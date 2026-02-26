МСХ обновило перечень документов для регистрации тракторов и сельхозтехники

Приказом министра сельского хозяйства от 20 февраля 2026 года внесены изменения в Правила государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги.

При обращении в канцелярию услугодателя:

при регистрации машин необходимо:

заявление по формам 1, 2 согласно приложению к перечню основных требований к оказанию государственной услуги;

для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

– документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации); для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;

– справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов; документ, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет;

документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации машин;

документы, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:

- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- исполнительный лист, с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;

- документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, за исключением случаев ввоза из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательства об обратном вывозе в случаях временного ввоза);

в случаях первичной регистрации машин:

копию документа завода-изготовителя, подтверждающую номинальную мощность двигателя, или копию паспорта самоходной машины и других видов техники/ электронный паспорт самоходной машины и других видов техники;

копию сертификата соответствия или декларации о соответствии;

приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью этой организации (за исключением субъектов частного предпринимательства);

при осуществлении временной регистрации машин, прибывших из других регионов РК или из-за пределов республики:

заявление по формам 1, 2 согласно приложению к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги;

оригинал технического паспорта;

договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования, лизинга, сублизинга, доверительного управления, хозяйственного ведения, займа или иного документа, подтверждающего право на владение и (или) пользование машинами, а для временно ввезенных машин – согласие собственника (владельца) участка или территории постановки машины на временную регистрацию;

при ввозе машины из-за пределов республики – документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, за исключением случаев ввоза из стран ЕАЭС, обязательство об обратном вывозе в случаях временного ввоза);

в случаях изменения типа машины вследствие переоборудования или замены на ней номерных агрегатов, установки специального оборудования и иных подобных изменений:

заявление по формам;

для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;

документ, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет;

регистрационный документ, номерной знак;

при снятии с регистрационного учета машин (кроме утилизации, выбраковки, списания, передислокация машины за пределы обслуживаемой территории, а также в случае действий, предшествующих сделке по отчуждению машины):

заявление по формам;

для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:

- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- исполнительный лист, с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;

при получении дубликата регистрационного документа или нового номерного знака:

заявление по формам;

для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

для юридических лиц – справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;

документ, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет;

при снятии с регистрационного учета машин, подлежащих утилизации (выбраковке, списанию):

для физических лиц:

заявление по форме 1;

регистрационный документ, номерной знак;

для юридических лиц:

заявление по форме 2;

регистрационный документ, номерной знак;

акт на списание (в случае отсутствия регистрационных документов или номерных знаков на утилизируемые машины в заявлениях указываются обстоятельства, место и время их утери);

для актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственной технике):

заявление по формам;

копию технического паспорта (для актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственной технике в регистрационной документе – оригинал технического паспорта);

электронный паспорт самоходной машины и других видов техники (при отсутствии электронного паспорта самоходной машины и других видов техники – копия документа завода-изготовителя на сельскохозяйственную технику или копия паспорта самоходной машины и других видов техники);

При обращении на портал:

при регистрации машин:

заявление по формам 1, 2 в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;

электронный документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации машин;

электронную копию документа, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет, за исключением случаев платы через ПШЭП;

электронные копии документов, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:

- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- исполнительный лист с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;

- документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, за исключением случаев ввоза из стран ЕАЭС, обязательства об обратном вывозе в случаях временного ввоза);

в случаях первичной регистрации машин:

электронную копию документа завода-изготовителя, подтверждающую номинальную мощность двигателя, или копию паспорта самоходной машины и других видов техники/ электронный паспорт самоходной машины и других видов техники;

копию сертификата соответствия или декларации о соответствии;

электронную копию приказа (распоряжения) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью (за исключением субъектов частного предпринимательства) юридического лица;

в случаях изменения типа машины вследствие переоборудования или замены на ней номерных агрегатов, установки специального оборудования и иных подобных изменений:

заявление по формам;

электронную копию документа, подтверждающую плату пошлин и сборов в бюджет;

регистрационный документ, номерной знак (в случае несоответствия требованиям Государственного стандарта регистрационный документ, номерной знак предоставляются при обращении за получением результата государственной услуги);

при снятии с регистрационного учета машин (кроме утилизации, выбраковки, списания, передислокация машин за пределы обслуживаемой территории, а также в случае действий, предшествующих сделке по отчуждению машины):

заявление по формам в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

электронные копии документов, подтверждающие право собственности на машину, к которым относятся:

- договора, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- исполнительный лист с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;

при получении дубликата регистрационного документа или нового номерного знака:

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

электронную копию документа, подтверждающий плату пошлин и сборов в бюджет, за исключением случаев платы через ПШЭП;

при снятии с регистрационного учета машин, подлежащих утилизации (выбраковке, списанию):

для физических лиц:

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

регистрационный документ, номерной знак (предоставляется услугодателю при обращении за получением результата государственной услуги);

для юридических лиц:

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

регистрационный документ, номерной знак (предоставляется услугодателю при обращении за получением результата государственной услуги);

электронную копию акта на списание (в случае отсутствия регистрационных документов или номерных знаков на утилизируемые машины в заявлениях указываются обстоятельства, место и время их утери);

В случаях осуществления регистрации, включая регистрацию машин на лиц, не являющихся собственниками, представляются документы, подтверждающие право владения:

договора (аренды, субаренды, лизинга, сублизинга, заклада) и акта приема-передачи машины;

письменное согласие собственника машины на совершение соответствующего регистрационного действия, подписанное собственником (для физических лиц), подписанное первым руководителем юридического лица (для юридических лиц).

В случае если машина находится в общей собственности, то в регистрационных документах отражаются все собственники и все документы подаются от имени всех собственников машины. Основанием для отчуждения общей собственности физических лиц является нотариально засвидетельствованная сделка.

В случаях, когда собственниками являются несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста, регистрационные действия от их имени совершаются законными представителями с представлением свидетельства о рождении в электронной или бумажной форме.

В случаях, когда собственниками являются лица в возрасте от 14 до 18 лет, регистрационные действия совершаются этими лицами с письменного согласия их законных представителей с представлением свидетельства о рождении в электронной или бумажной форме.

В случае приобретения юридическими и физическими лицами машин через аукционы и торговые биржи: представляются протоколы аукциона и договоры купли-продажи с подписями уполномоченных лиц.

Приказ вводится в действие с 8 марта 2026 года.