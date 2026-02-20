#Референдум-2026
Право

В Казахстане примут типовой контракт на добычу урана

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 15:11 Фото: primeminister.kz
Подготовлен проект приказа Агентства РК по атомной энергии "Об утверждении типового контракта на добычу урана", сообщает Zakon.kz.

Типовая форма представляет собой комплексный документ, регламентирующий:

  • Правовой статус: предмет, сроки действия (опытно-промышленная добыча и период добычи) и пространственные границы участка недр.
  • Обязательства: финансирование обучения кадров (1%), НИОКР и цифровизации (1%), социально-экономическое развитие региона (1%).
  • Внутристрановую ценность: минимальные доли в кадрах, товарах и услугах;
  • Безопасность и экологию: ликвидацию последствий недропользования, консервацию участков и радиационную защиту.
  • Ответственность: размеры неустоек (в МРП и %) за нарушение условий контракта и порядок его расторжения.

В Агентстве отмечают, что принятие проекта обеспечит единообразное и прозрачное регулирование и повысит инвестиционную привлекательность.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
