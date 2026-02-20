#Референдум-2026
#Казахмыс
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане усилили поддержку и развитие креативных индустрий: президент подписал закон.
  • Микро- и малому бизнесу спишут штрафы и пеню: Минфин принял правила.
  • Правительство утвердило Генеральный план города Талдыкоргана.
  • Министерству просвещения поручен ряд новых функций.
  • Тестирование и анкетирование вводят для иммигрантов, прибывших в Казахстан на ПМЖ: запущен пилотный проект.
  • Новый Перечень видов подрядных работ и услуг в составе строительно-монтажных работ введут с 1 июля 2026 года.
  • Минфин изменил правила государственных закупок, госзакупок с применением особого порядка, а также закупок квазигоссектора.
  • В Казахстане перевели полностью в цифровой формат процедуры аттестации и присвоения квалификации судебного эксперта.
  • Министерство труда обновило правила выплаты пенсии из ЕНПФ.
  • Казахстанские научные организации и ученые будут проходить аккредитацию по-новому.
  • В Казахстане утвердили лимиты охоты на животных и птиц до 2027 года.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
