Утвержден Календарный план мероприятий по подготовке к референдуму по проекту Конституции

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 12 февраля 2026 года утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Опубликование состава территориальных и участковых комиссий референдума в средствах массовой информации

Территориальные комиссии референдума

Не позднее чем через десять дней после назначения референдума.

после назначения референдума. Не позднее 21 февраля 2026 года.

Опубликование сообщения о границах участков референдума в средствах массовой информации

Акиматы

Не позднее чем через десять дней после назначения референдума.

Не позднее 21 февраля 2026 года.

Агитация перед республиканским референдумом

Начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 14 марта 2026 года.

Представление по акту в участковые комиссии референдума списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок

Соответствующие акимы

За 20 дней до начала голосования.

Не позднее 22 февраля 2026 года.

Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам

Участковые комиссии референдума

За 15 дней до дня голосования.

Не позднее 27 февраля 2026 года.

Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и доведение решения об этом до граждан

Территориальные комиссии референдума

Не позднее чем за десять дней до дня голосования.

Не позднее 4 марта 2026 года.

Оповещение граждан о времени и месте голосования

Участковые комиссии референдума

Не менее чем за десять дней до дня голосования.

Не позднее 4 марта 2026 года.

Доставка бюллетеней для голосования участковым комиссиям референдума

Территориальные комиссии референдума

Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования.

12-14 марта 2026 года.

Открытие участков референдума для голосования и составление протокола об открытии

Участковые комиссии референдума

За один час до начала голосования.

В 06:00 по местному времени, если не установлено иное время начала голосования.

Проведение голосования

В день голосования с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума

Начинается в 20:00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Время подсчета не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

После подписания протоколов – немедленно.

Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в соответствующую территориальную комиссию референдума

После подписания протокола – немедленно.

После чего:

Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы

Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы в Центральную комиссию референдума

Не более чем в двухдневный срок со дня голосования.

со дня голосования. Не позднее 17 марта 2026 года.

Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в СМИ

Центральная комиссия референдума

Не позднее семи дней со дня проведения референдума.

со дня проведения референдума. Не позднее 21 марта 2026 года.

Территориальным комиссиям референдума предписано обеспечить подготовку и проведение республиканского референдума.

Ранее в ЦИК рассказали, как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции в Казахстане.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.