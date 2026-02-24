Что делать, если не обнаружили себя в списках голосования на референдуме: утвержден алгоритм

Принято совместное постановление ЦИК, приказ МИИ и цифрового развития и приказ МВД РК о регистрации граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по адресам участков республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден алгоритм регистрации граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Так, предусмотрено, что гражданин, не обнаруживший себя в списках участников референдума в границах участка референдума, обращается в участковую комиссию референдума с письменным заявлением о включении в список участников референдума с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.

Член участковой комиссии референдума на основании письменного заявления гражданина проверяет в соответствии с алгоритмом "реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на республиканский референдум через онлайн-сервис портала "электронного правительства" сведения о его регистрации по месту жительства.

При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя в границах соответствующего участка референдума участковая комиссия референдума принимает решение о включении его в список участников референдума.

В случае отсутствия сведений о регистрации заявителя в границах соответствующего участка референдума участковая комиссия референдума уточняет на портале "E-gov" сведения о регистрации (отсутствия регистрации) гражданина по всей территории РК, на основании заявления гражданина.

При наличии информации о прикреплении гражданина к другому участку референдума участковая комиссия референдума информирует гражданина об этом.

При отсутствии сведений о регистрации гражданина на другом участке референдума и о регистрации гражданина по постоянному месту жительства в пределах РК участковая комиссия референдума направляет гражданина к работнику НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН) для регистрации.

Если гражданин не имеет постоянную регистрацию в РК и не включен в списки участников референдума по всей территории республики, то работник ЦОНа осуществляет постоянную регистрацию участника референдума по адресу определенного участка референдума, на основании ходатайства собственника здания или помещения.

После регистрации гражданин направляется к членам участковой комиссии референдума для повторной проверки наличия регистрации через онлайн-сервис.

При успешном подтверждении наличия регистрации гражданина по адресу участка референдума председатель участковой комиссии референдума принимает решение о включении его в список участников референдума.

На следующий день после окончания референдума работник ЦОНа по ходатайству собственника здания или помещения снимает с регистрации граждан, ранее зарегистрированных по адресам участков референдума.

Местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы совместно с соответствующими территориальными комиссиями референдума областей, городов республиканского значения и столицы предписано определить участки референдума для размещения работников НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по осуществлению приема граждан для регистрации, в срок до 27 февраля 2026 года представить соответствующие сведения в Центральную комиссию референдума.

