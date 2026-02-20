Скидки на штрафы за нарушение ПДД: "акция" пока действует, но скоро закончится

Пока казахстанцы бурно обсуждают идею о возможной отмене 50-процентной скидки при уплате штрафов, Zakon.kz изучил в этом вопросе международный опыт. Как обстоят дела у других государств-участников ЕАЭС? И почему вообще существует такая практика?

Мысль озвучил сенатор Марат Кожаев, и тема быстро распространилась по соцсетям и в масс-медиа. Понятно, что главный мотив инициативы – безопасность дорожного движения. Вспомним, однако, почему во многих государствах – в том числе и в Казахстане – действуют такие скидки.

Кстати, само такое слово в законодательстве, разумеется, не используется. В КОАП РК есть статья 811, регламентирующая порядок сокращенного производства по делам об административных нарушениях.

Сокращенное производство, напомним, применяется там, где установлен факт правонарушения, за которое предусмотрен штраф, а лицо признает факт его совершения и не обжалует доказательства (порядок касается, кстати, не только нарушений ПДД). И тогда нарушителю позволяется уплатить штраф в размере 50% от указанной в санкции статьи КОАП суммы в течение 7 суток.

В качестве поощрения за дисциплинированность, но еще и потому, что тем самым исключаются возможные дополнительные расходы. Ведь при обычном, не сокращенном производстве, нарушители могут обжаловать, а прокуроры – опротестовать постановления и предписания. А это дополнительное рабочее время должностных лиц, так или иначе причастных к процессу, которое придется оплачивать из госбюджета.

Так что одно на другое и выходит. И экономического смысла в "отмене скидок" нет – учитывая также и то, что этот принцип довольно эффективно стимулирует нарушителей торопиться уплачивать штрафы, а не аккумулировать долги. Что касается морального смысла: воздействовать на систематических нарушителей со многими штрафами – это другой вопрос, но также небесспорный. Если богача-лихача не останавливает миллионная сумма, то не факт, что остановит двухмиллионная.

Все эти соображения и лежат в основании той практики, что сложилась во многих странах. В частности, что касается ЕАЭС, скидки есть во всех государствах. Разница лишь в цифрах.

В России "система скидок" формально действует не в рамках сокращенного производства, она никак не называется, но эффект тот же. 50% можно сэкономить при уплате штрафа не позднее 20 дней с вынесения постановления. Это, однако, общее правило, а для нарушителей ПДД применяется другая схема: надо уплатить 75% в течение 30 дней (часть 1.3. статьи 32.2 КОАП РФ).

Скидка для нарушивших водителей, таким образом, составляет 25%. Между прочим, она сокращена с прежних 50% с 1.01.2025 года. Но совсем ее, как видим, не убрали.

В Узбекистане данная опция носит название "упрощенный порядок исполнения постановления о наложении штрафа" (статья 332-1 Кодекса РУ об административной ответственности):

"В случае добровольной уплаты правонарушителем 50% размера штрафа в течение 15 дней или 70% размера штрафа в течение 30 со дня вручения ему постановления о наложении штрафа он освобождается от уплаты оставшейся суммы штрафа".

Соответственно, экономия – половина, или 30% суммы.

Ну а максимальную скидку при оперативной уплате штрафа можно получить в Кыргызстане: согласно частям 5 и 6 статьи 563 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, в размере 70% за расчет в течение 30 дней.