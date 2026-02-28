Купить права стало сложнее: МВД внедряет электронный формат для сертификатов автошкол

Правилами подготовки водителей транспортных средств предусмотрены ведение учета автошкол и регистрация учебных групп в информационной системе. Для этих целей Министерством внутренних дел разработана программа "Автошкола", сообщает Zakon.kz.

В МВД отметили, что свидетельства об окончании курсов обучения в автошколе переведены в электронный формат. Таким образом, исключены факты выдачи свидетельств в короткие сроки без прохождения обучения, а также их подделка.

"Автошкола" является государственной информационной системой, состоящей на балансе МВД.

"Интеграционный сервис ИС "Автошкола", опубликованный на платформе Smart Bridge, является общедоступным. В настоящее время к ней через портал Smart Bridge подключена негосударственная информационная система "Avtomektep.kz", принадлежащая профессиональному объединению "CarLife". Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации "электронного правительства". МВД РК

В ведомстве добавили, что нередко в интернете и социальных сетях казахстанцам предлагают пройти ускоренные онлайн-курсы по подготовке водителей. Однако МВД напоминает, что граждане должны пройти полный курс обучения в автошколах, в том числе практические занятия для закрепления навыков управления автотранспортом, которые в онлайн-режиме получить невозможно.

В Казахстане водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн.