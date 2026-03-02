#Референдум-2026
#Казахмыс
Право

В РК часть госуслуг в сфере санэпидблагополучия начали оказывать в проактивном формате

Фото: pexels
Совместным приказом министра здравоохранения и заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития запущены пилотные проекты по процессу переоформления госуслуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в проактивном формате, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект реализуется с использованием информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet" (SDU).

В рамках пилотного проекта запущены следующие госуслуги:

  1. Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
  2. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
  3. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
  4. Выдача разрешения на обращение с патогенными биологическими агентами и приложения к нему.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотных проектов по процессу переоформления в сферы санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так, предусмотрено, что SDU ежедневно проверяет у организаций, изменивших наименование, и физических лицах, изменивших фамилии, имени, отчества, наличие разрешительных документов в ИС "e-license", предоставляемых в рамках государственных услуг в сферы санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В отношении организаций, изменивших наименование, и физических лицах, изменивших фамилии, имени, отчества, программа сегментирует список первых руководителей с ИС ГБД ЮЛ и физических лиц с ИС ЗАГС.

SDU в отношении услугополучателей проводит проверку в ИС ГБД ФЛ и ЗАГС по следующим критериям:

  • услугополучатель не признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
  • услугополучатель не находится на постоянном месте жительства в другой стране;
  • услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека);
  • услугополучатель не находится в местах лишения свободы.

В случае несоответствия услугополучателя указанным критериям он подлежит исключению из сформированного списка.

Сформированный список услугополучателей SDU передает на веб-портал электронного правительства (ПЭП).

ПЭП производит проверку на наличие зарегистрированного абонентского номера сотовой связи в БМГ.

В случае отсутствия абонентского номера сотовой связи услугополучателя в Базе мобильных граждан (БМГ) процессы по государственным услугам в сферы санитарно-эпидемиологического благополучия населения завершаются.

ПЭП, согласно полученному списку, отправляет SMS-сообщения на мобильные телефоны услугополучателей.

При положительном ответе от услугополучателя в ИС "e-license" происходит формирование обновленного разрешительного документа, далее обновленные сведения получателя услуги записываются в SDU и направляются в "личный кабинет" услугополучателю в ИС "e-license".

При отсутствии ответа от услугополучателя в течение трех рабочих дней производится повторная отправка SMS-уведомления.

В случае отсутствия ответа в течение трех рабочих дней от услугополучателя процесс завершается.

При отрицательном ответе услугополучателя также процесс завершается.

Совместный приказ вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 12 месяцев.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Когда проводится контрольный закуп в сфере санэпидблагополучия: утверждены правила
10:02, 09 июля 2024
Когда проводится контрольный закуп в сфере санэпидблагополучия: утверждены правила
Запущен пилотный проект по госуслугам в сфере сельхозпроизводства
09:38, 02 июня 2025
Запущен пилотный проект по госуслугам в сфере сельхозпроизводства
Пилотный проект по предоставлению бесплатного питания школьникам запустили в РК
14:27, 12 февраля 2026
Пилотный проект по предоставлению бесплатного питания школьникам запустили в РК
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Сегодня
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Сегодня
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Сборная Казахстана представила состав на зимнюю Паралимпиаду в Милане
13:19, Сегодня
Сборная Казахстана представила состав на зимнюю Паралимпиаду в Милане
От Шайдорова до сенсации в шахматах: шесть главных спортсменов Казахстана в феврале-2026
12:58, Сегодня
От Шайдорова до сенсации в шахматах: шесть главных спортсменов Казахстана в феврале-2026
