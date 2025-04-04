Проведение внешнего госаудита: внесены изменения

Нормативным постановлением Высшей аудиторской палаты от 31 марта 2025 года внесены изменения в Правила проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Уточняется, что передача материалов Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы осуществляется в соответствии с Правилами передачи материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля.

Передача материалов ревизионными комиссиями в правоохранительные органы осуществляется в соответствии с совместными приказами, утвержденными ревизионными комиссиями и правоохранительными органами.

Предусмотрено, что членом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственным за аудиторское мероприятие, не менее чем за два рабочих дня до срока исполнения пунктов предписания направляется посредством ИЭДО (при наличии) или в бумажном виде по почте объекту государственного аудита напоминание об административной ответственности в случае непредставления объектом государственного аудита в соответствующие сроки.

Указывается, что по итогам проведения заседания по рассмотрению результатов аудиторского мероприятия на интернет-ресурсе Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) размещаются соответствующий пресс-релиз и информация о государственном аудите и финансовом контроле за расходованием средств из республиканского и местного бюджетов, активов государства, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Нормативное постановление вводится в действие с 4 апреля 2025 года.