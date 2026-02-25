#Референдум-2026
Право

В Казахстане частично перенесут сроки введения маркировки пива

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 16:20 Фото: freepik
Подготовлен приказ министра торговли и интеграции, которым вносятся изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и дату его введения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о переносе срока введения маркировки пива и пивной продукции.

Указывается, что решение о переносе сроков обязательной маркировки пива принято с учетом необходимости обеспечить качественное и устойчивое внедрение системы, а также минимизировать возможные негативные последствия для бизнеса и потребителей в Казахстан.

Основные причины переноса сроков:

Техническая и организационная готовность участников рынка:

Имеется запрос со стороны бизнес сообщества для предоставлению отсрочки по обязательной маркировке пивной продукции.

Дополнительное время позволит участникам рынка:

  • корректно интегрировать IT-решения;
  • протестировать процессы нанесения и считывания кодов;
  • избежать сбоев в поставках продукции.

Недопущение дефицита и роста цен для потребителей:

Поэтапное и подготовленное внедрение маркировки позволяет избежать:

  • временного сокращения ассортимента;
  • перебоев с поставками;

Сохранение стратегических целей государства:

Обязательная маркировка пива остается приоритетным направлением.

Как отмечается, перенос сроков не отменяет реформу, а обеспечивает ее успешную реализацию, что в перспективе позволит:

  • сократить объемы нелегального оборота;
  • повысить собираемость налогов;
  • создать равные конкурентные условия на рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 марта.

Правила маркировки пива и пивных напитков утвердили в РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 февраля 2026 года вводится поэтапная цифровая маркировка пива и пивных напитков.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
