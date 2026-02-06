Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Вторую АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области: постановление правительства.
- Комитет по контролю за охранной деятельностью образован в МВД.
- Правительство изменило правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов РК за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим.
- С 1 марта в Казахстане вводятся обновленные правила дарения имущества государству.
- Цифровую маркировку моторных масел средствами идентификации для их дальнейшей прослеживаемости внедряют в Казахстане.
- Как признать товарный знак общеизвестным в РК: Минюст утвердил правила.
- Единую цифровую платформу в сфере коллективного управления правами создают в Казахстане.
- Министерство труда установило требования к деятельности коучей: утвержден профстандарт.
- Минюст обновил формы заявлений для государственной регистрации и перерегистрации юридических лиц.
- Независимые подразделения по защите прав клиентов появятся в страховых организациях.
