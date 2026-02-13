Утвержден Календарный план мероприятий по подготовке к референдуму по проекту Конституции
Опубликование состава территориальных и участковых комиссий референдума в средствах массовой информации
Территориальные комиссии референдума
- Не позднее чем через десять дней после назначения референдума.
- Не позднее 21 февраля 2026 года.
Опубликование сообщения о границах участков референдума в средствах массовой информации
Акиматы
- Не позднее чем через десять дней после назначения референдума.
- Не позднее 21 февраля 2026 года.
Агитация перед республиканским референдумом
- Начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 14 марта 2026 года.
Представление по акту в участковые комиссии референдума списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок
Соответствующие акимы
- За 20 дней до начала голосования.
- Не позднее 22 февраля 2026 года.
Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам
Участковые комиссии референдума
- За 15 дней до дня голосования.
- Не позднее 27 февраля 2026 года.
Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и доведение решения об этом до граждан
Территориальные комиссии референдума
- Не позднее чем за десять дней до дня голосования.
- Не позднее 4 марта 2026 года.
Оповещение граждан о времени и месте голосования
Участковые комиссии референдума
- Не менее чем за десять дней до дня голосования.
- Не позднее 4 марта 2026 года.
Доставка бюллетеней для голосования участковым комиссиям референдума
Территориальные комиссии референдума
- Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования.
- 12-14 марта 2026 года.
Открытие участков референдума для голосования и составление протокола об открытии
Участковые комиссии референдума
- За один час до начала голосования.
- В 06:00 по местному времени, если не установлено иное время начала голосования.
Проведение голосования
- В день голосования с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.
Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума
Начинается в 20:00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Время подсчета не должно превышать 12 часов с начала подсчета.
Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления
После подписания протоколов – немедленно.
Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в соответствующую территориальную комиссию референдума
После подписания протокола – немедленно.
После чего:
Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы
Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы в Центральную комиссию референдума
- Не более чем в двухдневный срок со дня голосования.
- Не позднее 17 марта 2026 года.
Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в СМИ
Центральная комиссия референдума
- Не позднее семи дней со дня проведения референдума.
- Не позднее 21 марта 2026 года.
Территориальным комиссиям референдума предписано обеспечить подготовку и проведение республиканского референдума.
Ранее в ЦИК рассказали, как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции в Казахстане.
11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.