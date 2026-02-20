От укладки асфальта временно откажутся при строительстве некоторых дорог

Министерство транспорта подготовило проект приказа "О введении временных ограничений на применение асфальтобетонных и цементобетонных покрытий при строительстве, реконструкции и ремонте подъездных автомобильных дорог областного и районного значения", сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается временно ограничить применение асфальтобетонных и цементобетонных покрытий при планировании, строительстве, реконструкции и ремонте подъездных автомобильных дорог и примыканий областного и районного значения при численности населения менее 500 человек либо при среднесуточной интенсивности движения менее 500 автотранспортных средств в сутки.

При этом данный подход не затронет автомобильные дороги, ведущие к стратегическим и социально значимым объектам, включая учреждения здравоохранения, образования, объекты жизнеобеспечения и безопасности.

Помимо этого, ограничение не будет применяться к проектам, реализуемым в рамках международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также к объектам, финансируемым за счет внебюджетных источников при соблюдении требований действующих нормативов.

Документ разработан в целях обеспечения устойчивой транспортной доступности сельских населенных пунктов, рационального распределения бюджетных средств, снижения совокупных затрат жизненного цикла автомобильных дорог, а также с учетом фактической интенсивности движения и демографических показателей, пояснили в министерстве.

Планируется, что ограничение будет действовать до 1 января 2027 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта 2026 года.