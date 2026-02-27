#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Право

Какие персональные данные казахстанцев будут использовать в судах

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа руководителя Судебной администрации РК "Об утверждении Перечня персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач судебными органами", сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень включает:

  • сведения о физических и юридических лицах;
  • данные о личности;
  • данные о трудовой деятельности;
  • сведения об имущественном положении;
  • данные об участии в судебных процессах;
  • данные об уголовной и административной ответственности;
  • иные персональные данные, обрабатываемые судебными органами в рамках их полномочий.

Как поясняется, документ разработан с целью правового регулирования и систематизации перечня персональных данных, обрабатываемых судебными органами, а также в рамках обеспечения соблюдения требований законодательства республики о персональных данных и их защите.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минобороны утвердило перечень персональных данных для определенных задач
13:42, 24 февраля 2026
Минобороны утвердило перечень персональных данных для определенных задач
Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах
15:21, 16 июля 2024
Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах
Каких размеров должны быть помещения судов: утверждены натуральные нормы
09:13, 15 апреля 2025
Каких размеров должны быть помещения судов: утверждены натуральные нормы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: