В казахстанских детсадах запустили пилот по приобщению детей к труду
Фото: pexels
Приказом и.о. министра просвещения РК запущен пилотный проект "Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу" (Приобщение к труду и профессии с раннего возраста), сообщает Zakon.kz.
"Провести пилотный проект "Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу" в 100 дошкольных организациях Республики Казахстан в период с января по декабрь 2026 года", – говорится в документе.
Также утверждены алгоритм реализации пилотного проекта и перечень 100 дошкольных организаций.
Участниками пилотного проекта являются:
- Министерство просвещения РК;
- РГУ "Институт раннего развития детей Министерства просвещения Республики Казахстан";
- Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента;
- методические центры (кабинеты) Управления образования;
- дошкольные организации, включенные в Перечень 100 дошкольных организаций для реализации пилотного проекта;
- родители или иные законные представители детей, вовлеченные в реализацию пилотного проекта (по согласованию).
Участники пилотного проекта осуществляют следующие функции в рамках своей компетенции:
Министерство:
- оказывает консультативное-разъяснительное сопровождение;
- координирует деятельность Института и Управлений образования;
Институт:
- обеспечивает методическое сопровождение участников пилотного проекта;
- координирует деятельность методических центров (кабинетов) по реализации пилотного проекта;
- организует мониторинг реализации пилотного проекта;
- информирует на ежеквартальной основе министерство о ходе реализации пилотного проекта;
Управления образования:
- обеспечивают реализацию пилотного проекта на местном уровне в рамках своей компетенции;
- оказывают методическую поддержку дошкольным организациям, включенным в перечень;
- информируют институт о ходе реализации пилотного проекта на ежеквартальной основе;
- предоставляют в институт региональные аналитические отчеты о реализации пилотного проекта;
Методические центры (кабинеты):
- проводят мониторинг реализации пилотного проекта и информируют Управления образования о его результатах на ежеквартальной основе;
- оказывают методическую помощь дошкольным организациям, в организации предметно-развивающей среды в соответствии с выбранными направлениями пилотного проекта;
- выявляют лучший региональный педагогический опыт по реализации пилотного проекта и формируют рекомендации по его распространению;
- проводят анализ эффективности методик и корректировку воспитательно-образовательного процесса на основе обратной связи от педагогов;
- выявляют риски реализации пилотного проекта, организуют регулярные семинары, вебинары и консультации для педагогов дошкольных организаций, на региональном уровне;
Дошкольные организации:
- реализуют пилотный проект;
- обеспечивают безопасную, комфортную развивающую среду с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей и тематики проекта;
- интегрируют содержание пилотного проекта в воспитательно-образовательный процесс с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм, регулирующих деятельность дошкольных организаций;
- осуществляют взаимодействие с родителями по вовлечению в пилотный проект;
- проводят информационно-разъяснительную работу по реализации пилотного проекта;
родители или иные законные представители детей:
- участвуют в реализации пилотного проекта;
- закрепляют полученные умения и навыки детей в семье.
Управления образования предоставляют в Институт региональные аналитические отчеты о реализации пилотного проекта в срок до 30 ноября 2026 года.
