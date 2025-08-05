В Казахстане планируют смягчить условия содержания женщин в учреждениях УИС
Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.
В частности, поправки направлены на улучшение условий содержания женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Так, проектом предусмотрены следующие изменения:
- разработка отдельного распорядка дня для осужденных женщин, имеющих при себе малолетних детей;
- предоставление беременным женщинам, а также женщинам в возрасте 58 лет и старше права использовать спальные места в личное время;
- увеличение кратности посещения бани до двух раз в неделю;
- введение нового вида головного убора – бейсболки, разрешенной к использованию наряду с косынками;
- уточнение температурного порога (минус 20°C), при достижении которого построения и проверки проводятся в помещениях;
- введение перечня предметов личной гигиены и средств ухода за ребенком, не входящих в общий вес разрешенной передачи;
- возможность краткосрочных свиданий с детьми без разделительных перегородок;
- ежедневное предоставление права на телефонные переговоры с детьми;
- расширение перечня разрешенных предметов за счет бытовой техники по уходу за волосами.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.
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