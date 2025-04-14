Как быстро обжаловать штраф за нарушение ПДД

Цифровизация не стоит на месте, и у казахстанцев расширяются возможности. Например, они могут оперативно обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения, если они с ним не согласны, сообщает Zakon.kz.

Своим опытом на этом поприще поделился подписчик канала "Казахстан Подешевле", который обжаловал штраф за два дня.

"Недавно мне пришел штраф за "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". На деле же я вынужденно пересек линию, потому что машина передо мной сломалась, перекрыв полосу", – рассказал автолюбитель.

Чтобы не создавать затор и избежать аварии, он объехал через сплошную линию.

"Позже получил штраф, так как камера зафиксировала нарушение. Штраф я не оплачивал, сразу понял, что я прав, поэтому решил обжаловать", – продолжил водитель.

А дальше приводится алгоритм, что нужно делать:

Шаг 1: зайти на сайт qamqor.gov.kz → Обжалование административных правонарушений → Авторизоваться в личном кабинете по ЭЦП → Административные правонарушения.

Шаг 2: сделать скриншоты и вырезать фрагмент видео, которые станут доказательствами. Для этого нажмите на значок документа в правой части экрана и затем на "Просмотреть фото-видео" (понадобится подпись через ЭЦП). Заявка будет в обработке, и через пару минут отобразятся доступные медиафайлы.

Шаг 3: подать жалобу через qamqor.gov.kz.

"Я написал, что мое нарушение было вынужденным и ситуация подпадает под крайнюю необходимость. Приложил видео, скриншоты и пояснение в свободной форме (на скриншоте)", – пишет автор.

Шаг 4: дождаться ответа.

"Через день пришел ответ, что моя жалоба удовлетворена", – поделился автовладелец.

Важно: подать жалобу можно в течение 10 суток с момента получения штрафа. Срок рассмотрения обращения – до 15 рабочих дней. На время проверки начисление пени приостанавливается. Если жалобу отклонят, будет 10 дней для добровольной оплаты (но тогда без скидки).

В марте 2025 года житель Алматы поделился историей, как ему удалось в суде оспорить штраф за нарушение ПДД с помощью искусственного интеллекта.