#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Общество

На сколько лет хватит Казахстану запасов урана

добыча, АЭС, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 12:56 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Гумар Сергазин в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года прокомментировал риски дефицита урана в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, ранее председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржан Юсупов заявил, что в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана. В этой связи они поинтересовались, хватит ли Казахстану сырья для обслуживания трех АЭС.

"Урана для обеспечения наших национальных атомных станций будет достаточно. На сегодняшний момент, по официальной информации уполномоченного органа, около 1 млн (тонн) имеется запасов природного урана", – отметил Гумар Сергазин.

Он также прокомментировал вопрос о том, на сколько лет хватит того урана, который есть в Казахстане.

"Достаточно. Более 60 лет. У нас еще есть не разведанные запасы", – резюмировал он.

Добыча урана – сложный технологический процесс. Но зачастую он ассоциируется у людей с карьерами, тяжелой спецтехникой и повышенными мерами безопасности. Так ли это, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Сколько радиоактивных отходов имеется в Казахстане
16:50, 11 ноября 2025
Сколько радиоактивных отходов имеется в Казахстане
Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
09:01, 28 апреля 2025
Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
Казахстанский уран могут начать продавать атомным станциям Финляндии
12:19, 28 октября 2025
Казахстанский уран могут начать продавать атомным станциям Финляндии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: