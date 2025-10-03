В Казахстане будут маркировать пиво, моторные масла и другую продукцию
Подготовлен приказ министра торговли и интеграции, которым вносятся поправки в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается включить в перечень новые товары, подлежащие маркировке:
- пиво;
- моторные масла;
- товары легкой промышленности;
- дериваты сайги.
Как поясняется, расширение перечня новыми товарами позволит обеспечить прозрачность оборота товаров.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.
В настоящее время в Казахстане обязательной маркировке подлежат табачные изделия, обувь и лекарства.
