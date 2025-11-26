Панцири черепах и оленьи рога нужно будет маркировать с 1 декабря 2025 года

Министр торговли и интеграции приказом от 22 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 декабря 2025 года подлежат маркировке:

панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы;

порошок и отходы этих продуктов.

Вместе с тем изменен заголовок приказа – "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения".

Приказ вводится в действие с 26 января 2026 года, за исключением подпункта, который вводится в действие с 1 декабря 2025 года.