Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Качество дорог улучшают в районе Акмолинской области

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жаркаинском районе активно ведутся работы по строительству и ремонту автомобильных дорог районного значения.

В районном акимате уточнили, что в прошлом году реализовано ряд проектов, проведен средний ремонт улично-дорожной сети города Державинск, отремонтированы улицы Укубаева – от Смагулова до Юбилейной, улица Абая – от Укубаева до Мира и переулок Элеваторный.

"Протяженность отремонтированных дорог составляет свыше 3 километров. К тому же, приведены в порядок тротуары общей сложностью 950 метров по улице Укубаева – от Смагулова до Социалистической. Данные работы завершены. Также проведен средний ремонт улично-дорожной сети села Далабай Жаркаинского района, отремонтирована улично-дорожная сеть протяженностью 2,3 километров. Завершился средний ремонт улично-дорожной сети села Тассуат, отремонтировано порядка 3,25 километров. Сделан средний ремонт улично-дорожной сети села Пятигорское по программе "Ауыл – Ел бесігі", работы завершены. Также проделан средний ремонт улично-дорожной сети села Гастелло по программе "Ауыл – Ел бесігі", – акцентировали в акимате Жаркаинского района.

В текущем году в регионе продолжают реализовать инфраструктурные проекты, ремонтируя автодороги районного значения.

"Для реализации четырех проектов по ремонту дорог выделено более 217 млн тенге. Ремонтные работы дорог будут проведены в селе Пригородное и на трех участках автодорог районного значения "Державинск – Ушкарасу" – участок "Державинск – Тасоткель", селе Шойындыколь – трасса "Жезказган – Петропавловск и "Тасты – Талды – Чапаево". В этом году начат средний ремонт автодороги областного значения "Жаксы – Державинск", до конца текущего года планируется отремонтировать 14,1 километров автодорог, на сегодня отремонтировано – 12,1 километров", – сообщали в Отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаркаинского района.

Как проинформировали в ведомстве, в регионе продолжается комплексный подход к развитию ЖКХ и ремонту социально важных объектов.

В 2024 году на реализацию проекта "Капитальный ремонт здания библиотеки" было выделено 94 млн 770 тыс. тенге. Приобретено музыкальное оборудование для районного дома культуры. В текущем году были выделены денежные средства на разработки проектно-сметной документаций по кровле Костычевского сельского дома культуры, по кровле Валихановского сельского дома культуры и капитальному ремонту Пригородненского сельского дома культуры.

Работы, направленные на улучшение благосостояния жителей Жаркаинского района, продолжатся.

Динара Халдарова
Акмолинская область 2024 год Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: