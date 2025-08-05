В Казахстане планируют смягчить условия содержания женщин в учреждениях УИС

Фото: Zakon.kz

Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки направлены на улучшение условий содержания женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, проектом предусмотрены следующие изменения: разработка отдельного распорядка дня для осужденных женщин, имеющих при себе малолетних детей;

предоставление беременным женщинам, а также женщинам в возрасте 58 лет и старше права использовать спальные места в личное время;

увеличение кратности посещения бани до двух раз в неделю;

введение нового вида головного убора – бейсболки, разрешенной к использованию наряду с косынками;

уточнение температурного порога (минус 20°C), при достижении которого построения и проверки проводятся в помещениях;

введение перечня предметов личной гигиены и средств ухода за ребенком, не входящих в общий вес разрешенной передачи;

возможность краткосрочных свиданий с детьми без разделительных перегородок;

ежедневное предоставление права на телефонные переговоры с детьми;

расширение перечня разрешенных предметов за счет бытовой техники по уходу за волосами. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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