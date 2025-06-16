Некоторые товары металлургической промышленности включили в перечень изъятий из национального режима
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И.о. министра промышленности и строительства приказом от 5 июня 2025 года внес дополнения в Перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.
В перечень дополнительно включены следующие товары:
- фундамент для многогранной опоры, стальной;
- кронштейн для установки на конусные опоры для консольного светильника, двухрожковый;
- опора силовая, металлическая;
- опора антенная, стальная;
- мачта прожекторная с системой спуска и подъема, стальная;
- мачта решетчатая для использования в металлоконструкциях;
- кронштейн для консольного светильника, однорожковый;
- опора несиловая, металлическая;
- мачта антенная для установки антенного и поворотного оборудования на определенной высоте;
- металлоконструкция для опоры высоковольтной линии электропередачи;
- столб фонарный из стали;
- кронштейн для фонарного столба из стали;
- труба водогазопроводная стальная, диаметр 10-50 мм;
- трубы электросварные стальные, различного диаметра;
- трубы электросварные стальные квадратные и прямоугольные, различного размера 51×51-100×100 мм, квадратные.
Приказ вступил в силу с 5 июня.
Как известно, изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.
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