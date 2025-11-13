На сколько лет хватит Казахстану запасов урана

Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Гумар Сергазин в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года прокомментировал риски дефицита урана в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, ранее председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржан Юсупов заявил, что в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана. В этой связи они поинтересовались, хватит ли Казахстану сырья для обслуживания трех АЭС.

"Урана для обеспечения наших национальных атомных станций будет достаточно. На сегодняшний момент, по официальной информации уполномоченного органа, около 1 млн (тонн) имеется запасов природного урана", – отметил Гумар Сергазин.

Он также прокомментировал вопрос о том, на сколько лет хватит того урана, который есть в Казахстане.

"Достаточно. Более 60 лет. У нас еще есть не разведанные запасы", – резюмировал он.

