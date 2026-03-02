#Референдум-2026
Общество

Более 4 тысяч казахстанцев находятся в ОАЭ и Катаре: как им помогают

Инна Рей, казахстанцы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:04 Фото: скриншот видео
Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей на брифинге 2 марта 2026 года рассказала о положении казахстанских туристов, находящихся на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

Инна Рей сообщила, что всего в ОАЭ находятся 3 тыс. казахстанцев. Еще более 1 тыс. человек находятся в Катаре. Есть казахстанские туристы в Мекке и Медине.

"Это важный период отдыха для казахстанцев. Территория Персидского залива очень интересна для отдыха. Люди были настроены, чтобы провести время с детьми. Очень много детей. Возникшая ситуация была для всех неожиданностью. Напряжение усиливается, количество обстрелов увеличивается. Обострение не прекращается. Было закрыто небо для всех стран. Все страны для нас критичны, но основное – ОАЭ, там основное количество туристов. Также Катар", – пояснила она.

По ее словам, туроператоры, которые входят в состав Фонда, размещают сейчас своих туристов за свой счет. Покрывается не только проживание, но и питание.

"Им предоставлено жилье, они размещены в отелях, все спокойно, просьба не путать их с основной массой пассажиров, которые здесь находятся, которые продолжают искать помощи и поддержки. Наши туристы находятся полностью под контролем системы гарантирования и при поддержке наших туроператоров. В Мекке, Медине у нас сейчас находится около 200 человек", – подчеркнула она.

Инна рей также заявила, что говорить о репарационных рейсах пока рано. Несмотря на готовность казахстанских авиакомпаний, так как небо продолжает оставаться закрытым.

"Это наши авиакомпании готовы выполнить свои обязательства, но очень опасно летать. Обращений от пострадавших нам не поступало... ... У нас не было ни скандалов, ни криков, ни жалоб о том, что они оставлены и каким-то образом их не устраивают действия со стороны тех лиц, которые им помощь оказывают", – резюмировала председатель фонда "Туристік Қамқор".

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.

В связи с резкой эскалацией конфликта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз нашей стране. Глава нашего государства также поручил Совбезу усилить меры безопасности из-за обстановки на Ближнем Востоке.

Авиационная администрация Казахстана установила запрет для казахстанских авиакомпаний на выполнение полетов в Ближневосточном регионе. Национальный перевозчик Air Astana официально подтвердил отмену всех рейсов в страны Ближнего Востока. Предварительно ограничения будут действовать до 3 марта включительно.

