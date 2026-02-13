#Казахстан в сравнении
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • 15 марта в Казахстане состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции: Токаев подписал указ.
  • Обнародован проект новой Конституции Казахстана.
  • Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции: в ЦИК утвердили Календарный план.
  • Контроль за частными охранными фирмами и владельцами оружия усилили в Казахстане: приняты поправки.
  • Бесплатное питание отдельным категориям школьников предоставят через "Социальный кошелек": запущен пилотный проект.
  • "Социальный кошелек" добавили в Минимальный перечень требований к объектам информатизации организаций образования.
  • Правительство расширило перечни приоритетных видов деятельности для четырех СЭЗ.
  • В Казахстане изменились правила оформления приглашений и виз для иностранцев.
  • Токаев расширил задачи и функции КНБ.
  • Как будут возмещать ущерб работникам ликвидированных шахт: Правительство утвердило правила.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
