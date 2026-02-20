Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Казахстане усилили поддержку и развитие креативных индустрий: президент подписал закон.
- Микро- и малому бизнесу спишут штрафы и пеню: Минфин принял правила.
- Правительство утвердило Генеральный план города Талдыкоргана.
- Министерству просвещения поручен ряд новых функций.
- Тестирование и анкетирование вводят для иммигрантов, прибывших в Казахстан на ПМЖ: запущен пилотный проект.
- Новый Перечень видов подрядных работ и услуг в составе строительно-монтажных работ введут с 1 июля 2026 года.
- Минфин изменил правила государственных закупок, госзакупок с применением особого порядка, а также закупок квазигоссектора.
- В Казахстане перевели полностью в цифровой формат процедуры аттестации и присвоения квалификации судебного эксперта.
- Министерство труда обновило правила выплаты пенсии из ЕНПФ.
- Казахстанские научные организации и ученые будут проходить аккредитацию по-новому.
- В Казахстане утвердили лимиты охоты на животных и птиц до 2027 года.
