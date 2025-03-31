В Казахстане будут мониторить цены на строительные материалы
Так, ведомство уполномоченного органа ежегодно, до 1 октября текущего года, предоставляет перечень кодов строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов:
- в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;
- в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК;
- в Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".
В свою очередь Бюро национальной статистики ежегодно, до 1 ноября текущего года, предоставляет:
в ведомство уполномоченного органа:
- сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству и поставке на территории РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, выручка от осуществления которой за предшествующий календарный год составляет не менее пятидесяти процентов от общей выручки за указанный период;
- сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по импорту на территорию РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза;
в Комитет государственных доходов:
- сформированный перечень, попавших в выборку субъектов предпринимательства с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам общего классификатора видов экономической деятельности:
- "Лесоводство и лесозаготовки",
- "Добыча прочих полезных ископаемых",
- "Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения",
- "Производство кокса и продуктов нефтепереработки",
- "Производство продуктов химической промышленности",
- "Производство резиновых и пластмассовых изделий",
- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции",
- "Металлургическое производство",
- "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования",
- "Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования",
- "Производство электрического оборудования",
- "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки",
- "Производство мебели",
- "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом",
- "Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами".
Комитет государственных доходов ежегодно, до 1 ноября текущего года, предоставляет в ведомство уполномоченного органа:
- сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации на территории РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, выручка от осуществления которой за предшествующий календарный год составляет не менее пятидесяти процентов от общей выручки за указанный период, и не относящихся к налогоплательщикам, находящимся на стадии ликвидации (прекращения деятельности);
- сформированный перечень субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по импорту на территорию республики строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, и не относящихся к налогоплательщикам, находящимся на стадии ликвидации (прекращения деятельности);
- информацию о ценах в выписанных счетах-фактурах в электронной форме по совершенным оборотам по реализации товаров за девять месяцев текущего года.
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" ежегодно, до 1 ноября текущего года, предоставляет в ведомство уполномоченного органа:
- сформированный перечень субъектов предпринимательства, имеющих индустриальный сертификат.
- Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по производству и поставке на территории республики, по импорту на территорию РК в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также ввоз строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов, могут направлять в ведомство уполномоченного органа предложение о включении в Перечень базовых предприятий при соблюдении в совокупности следующих условий:
- в отношении субъекта предпринимательства арбитражным судом не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- отсутствие субъекта предпринимательства в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- выручка субъекта предпринимательства от осуществления деятельности по реализации на территории РК строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов за предшествующий календарный год составляет не менее пятидесяти процентов от общей выручки за указанный период.
Мониторинг цен на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование осуществляется подведомственной организацией уполномоченного органа.
Предусматривается, что субъекты предпринимательства предоставляют актуальную, достоверную и полную информацию.
Правила также устанавливают порядок формирования Перечня базовых предприятий.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждений до 15 апреля.