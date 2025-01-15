#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
530.24
543.97
5.16
Право

В Казахстане запустили пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детских садах

Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 14:37 Фото: pexels
Приказом министра просвещения от 30 декабря 2024 года запущен пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

"Внедрить пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг с 1 января по 31 декабря 2025 года", – говорится в документе. 

Целью пилотного проекта является обеспечение прозрачности и совершенствование процессов постановки на очередь, зачисления в организацию, оказывающую услуги в сфере дошкольного образования, и размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение путем его автоматизации и вовлечения в него новых участников.

Также утверждены:

  1. Алгоритм проведения Пилотного проекта.
  2. План-график проведения Пилотного проекта.
  3. График перехода регионов к Пилотному проекту. 

Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для выдачи ваучеров для направления в ДО оказывается управлениями образования городов республиканского значения и столицы, отделами образования районов, городов областного значения (услугодатель).

При полном удовлетворении очереди по всем категориям, кроме последней, допускается дополнительное обновление очереди 1 января.

Заявитель:

  • подает заявление на постановку на очередь;
  • снимает заявление из очереди при переезде, отсутствии потребности;
  • просматривает номер очередности;
  • получает уведомление о выдаче ваучера;
  • выражает согласие на получение или отказ от ваучера;
  • получает ваучер;
  • обеспечивает получение профилактических прививок, предусмотренных законодательством РК в области здравоохранения;
  • выбирает дошкольную организацию в соответствии с информацией о свободных местах;
  • подает заявление на прием документов и зачисление ребенка в ДО. 

Очередь в санаторные ясли-сады формируется по каждой организации отдельно и году рождения детей, а также допускается постановка на очередь заявителей.

При достижении 6-ти лет после завершения текущего учебного года ребенок исключается из очереди, если иное не предусмотрено рекомендациями психолого-медико-педагогической консультации.

Очереди обновляются 31 июля путем перемещения заявлений между категориями очереди на основании обновления сведений об услугополучателе и его возрасте.

Перемещение заявлений между категориями очереди сопровождается обновлением номера очередности, согласно обновленного порядка заявлений, которые выстраиваются внутри категории строго по дате и времени подачи заявления.

При отсутствии свободного места в желаемой детской организации на момент выдачи и подтверждения ваучера заявитель выбирает и заключает договор об оказании услуг с ДО, имеющей свободные места, и может встать в лист ожидания ДО на основании заявки, сформированной в объекте информатизации. Представитель услугополучателя может подавать заявку на постановку в лист ожидания в ДО на основании имеющегося ваучера, являясь уже зачисленным в детский контингент.

При появлении свободных мест в организации объект информатизации проактивным способом направляет заявителю, состоящему первым в листе ожидания, уведомление.

В случае отсутствия ответа от заявителя по истечении одного рабочего дня он снимается с листа ожидания, а уведомление направляется следующему очереднику, состоящему в листе ожидания.

Порядок размещения госзаказа

В рамках Пилотного проекта размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг осуществляется путем следующих последовательных действий его участников:

орган управления образования формирует в соответствии с Алгоритмом:

  • объем государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение для реализации Пилотного проекта;
  • Перечень поставщиков услуг и список услугополучателей;
  • предоставляет решение местного исполнительного органа об утверждении размера государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в соответствии с Правилами и Методикой подушевого нормативного финансирования и доводит до оператора, в том числе при внесении изменений;
  • обеспечивает оператора средствами, необходимыми для реализации Пилотного проекта, в том числе:

- постоянным доступом (логин и пароль) в соответствующий объект информатизации для целей сверки табелей посещаемости воспитанников ДО с данными ДО;

- бюджетными средствами в объеме и сроки согласно поданной оператором заявке на финансирование в пределах сформированного органом управления образованием объема государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на соответствующий финансовый год;

- своевременным направлением актуального Перечня поставщиков услуги списка услугополучателей, в том числе посредством объекта информатизации, а также всех изменений и дополнений к ним;

  • принимает меры по расторжению или заключению на веб-портале государственных закупок дополнительных соглашений об уменьшении суммы и сокращении срока договоров о размещении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с ДО, присоединившиеся к договору присоединения оператора в рамках реализации Пилотного проекта, без применения органом управления образования к таким ДО каких-либо штрафных санкций в связи с расторжением или заключением дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам на веб-портале государственных закупок, заказчиком в которых выступает орган управления образованием;
  • проверяет документы, предоставленные заявителями в целях подтверждения информации, указанной в табеле посещаемости воспитанника;

оператор:

  • проводит проверку Перечня поставщиков услуги списка услугополучателей на предмет соответствия содержащихся в них данных с данными государственных электронных информационных систем, в том числе НОБД.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в Перечне поставщиков услуги или данных заявителя, указанных в списке услугополучателей, оператор проводит верификацию в своей системе управления рисками. При выявлении некорректности данных по итогам их верификации через государственные электронные информационные системы, в том числе НОБД, оператор уведомляет орган управления образованием о необходимости исключения не соответствующих услугополучателей из списка услугополучателей или не соответствующих ДО из Перечня поставщиков услуг;

  • направляет в орган управления образованием заявки на финансирование в пределах, сформированного органом управления образованием, объема государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на соответствующий финансовый год;
  • заключает между участниками Пилотного проекта договор присоединения, предусматривающий условия взаимодействия его сторон, форма которого утверждается оператором. 

Оплата за оказанные образовательные услуги по дошкольному воспитанию и обучению производится в сроки и на условиях, указанных в договоре присоединения в размере месячного норматива, указанного в договоре присоединения, при отсутствии дней пропусков в течение отчетного периода (календарного месяца), за исключением случаев:

  • отсутствия по причине болезни, лечения, реабилитации в медицинских и иных организациях, предоставления представителю услугополучателя трудового отпуска сроком до двух месяцев в год (при предоставлении справки или письменного заявления одного из родителей или законного представителя);
  • отсутствия в ДО не более 40 совокупных дней в течение текущего календарного года.

Приостановление финансирования дошкольных организаций осуществляется в следующих случаях:

  • во время проведения проверок, инициированных оператором, соответствующих органов, органом управления образованием, связанных с выявлением фактов фальсификации сведений по контингенту услугополучателей;
  • исключения ДО из Перечня поставщиков услуг. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Комитет языковой политики получит новые полномочия
Право
15:01, Сегодня
Комитет языковой политики получит новые полномочия
В Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий
Право
12:43, Сегодня
В Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий
Установлен порядок использования технологий искусственного интеллекта при написании диссертаций
Право
12:22, Сегодня
Установлен порядок использования технологий искусственного интеллекта при написании диссертаций
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: