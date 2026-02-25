Казахстанцам сообщили хорошую новость по водительским правам с истекшим сроком

В Казахстане водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн, сообщает Zakon.kz.

Такую хорошую новость 25 февраля 2026 года объявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК:

"Казахстанцы получат возможность с апреля текущего года заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile даже после окончания срока его действия. Ранее услуга предоставлялась онлайн только при наличии действующего документа, а также в случае его утраты, кражи или смены ФИО. Теперь она расширена и охватывает случаи, когда срок действия удостоверения истек".

Нововведение распространяется на все категории водительских прав. При замене водительского удостоверения после истечения срока его действия требуется обязательное прохождение медосмотра для допуска к управлению транспортным средством.

У пользователей, прошедших медосмотр, в момент подачи заявки сведения загрузятся автоматически из государственных информационных систем. В то же время, если пользователь обновляет права заранее (до окончания срока их действия), прохождение медосмотра не требуется. Срок оказания услуги составляет 60 минут.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Транспорт и коммуникации" – "Автомобильный транспорт";

выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений";

указать ЦОН для получения готового документа и загрузить фото (ознакомиться с требованиями к фотографии);

загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

оплатить государственную пошлину (1,25 МРП). В случае если это повторная подача заявки, можно воспользоваться функцией "Оплачено ранее";

подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение eGov Mobile, пользователю необходимо:

авторизоваться в eGov Mobile и перейти в раздел "eGov Госуслуги" – "Вождение и транспорт";

выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений";

ознакомиться с требованиями к фотографии и загрузить файл;

загрузить/написать образец подписи и нажать "Сохранить";

далее необходимо указать отдел ЦОН для получения готового документа и нажать "Продолжить";

оплатить государственную пошлину (1,25 МРП). В случае если это повторная подача заявки, можно воспользоваться функцией "Оплачено ранее";

подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Результат оказания услуги отобразится в разделе "Уведомления" Личного кабинета на портале eGov.kz и в разделе "Сообщения" – "История личного кабинета" в eGov Mobile. После готовый документ можно получить в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности.

Важно отметить, что при загрузке фотографии обязательно учитывать установленные требования. Изображение должно соответствовать параметрам формата, разрешения и качества. С полным перечнем требований можно ознакомиться в паспорте услуги на портале eGov.kz.

Также доступна возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. В этом случае документ, из которого берется изображение, должен быть выдан не более трех лет назад. Если срок превышает три года, система предложит загрузить актуальное фото вручную.

В процессе подачи заявления стоит учитывать, что в отдельных случаях данные документа пользователя могут быть не оцифрованы в государственных информационных системах. В таком случае отобразится соответствующее уведомление, и для обновления данных может потребоваться личное обращение в ЦОН.

Кроме того, система проводит автоматическую проверку на наличие задолженностей. Если у водителя имеются неоплаченные штрафы, с момента наложения которых прошло более 30 дней, оформить замену удостоверения будет невозможно до их полного погашения.

"В ближайшее время планируется постепенный переход к исключительно онлайн-формату замены водительских удостоверений. Уже с апреля текущего года приоритет будет отдан электронному способу подачи заявок, что позволит отказаться от очных визитов в ЦОНы и минимизировать очереди. Учитывая, что услуга давно доступна в онлайн-формате и пользуется высоким спросом, такой шаг станет логичным завершением цифровизации процесса", – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

С момента запуска услуги по выдаче водительских удостоверений онлайн ею воспользовались более 60 000 раз, включая все сценарии.

