Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Год цифровизации и искусственного интеллекта: правительство утвердило план проведения.
- В Казахстане принят Комплексный план развития животноводства на 2026 – 2030 годы.
- С 1 июля при акиматах будут работать архитектурно-градостроительные советы.
- Уточнен перечень сотрудников правоохранительных органов, имеющих право на жилищные выплаты.
- Правила цифровой маркировки и прослеживаемости пива и пивных напитков утвердил Минфин.
- В Казахстане изменился порядок подтверждения квалификаций кандидатов в оценщики и эксперты.
- Министерство торговли приняло ряд профстандартов в области оптовой и розничной торговли.
- Правительство расширило список контролируемых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- Онлайн-сервис проверки регистрации граждан будет работать в период проведения референдума.
- В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии для жилых домов.
