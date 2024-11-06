В Казахстане хотят закрепить законодательно военно-патриотическое воспитание

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании 6 ноября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона по вопросам военно-патриотического воспитания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона инициирован депутатами Парламента с целью создания целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечения в данную работу всех государственных органов и организаций.

"Проектом закона предлагается дополнить Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" новой статьей 14-1, закрепляющей определение терминов "военно-патриотическое воспитание", "система военно-патриотического воспитания". Кроме того, данной нормой предусматривается создание координационных советов по военно-патриотическому воспитанию на республиканском уровне, а также при местных исполнительных органах в целях координации и согласованности действий всех государственных органов и организаций", – сообщается в заключение по проекту.

Отмечается, что для практического осуществления скоординированной и согласованной работы по военно-патриотическому воспитанию в функции центральных и местных исполнительных органов, предусмотренные в Законе РК "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан" вносятся соответствующие дополнения.

Также предусматривается включение военно-патриотического воспитания в образовательные программы дополнительного образования.

Кроме того, вносится дополнение в Закон РК "О государственной молодежной политике" в части осуществления взаимодействия и сотрудничества уполномоченного органа в области культуры с молодежными организациями по вопросам военно-патриотического воспитания.

1 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане военные кафедры пересмотрят программы подготовки студентов.