Какие персональные данные казахстанцев будут использовать в судах
Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа руководителя Судебной администрации РК "Об утверждении Перечня персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач судебными органами", сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень включает:
- сведения о физических и юридических лицах;
- данные о личности;
- данные о трудовой деятельности;
- сведения об имущественном положении;
- данные об участии в судебных процессах;
- данные об уголовной и административной ответственности;
- иные персональные данные, обрабатываемые судебными органами в рамках их полномочий.
Как поясняется, документ разработан с целью правового регулирования и систематизации перечня персональных данных, обрабатываемых судебными органами, а также в рамках обеспечения соблюдения требований законодательства республики о персональных данных и их защите.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 марта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript