В Казахстане будут маркировать пиво, моторные масла и другую продукцию

Подготовлен приказ министра торговли и интеграции, которым вносятся поправки в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается включить в перечень новые товары, подлежащие маркировке:

пиво;

моторные масла;

товары легкой промышленности;

дериваты сайги.

Как поясняется, расширение перечня новыми товарами позволит обеспечить прозрачность оборота товаров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

В настоящее время в Казахстане обязательной маркировке подлежат табачные изделия, обувь и лекарства.