Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

15 марта в Казахстане состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции: Токаев подписал указ.

Обнародован проект новой Конституции Казахстана.

Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции: в ЦИК утвердили Календарный план.

Контроль за частными охранными фирмами и владельцами оружия усилили в Казахстане: приняты поправки.

Бесплатное питание отдельным категориям школьников предоставят через "Социальный кошелек": запущен пилотный проект.

"Социальный кошелек" добавили в Минимальный перечень требований к объектам информатизации организаций образования.

Правительство расширило перечни приоритетных видов деятельности для четырех СЭЗ.

В Казахстане изменились правила оформления приглашений и виз для иностранцев.

Токаев расширил задачи и функции КНБ.

Как будут возмещать ущерб работникам ликвидированных шахт: Правительство утвердило правила.

