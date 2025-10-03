#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Право

В Казахстане будут маркировать пиво, моторные масла и другую продукцию

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
Подготовлен приказ министра торговли и интеграции, которым вносятся поправки в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается включить в перечень новые товары, подлежащие маркировке:

  • пиво;
  • моторные масла;
  • товары легкой промышленности;
  • дериваты сайги. 

Как поясняется, расширение перечня новыми товарами позволит обеспечить прозрачность оборота товаров.

Документ размещен на сайте "Открытые  НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

В настоящее время в Казахстане обязательной маркировке подлежат табачные изделия, обувь и лекарства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
552 тенге за доллар – новый прогноз экономистов Казахстана
12:05, Сегодня
552 тенге за доллар – новый прогноз экономистов Казахстана
Обновлен перечень документов для получения инвесторской визы
11:44, Сегодня
Обновлен перечень документов для получения инвесторской визы
Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца
11:31, Сегодня
Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: