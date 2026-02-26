#Референдум-2026
Право

Изменились квалификационные требования к сотрудникам службы экономических расследований

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 10:01 Фото: akorda.kz
Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 19 февраля 2026 года внес изменения в квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Теперь лица, обладающие высокой профессиональной подготовкой, имеющие специфические знания либо значительный опыт работы по определенным специальностям, без учета необходимого стажа работы, могут быть назначены на должности правоохранительных органов по решению и (или) согласованию с первым руководителем правоохранительного органа.

Также добавлено, что для исполнения функциональных обязанностей по руководящим должностям кадровых служб требуется наличие сертификата в сфере управления персоналом (HR).

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
