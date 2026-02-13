Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- 15 марта в Казахстане состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции: Токаев подписал указ.
- Обнародован проект новой Конституции Казахстана.
- Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции: в ЦИК утвердили Календарный план.
- Контроль за частными охранными фирмами и владельцами оружия усилили в Казахстане: приняты поправки.
- Бесплатное питание отдельным категориям школьников предоставят через "Социальный кошелек": запущен пилотный проект.
- "Социальный кошелек" добавили в Минимальный перечень требований к объектам информатизации организаций образования.
- Правительство расширило перечни приоритетных видов деятельности для четырех СЭЗ.
- В Казахстане изменились правила оформления приглашений и виз для иностранцев.
- Токаев расширил задачи и функции КНБ.
- Как будут возмещать ущерб работникам ликвидированных шахт: Правительство утвердило правила.
