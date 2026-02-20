#Референдум-2026
От укладки асфальта временно откажутся при строительстве некоторых дорог

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 15:03 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило проект приказа "О введении временных ограничений на применение асфальтобетонных и цементобетонных покрытий при строительстве, реконструкции и ремонте подъездных автомобильных дорог областного и районного значения", сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается временно ограничить применение асфальтобетонных и цементобетонных покрытий при планировании, строительстве, реконструкции и ремонте подъездных автомобильных дорог и примыканий областного и районного значения при численности населения менее 500 человек либо при среднесуточной интенсивности движения менее 500 автотранспортных средств в сутки.

При этом данный подход не затронет автомобильные дороги, ведущие к стратегическим и социально значимым объектам, включая учреждения здравоохранения, образования, объекты жизнеобеспечения и безопасности.

Помимо этого, ограничение не будет применяться к проектам, реализуемым в рамках международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также к объектам, финансируемым за счет внебюджетных источников при соблюдении требований действующих нормативов.

Документ разработан в целях обеспечения устойчивой транспортной доступности сельских населенных пунктов, рационального распределения бюджетных средств, снижения совокупных затрат жизненного цикла автомобильных дорог, а также с учетом фактической интенсивности движения и демографических показателей, пояснили в министерстве.

Планируется, что ограничение будет действовать до 1 января 2027 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
По каким критериям будут отбирать дороги для ремонта и строительства
10:59, 04 декабря 2023
По каким критериям будут отбирать дороги для ремонта и строительства
В Казахстане разработали новые нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог
16:14, 18 октября 2023
В Казахстане разработали новые нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог
Качество дорог улучшают в районе Акмолинской области
17:11, 26 ноября 2024
Качество дорог улучшают в районе Акмолинской области
Ошибка в тексте: