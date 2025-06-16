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Право

Некоторые товары металлургической промышленности включили в перечень изъятий из национального режима

Трубы металлические, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:04 Фото: pixabay
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 5 июня 2025 года внес дополнения в Перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

В перечень дополнительно включены следующие товары:

  • фундамент для многогранной опоры, стальной;
  • кронштейн для установки на конусные опоры для консольного светильника, двухрожковый;
  • опора силовая, металлическая;
  • опора антенная, стальная;
  • мачта прожекторная с системой спуска и подъема, стальная;
  • мачта решетчатая для использования в металлоконструкциях;
  • кронштейн для консольного светильника, однорожковый;
  • опора несиловая, металлическая;
  • мачта антенная для установки антенного и поворотного оборудования на определенной высоте;
  • металлоконструкция для опоры высоковольтной линии электропередачи;
  • столб фонарный из стали;
  • кронштейн для фонарного столба из стали;
  • труба водогазопроводная стальная, диаметр 10-50 мм;
  • трубы электросварные стальные, различного диаметра;
  • трубы электросварные стальные квадратные и прямоугольные, различного размера 51×51-100×100 мм, квадратные.

Приказ вступил в силу с 5 июня.

Как известно, изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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