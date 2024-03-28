Минэнерго изменило ряд типовых контрактов на недропользование

Министр энергетики приказом от 19 марта 2024 года внес изменения в типовые контракты на недропользование, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки внесены в типовые контракты:

на разведку и добычу углеводородов;

на добычу углеводородов;

на добычу урана;

на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам;

на добычу углеводородов по сложным проектам.

При этом пункт, касающийся прав и возможностей недропользователей, изложен в новой редакции.

Так, говорится, что при условии соблюдения положений, предусмотренных законодательством РК о недрах и недропользовании и контрактом, недропользователь вправе:

на возмездной основе пользоваться недрами в пределах выделенного участка недр в предпринимательских целях;

использовать по своему усмотрению результаты своей деятельности, в том числе добытые углеводороды, если иное не предусмотрено Кодексом или Контрактом;

сооружать на территории участка недр, а в случае необходимости на иных земельных участках, предоставленных недропользователю в установленном порядке, объекты производственной и социальной сферы, необходимые для осуществления работ, а также на основании договоров пользоваться объектами и коммуникациями общего пользования как на территории участка недр, так и вне ее пределов;

назначить оператора по Контракту;

досрочно прекратить операции по недропользованию посредством возврата всего участка разведки или добычи в порядке и на условиях, установленных Кодексом;

в течение периода разведки и с учетом ограничений, установленных Кодексом, проводить на территории любые виды работ по разведке углеводородов;

в течение подготовительного периода осуществлять разработку, утверждение и проведение предусмотренных Кодексом и иными законами республики экспертиз проекта разработки месторождения, а также (при необходимости) обустройство месторождения углеводородов;

в течение периода добычи осуществлять добычу любых углеводородов, а также проводить доизучение (доразведку) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения углеводородов;

в любое время до истечения периода разведки или периода добычи производить консервацию или ликвидацию отдельных технологических объектов, используемых при проведении операций по недропользованию, включая сооружения, оборудование, скважины и иное имущество;

подавать заявления на продление периода разведки, а также на закрепление участка добычи и периода добычи либо подготовительного периода;

подавать заявления на продление периода добычи;

подавать заявления на преобразование участка недр;

осуществлять попутное извлечение подземных вод при добыче углеводородов без получения специальных разрешений или лицензий. Дальнейшее использование попутно добытых подземных вод осуществляется в соответствии с водным и экологическим законодательством РК;

оспорить законность досрочного прекращения компетентным органом действия Контракта в суде в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления;

заключить соглашение о стимулировании предпринимательства в области углеводородов на добровольной основе, направленное на поддержку местных производителей в соответствии со статьей 28-1 Кодекса;

отказаться от бурения скважины, предусмотренного программой работ контракта на разведку и добычу при одновременном соблюдении условий, указанных в статье 123 Кодекса.

Типовой контракт также дополнен пунктом о том, что при продлении периода разведки в соответствии с пунктом 3-2 статьи 117 Кодекса недропользователь обязуется:

использовать средства, размещенные в банке второго уровня, исключительно на выполнение разведочных работ, предусмотренных программой работ при продлении периода разведки согласно приложению 1-1 к Контракту;

в случае, если средства были использованы на цели, не относящиеся к выполнению разведочных, предусмотренных программой работ на выполнение разведочных работ согласно приложению 1-1 к Контракту, выплатить по требованию компетентного органа в государственный бюджет равнозначную сумму.

Кроме того, документ дополнен нормой следующего содержания:



Недропользователь, осуществляющий добычу углеводородов на истощающемся месторождении, обязан исполнять инвестиционное обязательство в разработку такого истощающегося месторождения или дополнительное финансирование социально-экономического развития региона в размере не менее суммы, рассчитываемой как произведение коэффициента инвестирования, установленного в соответствии со статьей 153-1 Кодекса, и суммы совокупного годового дохода по такому месторождению, исчисленной в соответствии с методикой ведения раздельного налогового учета недропользователя по итогам предыдущего года.

Указывается, что этот пункт включается в Контракт в случае внесения изменений в связи с отнесением месторождения (месторождений) к категории истощающихся.

Вместе с тем в документе оговаривается, что государство имеет приоритетное право перед любыми лицами и организациями, включая лиц и организации, которые обладают преимущественными правами на основании законов РК или договора, на приобретение отчуждаемого права недропользования (доли в праве недропользования) или объектов, связанных с правом недропользования, по стратегическому участку недр, а также выпускаемых в обращение на организованном рынке ценных бумаг акций и других ценных бумаг, являющихся объектами, связанными с правом недропользования, по стратегическому участку недр.

Параграф 4 в типовом контракте также изложен в новой редакции. В нем устанавливается ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр.

Так, ликвидация последствий недропользования производится:

на участке недр, право недропользования по которому прекращено, за исключением ряда случаев, предусмотренных в Кодексе;

на участке недр (его части), которую недропользователь намеревается вернуть государству;

на участке недр в случае возврата всего участка недр.

Исполнение недропользователем обязательства по ликвидации последствий недропользования на этапе разведки обеспечивается одним из следующих способов:

гарантией;

страхованием;

залогом банковского вклада.

Вместе с тем говорится, что если по не зависящим от недропользователя причинам предоставленное им обеспечение перестало соответствовать требованиям Кодекса или прекратилось, недропользователь обязан в течение 60 календарных дней произвести замену такого обеспечения.

Если в течение указанного срока такая замена не будет произведена недропользователем, последний обязан незамедлительно приостановить операции по недропользованию. Возобновление операций по недропользованию допускается только после восстановления или замены обеспечения.

Также поправки коснулись мер ответственности недропользователей за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых ими обязательств.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2024 года.