Можно ли привлекать сотрудника к работе в выходные и праздничные дни несколько раз в месяц

Сколько раз в месяц можно привлекать сотрудника к работе в выходные и праздничные дни? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 78 Трудового кодекса, сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда – один час.

В Минтруда отметили, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год.

Вместе с тем сверхурочные работы без согласия работника допускаются в следующих случаях:

при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;

для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения;

для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником;

для оказания экстренной и неотложной помощи гражданам, которым угрожает потеря здоровья или гибель.

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