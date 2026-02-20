В Казахстане примут типовой контракт на добычу урана
Подготовлен проект приказа Агентства РК по атомной энергии "Об утверждении типового контракта на добычу урана", сообщает Zakon.kz.
Типовая форма представляет собой комплексный документ, регламентирующий:
- Правовой статус: предмет, сроки действия (опытно-промышленная добыча и период добычи) и пространственные границы участка недр.
- Обязательства: финансирование обучения кадров (1%), НИОКР и цифровизации (1%), социально-экономическое развитие региона (1%).
- Внутристрановую ценность: минимальные доли в кадрах, товарах и услугах;
- Безопасность и экологию: ликвидацию последствий недропользования, консервацию участков и радиационную защиту.
- Ответственность: размеры неустоек (в МРП и %) за нарушение условий контракта и порядок его расторжения.
В Агентстве отмечают, что принятие проекта обеспечит единообразное и прозрачное регулирование и повысит инвестиционную привлекательность.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.
