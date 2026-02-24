#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Право

Во время республиканского референдума запустят онлайн-сервис проверки регистрации граждан

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 11:27 Фото: Zakon.kz
Принято совместное постановление ЦИК и приказ МИИ и цифрового развития "О реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, на портале электронного правительства", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден алгоритм реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан, имеющих право участия на портале "электронного правительства" на республиканском референдуме, используется членами участковых комиссий референдума при обращении граждан в случае невключения их в списки участников референдума, представленные местными исполнительными органами.

Соответствующие территориальные комиссии референдума в установленных участках референдума определяют по два члена участковых комиссий референдума для получения доступа к онлайн-сервису.

Члены участковых комиссий референдума проходят соответствующий инструктаж по получению сведений о регистрации граждан, имеющих право участия.

Предусмотрено, что гражданин, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в границах участка референдума, в случае необнаружения себя в списке участников референдума обращается в участковую комиссию референдума с письменным заявлением о включении в список с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.

Член участковой комиссии референдума на основании письменного заявления гражданина проверяет через онлайн-сервис сведения о его регистрации по месту жительства и осуществляет следующие действия:

  • проходит авторизацию на портале "электронного правительства" посредством личного индивидуального идентификационного номера (ИИН);
  • входит на портал "электронного правительства" посредством логина/пароля и электронной цифровой подписи (ЭЦП);
  • вводит ИИН заявителя и ознакамливается с информацией об адресных сведениях по месту его постоянной регистрации.

При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего участка референдума участковая комиссия референдума принимает решение о включении его в список участников референдума.

В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя в границах участка референдума по месту обращения участковая комиссия референдума вправе произвести звонок в Call-центр региона (области) для уточнения номера участка референдума гражданина в пределах соответствующего региона.

После чего принимает мотивированное решение об отклонении заявления по включению в список участников референдума и выдает заявителю его копию.

Сведения, полученные посредством онлайн-сервиса, остаются в истории онлайн-сервиса и используются при рассмотрении оснований для включения (невключения) в список участников референдума.

По итогам действий по проверке адресных сведений участников референдума онлайн-сервис направляет уведомление в личный кабинет заявителя на портале "электронного правительства".

Указывается, что члены участковых комиссий референдума, получающие доступ к персональным данным граждан, обеспечивают их конфиденциальность и несут ответственность согласно законодательству о персональных данных и их защите.

В случае нарушения требований законодательства о персональных данных и их защите оповещают уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие со дня его подписания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 11:27
Референдум 2026 года: представлен бюллетень для голосования

Республиканский референдум назначен на 15 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Что делать, если не обнаружили себя в списках голосования на референдуме: утвержден алгоритм
12:06, 24 февраля 2026
Что делать, если не обнаружили себя в списках голосования на референдуме: утвержден алгоритм
В Казахстане утвердили алгоритм онлайн-регистрации граждан на выборах районных акимов 5 ноября
10:57, 02 ноября 2023
В Казахстане утвердили алгоритм онлайн-регистрации граждан на выборах районных акимов 5 ноября
Какие документы казахстанцы уже могут корректировать онлайн
11:42, 22 ноября 2023
Какие документы казахстанцы уже могут корректировать онлайн
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: