В Казахстане будут мониторить цены на строительные материалы

Министерство промышленности и строительства разработало Правила формирования и ведения перечня базовых предприятий для осуществления мониторинга цен на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, сообщает Zakon.kz.

Так, ведомство уполномоченного органа ежегодно, до 1 октября текущего года, предоставляет перечень кодов строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов:

в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;

в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК;

в Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".

В свою очередь Бюро национальной статистики ежегодно, до 1 ноября текущего года, предоставляет:

в ведомство уполномоченного органа:

сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству и поставке на территории РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, выручка от осуществления которой за предшествующий календарный год составляет не менее пятидесяти процентов от общей выручки за указанный период;

сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по импорту на территорию РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза;

в Комитет государственных доходов:

сформированный перечень, попавших в выборку субъектов предпринимательства с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам общего классификатора видов экономической деятельности:

- "Лесоводство и лесозаготовки",

- "Добыча прочих полезных ископаемых",

- "Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения",

- "Производство кокса и продуктов нефтепереработки",

- "Производство продуктов химической промышленности",

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий",

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции",

- "Металлургическое производство",

- "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования",

- "Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования",

- "Производство электрического оборудования",

- "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки",

- "Производство мебели",

- "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом",

- "Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами".

Комитет государственных доходов ежегодно, до 1 ноября текущего года, предоставляет в ведомство уполномоченного органа:

сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации на территории РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, выручка от осуществления которой за предшествующий календарный год составляет не менее пятидесяти процентов от общей выручки за указанный период, и не относящихся к налогоплательщикам, находящимся на стадии ликвидации (прекращения деятельности);

сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по импорту на территорию республики строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, и не относящихся к налогоплательщикам, находящимся на стадии ликвидации (прекращения деятельности);

информацию о ценах в выписанных счетах-фактурах в электронной форме по совершенным оборотам по реализации товаров за девять месяцев текущего года.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" ежегодно, до 1 ноября текущего года, предоставляет в ведомство уполномоченного органа:

сформированный перечень субъектов предпринимательства, имеющих индустриальный сертификат.

Субъекты предпринимательства , осуществляющие деятельность по производству и поставке на территории республики, по импорту на территорию РК в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, могут направлять в ведомство уполномоченного органа предложение о включении в Перечень базовых предприятий при соблюдении в совокупности следующих условий:

, осуществляющие деятельность по производству и поставке на территории республики, по импорту на территорию РК в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, могут направлять в ведомство уполномоченного органа предложение о включении в Перечень базовых предприятий при соблюдении в совокупности следующих условий: в отношении субъекта предпринимательства арбитражным судом не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

отсутствие субъекта предпринимательства в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

выручка субъекта предпринимательства от осуществления деятельности по реализации на территории РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов за предшествующий календарный год составляет не менее пятидесяти процентов от общей выручки за указанный период.

Мониторинг цен на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование осуществляется подведомственной организацией уполномоченного органа.

Предусматривается, что субъекты предпринимательства предоставляют актуальную, достоверную и полную информацию.

Правила также устанавливают порядок формирования Перечня базовых предприятий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждений до 15 апреля.