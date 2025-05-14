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Право

Можно ли привлекать сотрудника к работе в выходные и праздничные дни несколько раз в месяц

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:40 Фото: freepik
Сколько раз в месяц можно привлекать сотрудника к работе в выходные и праздничные дни? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 78 Трудового кодекса, сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда – один час.

В Минтруда отметили, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год.

Вместе с тем сверхурочные работы без согласия работника допускаются в следующих случаях:

  • при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;
  • для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения;
  • для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником;
  • для оказания экстренной и неотложной помощи гражданам, которым угрожает потеря здоровья или гибель. 

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвержден стандарт открытости обладателей информации.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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