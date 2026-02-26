Правительство скорректировало нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов

Постановлением правительства внесены изменения в Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", сообщает Zakon.kz.

В частности, национальный проект изложен в новой редакции.

Проект разработан с целью модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры (сети и объекты) для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны на 2025-2029 годы.

Он охватывает такие секторы, как:

теплоснабжение,

электроснабжение,

водоснабжение,

водоотведение,

газоснабжение.

В рамках реализации Национального проекта СЕМ обладающие значительным уровнем износа инфраструктуры подлежат классификации по группам риска в зависимости от состояния их оборудования и сетей. Это позволяет эффективно определить приоритетные направления для ремонта и модернизации, однако существует ряд проблем, связанных с этим процессом.

Красный уровень указывает на объекты, находящиеся в критическом состоянии, которые требуют немедленного ремонта или замены. Износ оборудования и сетей превышает 65%, что создает серьезную угрозу стабильности и надежности предоставления регулируемых услуг. Эти объекты становятся основным источником аварийных ситуаций, что ставит под угрозу бесперебойное снабжение и требует немедленных финансовых вложений для предотвращения срыва предоставления услуг.

Желтый уровень относится к объектам с уровнем износа от 55% до 65%, которые в ближайшем будущем потребуют капитального ремонта или модернизации. Такие объекты могут функционировать, однако их эксплуатация становится все более рискованной. Без своевременных инвестиций в восстановление они могут начать выходить из строя, что приведет к повышению аварийности и снижению качества обслуживания потребителей.

Зеленый уровень охватывает объекты, состояние которых не вызывает немедленной угрозы функционированию системы, с уровнем износа до 55%. Несмотря на приемлемое состояние, эти объекты могут быть включены в планы долгосрочной модернизации для повышения их надежности и эффективности в будущем.

Конкретная проблема заключается в том, что существующая классификация по уровням износа не всегда отражает реальную степень риска, особенно в случаях, когда техническое состояние объектов может ухудшаться из-за недостаточного финансирования на всех этапах модернизации. Порой объекты, находящиеся на желтом уровне, по факту могут быть ближе к критическому состоянию, что требует более внимательного подхода, чем просто долгосрочное планирование. Проблемой является также недостаточная интеграция данных об износе, что затрудняет оперативный контроль и создание единой стратегии по модернизации и ремонту объектов.

Таким образом, отмечается в документе, необходимо не только правильно классифицировать объекты по степени износа, но и учитывать реальные риски, связанные с эксплуатацией устаревшей инфраструктуры, что потребует дополнительных мер по улучшению мониторинга и целенаправленных инвестиций в критические участки инфраструктуры.

В документе также подчеркивается, что энергосбережение и эффективное использование энергоресурсов являются одними из приоритетных направлений экономической политики любой страны. Энергосбережение является экологической задачей по сохранению природных ресурсов и снижению уровня загрязнения окружающей среды, а также играет ключевую роль в достижении целей Парижского соглашения по декарбонизации экономики.

Эффективное использование энергоресурсов является экономической задачей, направленной на повышение производительности и энергоэффективности.

Высокая энергоемкость экономики Казахстана остается одной из серьезных проблем. Жилищно-коммунальный сектор относится к числу наиболее энергоемких отраслей экономики страны и является первым по величине потребителем в конечном энергопотреблении, на долю которого приходится 32%. За последние пять лет потребление энергоресурсов в жилищном секторе выросло на 16,9%.

Также в национальном проекте говорится о тарифной политике.

Так, одним из ключевых направлений тарифной политики является модернизация коммунальной инфраструктуры через привлечение новых инвестиций.

Параллельно осуществляется поэтапный отказ от перекрестного субсидирования тарифов, поможет выровнять тарифы между различными группами потребителей и снизить финансовую нагрузку на бизнес и бюджетные организации, что позволит высвободить средства местного бюджета и направить их на приоритетные социальные нужды региона.

Кроме того, в рамках совершенствования законодательства о естественных монополиях МНЭ внесены поправки в части изменения тарифов в сфере электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и транспортировки газа, учитывающих затраты на обслуживание и эксплуатацию сетей при принятии их в доверительное управление, что позволит обеспечить повышение качества и надежности предоставляемых услуг.

В целом модернизация и обновление существующих активов энергетического и коммунального секторов предусматривает, в том числе:

не менее 200 субъектов естественных монополий;

не менее 30 теплоэлектроцентралей.

За счет чего ожидается снижение уровня аварий на 20%, снижение уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

Объем финансирования проекта составляет:

Всего инвестиции 13588 млрд тенге, в том числе:

энергетический сектор – 6208 млрд тенге;

коммунальный сектор – 6778 млрд тенге;

автоматизация и приборизация – 602 млрд тенге.

Всего предусмотрены субсидии на период 2025-2029 годы 1480 млрд тенге, в дальнейшем разница процентной ставки вознаграждения свыше 10% субсидируется в зависимости от срока займа.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.