:

устройство оснований, в том числе:

  • работы по разработке грунта, вертикальной планировке, копания ям вручную:
  • разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях, грунтовых и притрассовых резервах в отвал или насыпь;
  • разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом;
  • разработка и перемещение грунта механизированным способом и вручную;
  • копание ям механизированным способом;
  • прочие работы при разработке грунта, вертикальной планировке, обратной засыпке;
  • работы по устройству насыпей и обратным засыпкам:
  • обратная засыпка грунта, в том числе вручную, с уплотнением электро- или пневмотрамбовками;
  • разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений;
  • прочие работы по устройству насыпей и обратных засыпок;
  • укрепительные работы:
  • мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров;
  • укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков;

работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:

  • погружение железобетонных свай;
  • погружение железобетонного шпунта на причальных набережных;
  • погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах;
  • погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай;
  • погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда;
  • устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай;
  • устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек;
  • установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта;
  • устройство свай;
  • прочие работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;
  • устройство ростверка и фундаментной плиты;
  • работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек:
  • выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом;
  • уплотнение грунта тяжелыми трамбовками;
  • уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами;
  • уплотнение грунта вручную легкими трамбовками;
  • работы по сооружению опускных колодцев и кессонов:
  • опускание колодца с механизированной разработкой грунта;
  • опускание колодца вручную;
  • прочие работы по сооружению опускных колодцев и кессонов;
  • работы по закреплению грунтов:
  • укрепление термическое грунтов;
  • цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов;
  • силикатизация и смолизация грунтов;
  • прочие работы по закреплению грунтов;

работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:

  • устройство водоводных и дренажных канав;
  • устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах;
  • устройство закрытого дренажа;
  • погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами;
  • сборка и демонтаж всасывающего коллектора;
  • возведение конструкций из камня и скальной породы;
  • обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов;
  • устройство подстилающих слоев и оснований;
  • устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля);
  • устройство дренажных фильтров из гравия и песка;
  • укладка пористых керамических пластин аэратов;
  • устройство защитных дамб в русле водотока;
  • прочие работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

подводно-технические работы и работы на морском шельфе:

  • разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами;
  • рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства;
  • рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами;
  • прочие гидромеханизированные и дноуглубительные работы;
  • разравнивание и виброуплотнение под водой горизонтальных постелей водолазами;
  • перемещение камня под водой, выемка камня и щебня из воды;
  • опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков под воду;
  • установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях;
  • прочие подводные (водолазные) работы;

работы взрывные:

  • взрывание скальных грунтов, дробление валунов и негабаритных кусков;
  • взрывание массовое грунтов на выброс и сброс;
  • укрытие взрываемой площади для защиты сооружений;
  • уплотнение грунта под водой взрывами;
  • прочие взрывные работы;

работы по устройству конструкций скважин:

  • работы по устройству скважин;
  • строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин;
  • бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность;
  • установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств;
  • установка фильтра на колонне водоподъемных труб;
  • цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж;
  • крепление скважин трубами;
  • крепление колодца железобетонными кольцами;
  • устройства оголовка фильтра и откачка воды;
  • транспортирование оборудования скважин;
  • бурение разгрузочных скважин;
  • прочие работы по устройству конструкций скважин.

Работы по сносу строительных объектов с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, а также вертикальной планировкой территории:

подготовительные работы на строительной площадке:

  • устройство инженерных сетей и систем временных зданий;
  • устройство временных защитных ограждений;
  • устройство подкрановых путей;
  • устройство рельсовых путей;
  • устройство других временных сооружений;
  • устройство покрытия на строительной площадке;
  • устройство монтажной площадки (с сопутствующими работами) при строительстве мостовых сооружений;
  • устройство временных дорог и подъездов к строительной площадке;
  • устройство временных объездных дорог для транзитного транспорта;
  • прочие подготовительные работы на строительной площадке;

работы по сносу строений и разборке конструкций:

  • разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;
  • разборка наземной части производственных зданий;
  • разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней;
  • разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;
  • разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;
  • разборка промышленных печей;
  • разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов;
  • демонтаж металлических колонн, балок и рам;
  • демонтаж опор контактной сети;
  • демонтаж и разборка других сетей и сооружений;
  • прочие работы по сносу строений и разборке конструкций;
  • расчистка строительной площадки от деревьев, корчевке пней, срезка кустарника, уборке камней и валунов, осушению и отводу поверхностных вод.

