#Казахмыс
Право

Процедурные стандарты внешнего госаудита: внесены изменения

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 10:04 Фото: freepik
Нормативным постановлением Высшей аудиторской палаты от 20 февраля 2026 года внесены изменения в процедурные стандарты внешнего государственного аудита и финансового контроля. сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что органы внешнего государственного аудита и финансового контроля признают результаты государственного аудита, проведенного другими органами государственного аудита и финансового контроля, если они не признаны судом незаконными согласно гражданскому процессуальному законодательству РК.

Результаты служб внутреннего аудита по аудиту эффективности не признаются, а только используются при необходимости органами внешнего государственного аудита и финансового контроля, если подтверждается получение службами внутреннего аудита достоверных доказательств и обеспечение ими объективного и профессионального (компетентного) подхода при проведении аудита эффективности.

Органы внешнего государственного аудита и финансового контроля признают результаты государственного аудита по типу аудита соответствия служб внутреннего аудита при наличии заключения контроля качества аудиторского мероприятия уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту.

Указывается, что процедура признания результатов государственного аудита на соответствие стандартам государственного аудита и финансового контроля осуществляется Высшей аудиторской палатой в следующих случаях:

  • в плановом порядке в рамках контроля за соблюдением стандартов государственного аудита и финансового контроля;

в рамках аудиторского мероприятия:

  • в ходе предварительного изучения объектов государственного аудита согласно перечню объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты на соответствующий год, сформированного в соответствии с Законом, в случае если цель, период, тип аудита и программные вопросы аудита совпадают с аудиторским мероприятием Высшей аудиторской палаты;
  • в ходе проведения государственного аудита эффективности, соответствия на объектах государственного аудита, на котором установлен факт проведения государственного аудита другим органом государственного аудита по цели, периоду, типу аудита и программным вопросам, охватываемому аудиторским мероприятием, совпадающим с аудиторским мероприятием Высшей аудиторской палаты;
  • в ходе проведения государственного аудита консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета в отношении результатов аудитов финансовой отчетности администраторов республиканских бюджетных программ (далее – государственный аудит финансовой отчетности), проведенных уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту.";

Признание результатов государственного аудита осуществляется на основании изучения материалов аудита. К материалам аудита относятся Программа аудита, аудиторский отчет, реестр выявленных нарушений.

Также говорится, что при непризнании результатов государственного аудита составляется экспертное заключение по форме, согласно приложению к настоящему Процедурному стандарту. Структурное подразделение, ответственное за аудиторское мероприятие, уведомляет орган государственного аудита и финансового контроля, проводивший государственный аудит и объект государственного аудита о непризнании результатов государственного аудита, а также вносит соответствующую информацию в Единую базу данных по государственному аудиту и финансовому контролю в установленном порядке.

Аудиторское мероприятие на данном объекте государственного аудита проводится в соответствии с Программой аудита и Аудиторскими заданиями государственных аудиторов.

Экспертное заключение приобщается к материалам государственного аудита и является неотъемлемой частью информации о результатах аудита.

Нормативное постановление вводится в действие с 27 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
