#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
514.94
583.74
6.13
Советы

Как быстро обжаловать штраф за нарушение ПДД

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 14:18 Фото: Zakon.kz
Цифровизация не стоит на месте, и у казахстанцев расширяются возможности. Например, они могут оперативно обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения, если они с ним не согласны, сообщает Zakon.kz.

Своим опытом на этом поприще поделился подписчик канала "Казахстан Подешевле", который обжаловал штраф за два дня.

"Недавно мне пришел штраф за "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". На деле же я вынужденно пересек линию, потому что машина передо мной сломалась, перекрыв полосу", – рассказал автолюбитель.

Чтобы не создавать затор и избежать аварии, он объехал через сплошную линию.

"Позже получил штраф, так как камера зафиксировала нарушение. Штраф я не оплачивал, сразу понял, что я прав, поэтому решил обжаловать", – продолжил водитель.

А дальше приводится алгоритм, что нужно делать:

Шаг 1: зайти на сайт qamqor.gov.kz → Обжалование административных правонарушений → Авторизоваться в личном кабинете по ЭЦП → Административные правонарушения.

Шаг 2: сделать скриншоты и вырезать фрагмент видео, которые станут доказательствами. Для этого нажмите на значок документа в правой части экрана и затем на "Просмотреть фото-видео" (понадобится подпись через ЭЦП). Заявка будет в обработке, и через пару минут отобразятся доступные медиафайлы.

Шаг 3: подать жалобу через qamqor.gov.kz.

"Я написал, что мое нарушение было вынужденным и ситуация подпадает под крайнюю необходимость. Приложил видео, скриншоты и пояснение в свободной форме (на скриншоте)", – пишет автор.

Шаг 4: дождаться ответа.

"Через день пришел ответ, что моя жалоба удовлетворена", – поделился автовладелец.

Важно: подать жалобу можно в течение 10 суток с момента получения штрафа. Срок рассмотрения обращения – до 15 рабочих дней. На время проверки начисление пени приостанавливается. Если жалобу отклонят, будет 10 дней для добровольной оплаты (но тогда без скидки).

В марте 2025 года житель Алматы поделился историей, как ему удалось в суде оспорить штраф за нарушение ПДД с помощью искусственного интеллекта. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кому нельзя пить зеленый чай
Советы
11:53, Сегодня
Кому нельзя пить зеленый чай
Почему появляются седые волосы и как с этим бороться
Советы
10:15, Сегодня
Почему появляются седые волосы и как с этим бороться
Близнецам – разногласия, Львам – путешествия: гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля
Советы
05:20, Сегодня
Близнецам – разногласия, Львам – путешествия: гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: