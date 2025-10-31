Новые функции появились у Министерства водных ресурсов и ирригации
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 28 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 января 2026 года вводятся новые функции министерства:
- утверждает объем природоохранного или санитарно-эпидемиологического попуска в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- утверждает методику расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов, установленной налоговым законодательством РК;
- утверждает совместно с уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет правил взаимодействия;
Кроме того, добавлено, что министерство:
- определяет перечень гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
- обеспечивает публикацию результатов мониторинга;
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript