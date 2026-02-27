Какие персональные данные казахстанцев будут использовать в судах

Подготовлен проект приказа руководителя Судебной администрации РК "Об утверждении Перечня персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач судебными органами", сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень включает:

сведения о физических и юридических лицах;

данные о личности;

данные о трудовой деятельности;

сведения об имущественном положении;

данные об участии в судебных процессах;

данные об уголовной и административной ответственности;

иные персональные данные, обрабатываемые судебными органами в рамках их полномочий.

Как поясняется, документ разработан с целью правового регулирования и систематизации перечня персональных данных, обрабатываемых судебными органами, а также в рамках обеспечения соблюдения требований законодательства республики о персональных данных и их защите.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 марта.