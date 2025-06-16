Некоторые товары металлургической промышленности включили в перечень изъятий из национального режима

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И.о. министра промышленности и строительства приказом от 5 июня 2025 года внес дополнения в Перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

В перечень дополнительно включены следующие товары: фундамент для многогранной опоры, стальной;

кронштейн для установки на конусные опоры для консольного светильника, двухрожковый;

опора силовая, металлическая;

опора антенная, стальная;

мачта прожекторная с системой спуска и подъема, стальная;

мачта решетчатая для использования в металлоконструкциях;

кронштейн для консольного светильника, однорожковый;

опора несиловая, металлическая;

мачта антенная для установки антенного и поворотного оборудования на определенной высоте;

металлоконструкция для опоры высоковольтной линии электропередачи;

столб фонарный из стали;

кронштейн для фонарного столба из стали;

труба водогазопроводная стальная, диаметр 10-50 мм;

трубы электросварные стальные, различного диаметра;

трубы электросварные стальные квадратные и прямоугольные, различного размера 51×51-100×100 мм, квадратные. Приказ вступил в силу с 5 июня. Как известно, изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

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