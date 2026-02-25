В Казахстане упростят регистрацию и перерегистрацию лекарств

Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам науки, направленные на совершенствование научно-технической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В рамках поправок по вопросам науки одобрены нормы по оптимизации порядка регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги.

Это позволит сократить срок регистрации лекарственных препаратов более чем в два раза – с 210 дней до 100 дней.

При этом Министерство здравоохранения наделяется полномочиями по самостоятельной подаче заявки на регистрацию необходимых лекарств для Казахстана, не дожидаясь заявок от фармацевтических компаний.

Кроме того, внедряется механизм контроля качества веществ и субстанций, используемых в производстве лекарственных средств.

Также одобрены поправки о создании референс-центров в сфере здравоохранения. Они будут обеспечивать единые стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, повышение точности диагностики и оказывать методическую поддержку в системе здравоохранения.