В Казахстане частично перенесут сроки введения маркировки пива
Речь идет о переносе срока введения маркировки пива и пивной продукции.
Указывается, что решение о переносе сроков обязательной маркировки пива принято с учетом необходимости обеспечить качественное и устойчивое внедрение системы, а также минимизировать возможные негативные последствия для бизнеса и потребителей в Казахстан.
Основные причины переноса сроков:
Техническая и организационная готовность участников рынка:
Имеется запрос со стороны бизнес сообщества для предоставлению отсрочки по обязательной маркировке пивной продукции.
Дополнительное время позволит участникам рынка:
- корректно интегрировать IT-решения;
- протестировать процессы нанесения и считывания кодов;
- избежать сбоев в поставках продукции.
Недопущение дефицита и роста цен для потребителей:
Поэтапное и подготовленное внедрение маркировки позволяет избежать:
- временного сокращения ассортимента;
- перебоев с поставками;
Сохранение стратегических целей государства:
Обязательная маркировка пива остается приоритетным направлением.
Как отмечается, перенос сроков не отменяет реформу, а обеспечивает ее успешную реализацию, что в перспективе позволит:
- сократить объемы нелегального оборота;
- повысить собираемость налогов;
- создать равные конкурентные условия на рынке.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 марта.
Материал по теме
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 февраля 2026 года вводится поэтапная цифровая маркировка пива и пивных напитков.