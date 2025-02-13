Сенатор предложил убрать скидки по оплате штрафов злостным нарушителям ПДД

Депутат Сената Марат Кожаев предложил убрать 50-процентные скидки по оплате дорожных штрафов для автовладельцев, злостно нарушающих ПДД, сообщает Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он адресовал 13 февраля 2025 года в Сенате премьер-министру. По словам Марата Кожаева, существует проблема с водителями, систематически нарушающими ПДД. Их не направляют на пересдачу экзамена по ПДД. Технические средства фиксируют только факт нарушения, но не позволяют оценить уровень подготовки водителя и его склонность к грубым нарушениям и опасным действиям на дороге.

Например, есть случаи, когда водитель транспортного средства совершил за год 143 нарушения и выплатил штрафы на сумму более 3 млн тенге. И это не единичный случай. В Алматы таких водителей десятки, а по стране сотни или даже тысячи.

"Судя по престижным маркам автомобилей и номерным знакам повышенного спроса, речь идет, как правило, о молодых людях из обеспеченных семей, которые, пренебрегая правилами дорожного движения, сознательно создают аварийные ситуации, опасно маневрируют на дорогах и грубо игнорируют нормы безопасности. Используя 50-процентную скидку при оплате штрафов, они продолжают демонстративно нарушать закон, превращая улицы в площадку для безответственных и рискованных игр", – заявил Марат Кожаев.

Он считает, что одних только штрафов недостаточно для наведения порядка на дорогах. В ряде стран применяются дополнительные механизмы воздействия на злостных нарушителей, которые доказали свою эффективность. Например, в Германии действует система штрафных баллов. Водителям, совершающим серьезные нарушения, начисляются баллы. При их накоплении водитель автоматически лишается права управления транспортным средством. Во Франции зафиксированные техническими средствами повторные нарушения ведут не только к штрафам, но и к приостановлению действия водительского удостоверения на определенный срок. В Сингапуре система штрафных баллов сочетается с обязательными повторными курсами ПДД для нарушителей, а также конфискацией автомобилей за особо грубые нарушения.

"Очевидно, что Казахстану следует перенять этот опыт и внедрить дополнительные механизмы наказания для злостных нарушителей, которые рассматривают штрафы как формальность", – отметил сенатор.

Он предложил внести поправки в КОАП и предусмотреть обязательную пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих, к примеру, 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами, а также ужесточить ответственность за повторные нарушения ПДД, зафиксированные камерами, вплоть до временного решения водительских прав.

"Третье. Разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период, и уж точно убрать 50-процентную скидку для оплаты штрафов для систематических нарушителей", – заключил Марат Кожаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане побит рекорд по штрафам за нарушение ПДД.