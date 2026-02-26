#Референдум-2026
#Казахмыс
Право

В казахстанских детсадах запустили пилот по приобщению детей к труду

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:08 Фото: pexels
Приказом и.о. министра просвещения РК запущен пилотный проект "Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу" (Приобщение к труду и профессии с раннего возраста), сообщает Zakon.kz.

"Провести пилотный проект "Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу" в 100 дошкольных организациях Республики Казахстан в период с января по декабрь 2026 года", – говорится в документе.

Также утверждены алгоритм реализации пилотного проекта и перечень 100 дошкольных организаций.

Участниками пилотного проекта являются:

  • Министерство просвещения РК;
  • РГУ "Институт раннего развития детей Министерства просвещения Республики Казахстан";
  • Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента;
  • методические центры (кабинеты) Управления образования;
  • дошкольные организации, включенные в Перечень 100 дошкольных организаций для реализации пилотного проекта;
  • родители или иные законные представители детей, вовлеченные в реализацию пилотного проекта (по согласованию).

Участники пилотного проекта осуществляют следующие функции в рамках своей компетенции:

Министерство:

  • оказывает консультативное-разъяснительное сопровождение;
  • координирует деятельность Института и Управлений образования;

Институт:

  • обеспечивает методическое сопровождение участников пилотного проекта;
  • координирует деятельность методических центров (кабинетов) по реализации пилотного проекта;
  • организует мониторинг реализации пилотного проекта;
  • информирует на ежеквартальной основе министерство о ходе реализации пилотного проекта;

Управления образования:

  • обеспечивают реализацию пилотного проекта на местном уровне в рамках своей компетенции;
  • оказывают методическую поддержку дошкольным организациям, включенным в перечень;
  • информируют институт о ходе реализации пилотного проекта на ежеквартальной основе;
  • предоставляют в институт региональные аналитические отчеты о реализации пилотного проекта;

Методические центры (кабинеты):

  • проводят мониторинг реализации пилотного проекта и информируют Управления образования о его результатах на ежеквартальной основе;
  • оказывают методическую помощь дошкольным организациям, в организации предметно-развивающей среды в соответствии с выбранными направлениями пилотного проекта;
  • выявляют лучший региональный педагогический опыт по реализации пилотного проекта и формируют рекомендации по его распространению;
  • проводят анализ эффективности методик и корректировку воспитательно-образовательного процесса на основе обратной связи от педагогов;
  • выявляют риски реализации пилотного проекта, организуют регулярные семинары, вебинары и консультации для педагогов дошкольных организаций, на региональном уровне;

Дошкольные организации:

  • реализуют пилотный проект;
  • обеспечивают безопасную, комфортную развивающую среду с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей и тематики проекта;
  • интегрируют содержание пилотного проекта в воспитательно-образовательный процесс с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм, регулирующих деятельность дошкольных организаций;
  • осуществляют взаимодействие с родителями по вовлечению в пилотный проект;
  • проводят информационно-разъяснительную работу по реализации пилотного проекта;

родители или иные законные представители детей:

  • участвуют в реализации пилотного проекта;
  • закрепляют полученные умения и навыки детей в семье.

Управления образования предоставляют в Институт региональные аналитические отчеты о реализации пилотного проекта в срок до 30 ноября 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
