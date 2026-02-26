МСХ обновило перечень документов для регистрации тракторов и сельхозтехники
В частности, в новой редакции изложен Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги.
При обращении в канцелярию услугодателя:
при регистрации машин необходимо:
- заявление по формам 1, 2 согласно приложению к перечню основных требований к оказанию государственной услуги;
- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет;
- документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации машин;
- документы, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:
- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- исполнительный лист, с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;
- документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, за исключением случаев ввоза из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательства об обратном вывозе в случаях временного ввоза);
в случаях первичной регистрации машин:
- копию документа завода-изготовителя, подтверждающую номинальную мощность двигателя, или копию паспорта самоходной машины и других видов техники/ электронный паспорт самоходной машины и других видов техники;
- копию сертификата соответствия или декларации о соответствии;
- приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью этой организации (за исключением субъектов частного предпринимательства);
при осуществлении временной регистрации машин, прибывших из других регионов РК или из-за пределов республики:
- заявление по формам 1, 2 согласно приложению к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги;
- оригинал технического паспорта;
- договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования, лизинга, сублизинга, доверительного управления, хозяйственного ведения, займа или иного документа, подтверждающего право на владение и (или) пользование машинами, а для временно ввезенных машин – согласие собственника (владельца) участка или территории постановки машины на временную регистрацию;
- при ввозе машины из-за пределов республики – документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, за исключением случаев ввоза из стран ЕАЭС, обязательство об обратном вывозе в случаях временного ввоза);
в случаях изменения типа машины вследствие переоборудования или замены на ней номерных агрегатов, установки специального оборудования и иных подобных изменений:
- заявление по формам;
- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет;
- регистрационный документ, номерной знак;
при снятии с регистрационного учета машин (кроме утилизации, выбраковки, списания, передислокация машины за пределы обслуживаемой территории, а также в случае действий, предшествующих сделке по отчуждению машины):
- заявление по формам;
- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;
- документы, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:
- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- исполнительный лист, с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;
при получении дубликата регистрационного документа или нового номерного знака:
- заявление по формам;
- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет;
при снятии с регистрационного учета машин, подлежащих утилизации (выбраковке, списанию):
для физических лиц:
- заявление по форме 1;
- регистрационный документ, номерной знак;
для юридических лиц:
- заявление по форме 2;
- регистрационный документ, номерной знак;
- акт на списание (в случае отсутствия регистрационных документов или номерных знаков на утилизируемые машины в заявлениях указываются обстоятельства, место и время их утери);
для актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственной технике):
- заявление по формам;
- копию технического паспорта (для актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственной технике в регистрационной документе – оригинал технического паспорта);
- электронный паспорт самоходной машины и других видов техники (при отсутствии электронного паспорта самоходной машины и других видов техники – копия документа завода-изготовителя на сельскохозяйственную технику или копия паспорта самоходной машины и других видов техники);
При обращении на портал:
при регистрации машин:
- заявление по формам 1, 2 в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;
- электронный документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации машин;
- электронную копию документа, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет, за исключением случаев платы через ПШЭП;
- электронные копии документов, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:
- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- исполнительный лист с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;
- документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, за исключением случаев ввоза из стран ЕАЭС, обязательства об обратном вывозе в случаях временного ввоза);
в случаях первичной регистрации машин:
- электронную копию документа завода-изготовителя, подтверждающую номинальную мощность двигателя, или копию паспорта самоходной машины и других видов техники/ электронный паспорт самоходной машины и других видов техники;
- копию сертификата соответствия или декларации о соответствии;
- электронную копию приказа (распоряжения) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью (за исключением субъектов частного предпринимательства) юридического лица;
в случаях изменения типа машины вследствие переоборудования или замены на ней номерных агрегатов, установки специального оборудования и иных подобных изменений:
- заявление по формам;
- электронную копию документа, подтверждающую плату пошлин и сборов в бюджет;
- регистрационный документ, номерной знак (в случае несоответствия требованиям Государственного стандарта регистрационный документ, номерной знак предоставляются при обращении за получением результата государственной услуги);
при снятии с регистрационного учета машин (кроме утилизации, выбраковки, списания, передислокация машин за пределы обслуживаемой территории, а также в случае действий, предшествующих сделке по отчуждению машины):
- заявление по формам в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;
- электронные копии документов, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:
- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- исполнительный лист с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;
при получении дубликата регистрационного документа или нового номерного знака:
- заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;
- электронную копию документа, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет, за исключением случаев платы через ПШЭП;
при снятии с регистрационного учета машин, подлежащих утилизации (выбраковке, списанию):
для физических лиц:
- заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;
- регистрационный документ, номерной знак (предоставляется услугодателю при обращении за получением результата государственной услуги);
для юридических лиц:
- заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;
- регистрационный документ, номерной знак (предоставляется услугодателю при обращении за получением результата государственной услуги);
- электронную копию акта на списание (в случае отсутствия регистрационных документов или номерных знаков на утилизируемые машины в заявлениях указываются обстоятельства, место и время их утери);
В случаях осуществления регистрации, включая регистрацию машин на лиц, не являющихся собственниками, представляются документы, подтверждающие право владения:
- договора (аренды, субаренды, лизинга, сублизинга, заклада) и акта приема-передачи машины;
- письменное согласие собственника машины на совершение соответствующего регистрационного действия, подписанное собственником (для физических лиц), подписанное первым руководителем юридического лица (для юридических лиц).
В случае если машина находится в общей собственности, то в регистрационных документах отражаются все собственники и все документы подаются от имени всех собственников машины. Основанием для отчуждения общей собственности физических лиц является нотариально засвидетельствованная сделка.
В случаях, когда собственниками являются несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста, регистрационные действия от их имени совершаются законными представителями с представлением свидетельства о рождении в электронной или бумажной форме.
В случаях, когда собственниками являются лица в возрасте от 14 до 18 лет, регистрационные действия совершаются этими лицами с письменного согласия их законных представителей с представлением свидетельства о рождении в электронной или бумажной форме.
В случае приобретения юридическими и физическими лицами машин через аукционы и торговые биржи: представляются протоколы аукциона и договоры купли-продажи с подписями уполномоченных лиц.
Приказ вводится в действие с 8 марта 2026 года.