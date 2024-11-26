Качество дорог улучшают в районе Акмолинской области

В Жаркаинском районе активно ведутся работы по строительству и ремонту автомобильных дорог районного значения.

В районном акимате уточнили, что в прошлом году реализовано ряд проектов, проведен средний ремонт улично-дорожной сети города Державинск, отремонтированы улицы Укубаева – от Смагулова до Юбилейной, улица Абая – от Укубаева до Мира и переулок Элеваторный.

"Протяженность отремонтированных дорог составляет свыше 3 километров. К тому же, приведены в порядок тротуары общей сложностью 950 метров по улице Укубаева – от Смагулова до Социалистической. Данные работы завершены. Также проведен средний ремонт улично-дорожной сети села Далабай Жаркаинского района, отремонтирована улично-дорожная сеть протяженностью 2,3 километров. Завершился средний ремонт улично-дорожной сети села Тассуат, отремонтировано порядка 3,25 километров. Сделан средний ремонт улично-дорожной сети села Пятигорское по программе "Ауыл – Ел бесігі", работы завершены. Также проделан средний ремонт улично-дорожной сети села Гастелло по программе "Ауыл – Ел бесігі", – акцентировали в акимате Жаркаинского района.

В текущем году в регионе продолжают реализовать инфраструктурные проекты, ремонтируя автодороги районного значения.

"Для реализации четырех проектов по ремонту дорог выделено более 217 млн тенге. Ремонтные работы дорог будут проведены в селе Пригородное и на трех участках автодорог районного значения "Державинск – Ушкарасу" – участок "Державинск – Тасоткель", селе Шойындыколь – трасса "Жезказган – Петропавловск и "Тасты – Талды – Чапаево". В этом году начат средний ремонт автодороги областного значения "Жаксы – Державинск", до конца текущего года планируется отремонтировать 14,1 километров автодорог, на сегодня отремонтировано – 12,1 километров", – сообщали в Отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаркаинского района.

Как проинформировали в ведомстве, в регионе продолжается комплексный подход к развитию ЖКХ и ремонту социально важных объектов.

В 2024 году на реализацию проекта "Капитальный ремонт здания библиотеки" было выделено 94 млн 770 тыс. тенге. Приобретено музыкальное оборудование для районного дома культуры. В текущем году были выделены денежные средства на разработки проектно-сметной документаций по кровле Костычевского сельского дома культуры, по кровле Валихановского сельского дома культуры и капитальному ремонту Пригородненского сельского дома культуры.

Работы, направленные на улучшение благосостояния жителей Жаркаинского района, продолжатся.