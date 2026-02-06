#Казахстан в сравнении
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:13 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Вторую АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области: постановление правительства.
  • Комитет по контролю за охранной деятельностью образован в МВД.
  • Правительство изменило правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов РК за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим.
  • С 1 марта в Казахстане вводятся обновленные правила дарения имущества государству.
  • Цифровую маркировку моторных масел средствами идентификации для их дальнейшей прослеживаемости внедряют в Казахстане.
  • Как признать товарный знак общеизвестным в РК: Минюст утвердил правила.
  • Единую цифровую платформу в сфере коллективного управления правами создают в Казахстане.
  • Министерство труда установило требования к деятельности коучей: утвержден профстандарт.
  • Минюст обновил формы заявлений для государственной регистрации и перерегистрации юридических лиц.
  • Независимые подразделения по защите прав клиентов появятся в страховых организациях.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
