Право

Новые функции появились у Министерства водных ресурсов и ирригации

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 15:57 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 28 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года вводятся новые функции министерства:

  • утверждает объем природоохранного или санитарно-эпидемиологического попуска в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
  • утверждает методику расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов, установленной налоговым законодательством РК;
  • утверждает совместно с уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет правил взаимодействия;

Кроме того, добавлено, что министерство:

  • определяет перечень гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
  • обеспечивает публикацию результатов мониторинга;
  • осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
