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Право

В Казахстане планируют смягчить условия содержания женщин в учреждениях УИС

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки направлены на улучшение условий содержания женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Так, проектом предусмотрены следующие изменения:

  • разработка отдельного распорядка дня для осужденных женщин, имеющих при себе малолетних детей;
  • предоставление беременным женщинам, а также женщинам в возрасте 58 лет и старше права использовать спальные места в личное время;
  • увеличение кратности посещения бани до двух раз в неделю;
  • введение нового вида головного убора – бейсболки, разрешенной к использованию наряду с косынками;
  • уточнение температурного порога (минус 20°C), при достижении которого построения и проверки проводятся в помещениях;
  • введение перечня предметов личной гигиены и средств ухода за ребенком, не входящих в общий вес разрешенной передачи;
  • возможность краткосрочных свиданий с детьми без разделительных перегородок;
  • ежедневное предоставление права на телефонные переговоры с детьми;
  • расширение перечня разрешенных предметов за счет бытовой техники по уходу за волосами. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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