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций строительных объектов (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений):

устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов:

  • устройство монолитных конструкций;
  • установка металлической сетчатой опалубки;
  • установка и разборка щитовой опалубки;
  • установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки;
  • установка арматуры монолитных железобетонных конструкций;
  • установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с бетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях;
  • установка анкерных болтов и закладных деталей;
  • устройство оснований и подстилающих слоев;
  • устройство бутобетонных и бетонных фундаментов;
  • устройство бетонных колонн и стоечных опор;
  • устройство бетонных стен и перегородок;
  • устройство крепей, тампонаж скважин и стволов;
  • укладка бетона под воду;
  • подливка фундамента под оборудование;
  • крепление стен и сводов выработок торкрет-бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей;
  • приготовление бетонов и растворов;
  • устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор;
  • устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей;
  • устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации;
  • установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;
  • устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт, гидроизоляционной обоймы;
  • устройство железобетонных наружных и внутренних стен;
  • возведение железобетонных колонн;
  • возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов;
  • возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке;
  • укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений;
  • усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками;
  • усиление и замена железобетонных покрытий;
  • устройство других бетонных и железобетонных работ;
  • прочие бетонные работы с применением пластикобетонных, железобетонных и использованием неметаллической арматуры;
  • установка блоков наружных и внутренних стен зданий;
  • установка бетонных трапов;
  • крепление берега бетонными массивами;
  • изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой;
  • устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней;
  • устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков;
  • монтаж других железобетонных и бетонных конструкций;
  • установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры;
  • установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг;
  • установка перемычек;
  • установка стропильных балок и ферм;
  • установка стеновых панелей наружных и внутренних стен;
  • установка объемных блоков жилых зданий;
  • установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов;
  • установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников);
  • установка лестничных маршей и площадок;
  • установка шахт лифтов и объемных элементов закромов;
  • установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков;
  • установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;
  • установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов;
  • установка перемычек;
  • установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций;
  • установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров;
  • установка панелей стен при сооружении линейных зданий;
  • установка плит перекрытий и покрытий лестниц, мостов, труб, платформ, линейных зданий;
  • установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств;
  • установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов;
  • установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях;
  • установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений;
  • установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега;
  • устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций;
  • устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков;
  • устройство лестниц и крылец с входными площадками;
  • укладка балок и ригелей;
  • укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий;
  • укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций;
  • укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание;
  • укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей;
  • монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей, открытых и закрытых распределительных устройств;
  • крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями;
  • кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем;
  • кладка стен из керамических камней;
  • кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом;
  • кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками;
  • кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича;
  • кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом;
  • кладка кирпичная стен, облицовка керамическими плитами;
  • устройство перегородок из кирпича и керамических камней;
  • возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков;
  • устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит;
  • устройство других каменных конструкций;
  • прочие работы по устройству каменных конструкций;

устройство конструкций башенного, мачтового типа, силосных сооружений, дымовых труб, градирен, башен, надшахтных копров;

устройство несущих конструкций мостов и мостовых переходов;

гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы:

  • крепление берегов тетраподами и массивами;
  • покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами;
  • установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами;
  • прочие работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций и иных неметаллических конструкций;

работы по монтажу металлических конструкций:

  • монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений;
  • монтаж металлических конструкций несобственного производства;
  • монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей;
  • монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, колосников и других конструкций печей, труб, сушил электролизеров;
  • монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей;
  • монтаж конструкций кабин для радиорелейных линий и термокамер;
  • монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей;
  • монтаж легких трубчатых конструкций, покрытий;
  • монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов;
  • монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами;
  • монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих);
  • возведение зданий из блокбоксов;
  • установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой;
  • установка швартовых тумб;
  • установка металлических ограждений лестниц;
  • установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений;
  • установка стальных крепежных изделий и катковых опор;
  • установка кейль-кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами;
  • устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен;
  • устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях;
  • настил из рифленой стали для подпольных каналов;
  • подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов;
  • обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления;
  • крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами;
  • наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца;
  • прочие работы по монтажу конструкций из металла;

работы горнопроходческие:

  • проходка шахтных стволов, шурфов, выработок;
  • проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке;
  • тоннельные работы;
  • устройство противофильтрационных завес;
  • проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений;
  • проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных выработок;
  • прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей;
  • ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита;
  • устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками;
  • устройство сланцевых и водяных заслонов;
  • устройство временных крепей и установка арок крепления;
  • устройство и разборка армировки шахтных стволов;
  • установка и разборка деревянных крепежей – рам, расстрелов, связей, обшивок;
  • крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и рудничными стойками;
  • прочие горнопроходческие работы;

работы по монтажу деревянных конструкций:

  • установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;
  • установка калиток и ограждений;
  • монтаж дверей и окон;
  • установка ворот;
  • установка балок, арок, ферм и панелей;
  • установка козырьков, люфт-клозетов, пожарных ящиков, столов;
  • установка ряжей, устройство и разработка стапелей;
  • установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров;
  • возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений;
  • устройство стен из деревянных конструкций и деталей;
  • устройство деревянного мостового полотна;
  • сборка покрытий и перекрытий;
  • монтаж других деревянных конструкций;
  • прочие работы по монтажу конструкций и изделий из древесины;

