#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Право

Купить права стало сложнее: МВД внедряет электронный формат для сертификатов автошкол

Информационная система &quot;Автошкола&quot; станет помощником для казахстанских водителей, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Правилами подготовки водителей транспортных средств предусмотрены ведение учета автошкол и регистрация учебных групп в информационной системе. Для этих целей Министерством внутренних дел разработана программа "Автошкола", сообщает Zakon.kz.

В МВД отметили, что свидетельства об окончании курсов обучения в автошколе переведены в электронный формат. Таким образом, исключены факты выдачи свидетельств в короткие сроки без прохождения обучения, а также их подделка.

"Автошкола" является государственной информационной системой, состоящей на балансе МВД.

"Интеграционный сервис ИС "Автошкола", опубликованный на платформе Smart Bridge, является общедоступным. В настоящее время к ней через портал Smart Bridge подключена негосударственная информационная система "Avtomektep.kz", принадлежащая профессиональному объединению "CarLife". Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации "электронного правительства".МВД РК

В ведомстве добавили, что нередко в интернете и социальных сетях казахстанцам предлагают пройти ускоренные онлайн-курсы по подготовке водителей. Однако МВД напоминает, что граждане должны пройти полный курс обучения в автошколах, в том числе практические занятия для закрепления навыков управления автотранспортом, которые в онлайн-режиме получить невозможно.

В Казахстане водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
13:25, 15 апреля 2024
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Новые правила регистрации авто и получения прав: в МВД обратились к казахстанцам
11:35, 24 апреля 2024
Новые правила регистрации авто и получения прав: в МВД обратились к казахстанцам
В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей
11:56, 11 октября 2024
В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Сегодня
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Сегодня
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
15:25, Сегодня
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: