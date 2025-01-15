В Казахстане запустили пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детских садах

Приказом министра просвещения от 30 декабря 2024 года запущен пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

"Внедрить пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг с 1 января по 31 декабря 2025 года", – говорится в документе.

Целью пилотного проекта является обеспечение прозрачности и совершенствование процессов постановки на очередь, зачисления в организацию, оказывающую услуги в сфере дошкольного образования, и размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение путем его автоматизации и вовлечения в него новых участников.

Также утверждены:

Алгоритм проведения Пилотного проекта. План-график проведения Пилотного проекта. График перехода регионов к Пилотному проекту.

Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для выдачи ваучеров для направления в ДО оказывается управлениями образования городов республиканского значения и столицы, отделами образования районов, городов областного значения (услугодатель).

При полном удовлетворении очереди по всем категориям, кроме последней, допускается дополнительное обновление очереди 1 января.

Заявитель:

подает заявление на постановку на очередь;

снимает заявление из очереди при переезде, отсутствии потребности;

просматривает номер очередности;

получает уведомление о выдаче ваучера;

выражает согласие на получение или отказ от ваучера;

получает ваучер;

обеспечивает получение профилактических прививок, предусмотренных законодательством РК в области здравоохранения;

выбирает дошкольную организацию в соответствии с информацией о свободных местах;

подает заявление на прием документов и зачисление ребенка в ДО.

Очередь в санаторные ясли-сады формируется по каждой организации отдельно и году рождения детей, а также допускается постановка на очередь заявителей.

При достижении 6-ти лет после завершения текущего учебного года ребенок исключается из очереди, если иное не предусмотрено рекомендациями психолого-медико-педагогической консультации.

Очереди обновляются 31 июля путем перемещения заявлений между категориями очереди на основании обновления сведений об услугополучателе и его возрасте.

Перемещение заявлений между категориями очереди сопровождается обновлением номера очередности, согласно обновленного порядка заявлений, которые выстраиваются внутри категории строго по дате и времени подачи заявления.

При отсутствии свободного места в желаемой детской организации на момент выдачи и подтверждения ваучера заявитель выбирает и заключает договор об оказании услуг с ДО, имеющей свободные места, и может встать в лист ожидания ДО на основании заявки, сформированной в объекте информатизации. Представитель услугополучателя может подавать заявку на постановку в лист ожидания в ДО на основании имеющегося ваучера, являясь уже зачисленным в детский контингент.

При появлении свободных мест в организации объект информатизации проактивным способом направляет заявителю, состоящему первым в листе ожидания, уведомление.

В случае отсутствия ответа от заявителя по истечении одного рабочего дня он снимается с листа ожидания, а уведомление направляется следующему очереднику, состоящему в листе ожидания.

Порядок размещения госзаказа

В рамках Пилотного проекта размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг осуществляется путем следующих последовательных действий его участников:

орган управления образования формирует в соответствии с Алгоритмом:

объем государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение для реализации Пилотного проекта;

Перечень поставщиков услуг и список услугополучателей;

предоставляет решение местного исполнительного органа об утверждении размера государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в соответствии с Правилами и Методикой подушевого нормативного финансирования и доводит до оператора, в том числе при внесении изменений;

обеспечивает оператора средствами, необходимыми для реализации Пилотного проекта, в том числе:

- постоянным доступом (логин и пароль) в соответствующий объект информатизации для целей сверки табелей посещаемости воспитанников ДО с данными ДО;

- бюджетными средствами в объеме и сроки согласно поданной оператором заявке на финансирование в пределах сформированного органом управления образованием объема государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на соответствующий финансовый год;

- своевременным направлением актуального Перечня поставщиков услуги списка услугополучателей, в том числе посредством объекта информатизации, а также всех изменений и дополнений к ним;

принимает меры по расторжению или заключению на веб-портале государственных закупок дополнительных соглашений об уменьшении суммы и сокращении срока договоров о размещении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с ДО, присоединившиеся к договору присоединения оператора в рамках реализации Пилотного проекта, без применения органом управления образования к таким ДО каких-либо штрафных санкций в связи с расторжением или заключением дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам на веб-портале государственных закупок, заказчиком в которых выступает орган управления образованием;

проверяет документы, предоставленные заявителями в целях подтверждения информации, указанной в табеле посещаемости воспитанника;

оператор:

проводит проверку Перечня поставщиков услуги списка услугополучателей на предмет соответствия содержащихся в них данных с данными государственных электронных информационных систем, в том числе НОБД.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в Перечне поставщиков услуги или данных заявителя, указанных в списке услугополучателей, оператор проводит верификацию в своей системе управления рисками. При выявлении некорректности данных по итогам их верификации через государственные электронные информационные системы, в том числе НОБД, оператор уведомляет орган управления образованием о необходимости исключения не соответствующих услугополучателей из списка услугополучателей или не соответствующих ДО из Перечня поставщиков услуг;

направляет в орган управления образованием заявки на финансирование в пределах, сформированного органом управления образованием, объема государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на соответствующий финансовый год;

заключает между участниками Пилотного проекта договор присоединения, предусматривающий условия взаимодействия его сторон, форма которого утверждается оператором.

Оплата за оказанные образовательные услуги по дошкольному воспитанию и обучению производится в сроки и на условиях, указанных в договоре присоединения в размере месячного норматива, указанного в договоре присоединения, при отсутствии дней пропусков в течение отчетного периода (календарного месяца), за исключением случаев:

отсутствия по причине болезни, лечения, реабилитации в медицинских и иных организациях, предоставления представителю услугополучателя трудового отпуска сроком до двух месяцев в год (при предоставлении справки или письменного заявления одного из родителей или законного представителя);

отсутствия в ДО не более 40 совокупных дней в течение текущего календарного года.

Приостановление финансирования дошкольных организаций осуществляется в следующих случаях:

во время проведения проверок, инициированных оператором, соответствующих органов, органом управления образованием, связанных с выявлением фактов фальсификации сведений по контингенту услугополучателей;

исключения ДО из Перечня поставщиков услуг.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.