Право

В Казахстане упростят регистрацию и перерегистрацию лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 13:18 Фото: pexels
Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам науки, направленные на совершенствование научно-технической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В рамках поправок по вопросам науки одобрены нормы по оптимизации порядка регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги.

Это позволит сократить срок регистрации лекарственных препаратов более чем в два раза – с 210 дней до 100 дней.

При этом Министерство здравоохранения наделяется полномочиями по самостоятельной подаче заявки на регистрацию необходимых лекарств для Казахстана, не дожидаясь заявок от фармацевтических компаний.

Кроме того, внедряется механизм контроля качества веществ и субстанций, используемых в производстве лекарственных средств.

Также одобрены поправки о создании референс-центров в сфере здравоохранения. Они будут обеспечивать единые стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, повышение точности диагностики и оказывать методическую поддержку в системе здравоохранения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Статус ученых и научных работников законодательно закрепят в Казахстане
14:53, 25 февраля 2026
14:53, 25 февраля 2026
Статус ученых и научных работников законодательно закрепят в Казахстане
В Казахстане расширят пакет соцподдержки научных работников
11:44, 06 марта 2024
11:44, 06 марта 2024
В Казахстане расширят пакет соцподдержки научных работников
Мажилис одобрил законопроект по общественным объединениям
13:42, 08 ноября 2023
13:42, 08 ноября 2023
Мажилис одобрил законопроект по общественным объединениям
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