работы по монтажу легких ограждающих конструкций:

  • установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий;
  • устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу;
  • монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов;
  • прочие работы по монтажу легких ограждающих конструкций;

работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов:

  • экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой с подготовкой;
  • обшивка стен и кровли выработок листовой сталью с подготовкой;
  • установка защитных стальных сеток;
  • обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста;
  • герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями и другими конструкциями с подготовкой;
  • чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами;
  • экранирование помещений;
  • устройство деформационных и антисейсмических швов;
  • прочие работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов с подготовкой;

работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб:

  • установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей;
  • кладка и футеровка промышленных труб;
  • обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами, огнеупорной массой;
  • футеровка железобетонных промышленных труб кислотоупорным кирпичом;
  • кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом;
  • кладка насадок, набивка подин угольной массой, установка анодных и подовых блоков;
  • прочие работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб;

работы по устройству кровель:

  • устройство асбоцементных кровель;
  • устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки;
  • устройство рулонных кровель;
  • устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста;
  • устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа;
  • устройство желобов со свесами и ограждений кровли огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;
  • прочие работы по устройству кровель;

отделочные работы:

  • облицовочные работы;
  • устройство покрытия полов;
  • штукатурка фасадов и внутри зданий;
  • фактурная отделка фасадов;
  • устройство наличников тянутых;
  • обивка поверхностей;
  • отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку;
  • устройство каркаса;
  • устройство потолков;
  • обработка швов сухой штукатуркой;
  • отделка поверхности под фактуру "шагрень";
  • установка гипсовых, цементных погонных, штучных деталей;
  • гипсовые, цементные, клеевые, малярные работы;
  • установка цементных погонных деталей;
  • окраска фасадов и наружных поверхностей зданий;
  • окраска поверхностей внутри и снаружи помещений;
  • шпатлевка помещений;
  • покрытие поверхностей лаком и оклейка тканями;
  • сверление и устройство штраб в конструкциях;
  • резка конструкций;
  • декоративные работы;
  • оклейка обоями;
  • устройство фасадных систем;
  • отделка поверхностей жидкими обоями;
  • установка стеклопакетов в металлические переплеты;
  • подготовка с огрунтовкой поверхностей;
  • прочие отделочные работы.

Работы по защите и отделке конструкций и оборудования:

  • работы по гидроизоляции строительных конструкций;
  • работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;
  • работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, в том числе:

  • стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;
  • промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов;
  • магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше;
  • общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций.

Устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем:

сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и электроосвещения предприятий воздушного транспорта, сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления:

  • устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций;
  • установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта;
  • подвеска проводов линий электропередачи и контактных линий;
  • подвеска грозозащитных тросов;
  • укладка кабелей в подводные траншеи;
  • установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей;
  • установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции;
  • установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления;
  • устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами;
  • устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления;
  • укладка трубопроводов электроснабжения;
  • прокладка электропроводки в квартирах жилых домов;
  • прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках;
  • прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
  • затягивание и прокладка проводов;
  • монтаж вводно-распределительного устройства;
  • монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;
  • установка осветительных щитков;
  • установка электрических плит;
  • подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах;
  • установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно-разрывного пункта на опорах и крышах зданий;
  • монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников;
  • монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных;
  • монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей;
  • монтаж щитов однорядных и двухрядных;
  • монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств;
  • монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей;
  • установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой;
  • установка электронагревательных приборов;
  • установка электрических приборов;
  • установка изоляторов;
  • установка заземлителей;
  • прокладка внутренней электропроводки;

сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения:

  • прокладка трубопроводов газоснабжения;
  • установка запорной арматуры;
  • установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки;
  • заполнение емкостей пенообразователем;
  • врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации:

  • устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев;
  • устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора;
  • устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов;
  • устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей;
  • устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков;
  • укладка водосборных лотков из сборного железобетона;
  • прокладка трубопроводов водоотведения;
  • испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;
  • установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;
  • установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения;
  • сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;
  • установка водомерных узлов;
  • установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов;
  • установка баков и сборников конденсата;
  • установка водоподогревателей скоростных и емкостных;
  • установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;
  • прокладка трубопроводов водоснабжения;
  • прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
  • затягивание и прокладка проводов;
  • монтаж вводно-распределительного устройства;
  • установка трансформаторов понизительных;
  • подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах;
  • подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации;
  • прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов;
  • прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;
  • прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации;
  • прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций;
  • установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных;
  • устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов;
  • укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами;
  • устройство основания и якорей деревянных под радиомачты;
  • устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты;
  • устройство комплексов оснований и якорей для мачт;
  • устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети;
  • установка опор фидерных линий и линий автоблокировки деревянных, железобетонных;
  • установка опор радиомачт и радиобашен стальных;
  • установка опор контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных, железобетонных;
  • установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб;
  • установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок;
  • установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс;
  • установка к опорам оттяжек и подкосов металлических;
  • установка к опорам подкосов и приставок деревянных;
  • установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами;
  • установка радиомачт деревянных, железобетонных и из асбестоцементных труб;
  • укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей;
  • укладка бесканальная трубопроводов;
  • укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопенобетонной и битумно-перлитовой изоляцией;
  • врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов;
  • испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников;
  • подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью;
  • установка грязевиков и фильтров;
  • установка компенсаторов;
  • установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов;
  • установка элеваторных узлов;
  • установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);
  • установка газогорелочных устройств;
  • установка лебедок фонарных;
  • установка фильтров, скрубберов, циклонов;
  • монтаж центробежных насосов с обвязкой;
  • установка водосточных и водосливных воронок;
  • прочие работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

  • монтаж счетчиков водяных, газовых и электрических;
  • установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков;
  • установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований;
  • установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления;
  • врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов;
  • испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников;
  • испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;
  • установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;
  • установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;
  • сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;
  • установка водомерных узлов;
  • установка водонагревателей и кипятильников;
  • установка водоподогревателей скоростных и емкостных;
  • установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;
  • устройство внутренних инженерных систем и оборудования;
  • установка компенсаторов;
  • установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов;
  • установка элеваторных узлов;
  • установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);
  • установка оборудования электро-, газового, водяного и на твердом и жидком топливе;
  • установка газовых плит;
  • установка газогорелочных устройств;
  • установка регуляторов давления и редуцирования;
  • установка фильтров, скрубберов, циклонов;
  • установка калориферов и воздухонагревателей;
  • монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;
  • монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции;
  • монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов;
  • монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов;
  • монтаж центробежных насосов с обвязкой;
  • прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов;
  • прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;
  • прокладка трубопроводов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
  • установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных;
  • установка запорной арматуры;
  • установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки;
  • заполнение емкостей пенообразователем;
  • врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;
  • прочие работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

Строительство автомобильных и железных дорог:

основания и верхние строения железнодорожных путей:

  • укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом и другими сопутствующими работами;
  • укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с подготовкой звеньев на базе и сопутствующие работы;
  • укладка рельс в одну нитку на готовое основание;
  • укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной колеи;
  • укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи;
  • укладка температурных компенсаторов;
  • укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями;
  • укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание;
  • укладка продольных и поперечных рельсовых путей для перекатки трансформаторов;
  • укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом;
  • укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи;
  • укладка глухих пересечений на путях узкой колеи;
  • установка поворотного круга на путях узкой колеи;
  • установка стыков на щебеночный балласт;
  • установка стрелочных переводов на щебеночный балласт;
  • установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов;
  • устройство переездов через узкоколейные пути;
  • устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах;
  • устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи;
  • устройство рельсовых или деревянных упоров;
  • передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 метров;
  • передвижка стрелочных переводов;
  • балластировка железнодорожных путей;
  • прочие работы по строительству железнодорожных путей;

работы по строительству и ремонту автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок:

  • устройство и ремонт грунтовых дорог;
  • устройство и ремонт оснований автомобильных дорог;
  • устройство и ремонт покрытий из булыжного камня и брусчатки;
  • устройство и ремонт покрытий автомобильных дорог;
  • устройство и ремонт бетонных бортовых камней;
  • устройство и ремонт дорожных покрытий мостов и путепроводов;
  • установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций;
  • установка и ремонт элементов обстановки пути (включая дорожные знаки, сигнальные столбики, дорожные ограждения и др;);
  • изготовление элементов перил и ограждений из различных материалов;
  • устройство разметки проезжей части дорог;
  • благоустройство территорий;
  • прочие работы по строительству и ремонту автомобильных дорог;
  • работы, связанные с ежедневным обслуживанием и содержанием автомобильных дорог для пропуска транзитного транспорта на период строительства;
  • устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев оснований автомобильных дорог;
  • подготовительные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог (разборка дорожной одежды, искусственных сооружений, устройство временной объездной дороги и т.п;);
  • рекультивация временно занимаемых земель.

Кроме того, в перечень входит монтаж технологического оборудования, включая его сборку и установку в проектное положение на месте постоянной эксплуатации, индивидуальное испытание и испытание под нагрузкой, а также демонтаж.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
