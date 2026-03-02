#Референдум-2026
Право

Правительство расширило функции Министерства торговли и интеграции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 12:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 25 февраля 2026 года внесены дополнения в положение о Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнены функции министерства:

  • участие в реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;
  • заключение договоров с организациями на выполнение мобилизационных заказов, внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
  • представление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
  • организация и проведение работ по бронированию военнообязанных;
  • обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;
  • разработка, согласование с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждение мобилизационных планов;
  • внесение в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;
  • организация и обеспечение деятельности специальных формирований в соответствующей сфере государственного управления для выполнения задач в интересах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения республики в период мобилизации, военного положения и в военное время;
  • проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами республики мероприятий по подготовке к выполнению мобилизационных планов;
  • при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
  • внесение предложений в правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • разработка и утверждение плана гражданской обороны Министерства;
  • организация научных исследований, пропаганда знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;
  • обеспечение исполнения нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской защиты;
  • проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;
  • осуществление руководства отраслевыми подсистемами гражданской защиты;
  • создание запасов имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществление внутреннего контроля за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;
  • разработка и утверждение плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
  • обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;

С 1 января 2027 года вводятся следующие функции МТИ:

  • разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • принятие решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;
  • внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • принятие решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
  • принятие решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • внесение предложений в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

