Когда проводится контрольный закуп в сфере санэпидблагополучия: утверждены правила

Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердил Правила осуществления контрольного закупа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Контрольный закуп продукции осуществляется на торговых рынках, объектах внутренней торговли, в том числе на объектах оптовой и розничной реализации лекарственных средств (за исключением лекарственных средств и медицинских изделий).

Количество закупаемых образцов продукции определяется перечнем необходимых экспертиз (исследований, показателей) в соответствии с нормативными техническими документами и документами по стандартизации с учетом области аккредитации государственных организаций санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющих санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

При проведении закупа осуществляется фотосъемка, аудио- и видеозапись.

После завершения закупа продукции должностное лицо, осуществляющее контрольный закуп, объявляет реализатору продукции или руководителю субъекта контроля и надзора (уполномоченному им лицу) о проведении контрольного закупа продукции и предъявляет ему служебное удостоверение либо идентификационную карту должностного лица, копию акта о назначении контрольного закупа продукции на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

По итогам покупки продукции составляется акт по форме в трех экземплярах. Все экземпляры акта покупки продукции подписываются должностным лицом, осуществившим контрольный закуп, и лицом, осуществляющим реализацию продукции или руководителем субъекта контроля и надзора (уполномоченным им лицом).

Первый экземпляр акта покупки продукции остается у субъекта контроля и надзора.

Второй экземпляр акта покупки продукции хранится у должностного лица территориального подразделения, осуществившего контрольный закуп.

Третий экземпляр акта покупки продукции вместе с образцами продукции направляется в организацию для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

При отказе лица, осуществляющего реализацию продукции, или руководителя субъекта контроля и надзора от подписания акта покупки продукции в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись об отказе его подписания.

Акт покупки продукции считается врученным с момента его подписания или внесения записи об отказе в его подписании.

Продукция, в отношении которой осуществлен контрольный закуп, в однодневный срок направляется органом контроля и надзора на санитарно-эпидемиологическую экспертизу (исследование), за исключением продукции с истекшим сроком годности или явными признаками недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение).

Закупленные образцы продукции укомплектовываются, упаковываются и опломбируются (опечатываются) в присутствии реализатора продукции или руководителя субъекта контроля и надзора. Должностное лицо, проводившее контрольный закуп, обеспечивает сохранность образцов и своевременность их доставки в организацию.

Сроки доставки образцов продукции определяются с учетом нормативных технических документов и документов по стандартизации на соответствующую продукцию.

Транспортировка образцов продукции в организацию осуществляется в условиях, обеспечивающих сохранность состояния, состава и качества образцов, безопасность окружающей среды.



Для проведения независимой санитарно-эпидемиологической экспертизы субъект контроля и надзора по своей инициативе оставляет на объекте контрольный образец продукции из той же партии продукции (датой изготовления), из которой был закуплен образец при проведении контрольного закупа.

Контрольный образец закупленной продукции хранится на объекте в условиях, установленных производителем продукции, в течение необходимого срока для получения результатов экспертизы, но не более установленного срока годности продукции.

Ответственность за принятие решения об оставлении контрольного образца и его хранение несет руководитель субъекта контроля и надзора или уполномоченное им лицо.

Сроки проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы устанавливаются согласно срокам, необходимым для проведения лабораторных исследований (испытаний, экспертиз), предусмотренным нормативными техническими документами и документами по стандартизации.



По итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции организация оформляет протокол исследования образца продукции и направляет его в территориальное подразделение в течение одного рабочего дня с момента оформления.

Должностное лицо, проводившее контрольный закуп, в течение трех рабочих дней с момента получения протокола составляет акт о результатах контрольного закупа в двух экземплярах.

Протокол исследования образца продукции являются приложением к акту о результатах контрольного закупа.

Акт о результатах контрольного закупа в однодневный срок вручается субъекту контроля и надзора одним из следующих способов:



нарочно руководителю субъекта контроля и надзора либо его представителю под роспись;

заказным письмом с уведомлением о его вручении.

Территориальное подразделение в однодневный срок направляет информацию об итогах контрольного закупа продукции в уполномоченный орган в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Правила также предусматривают порядок принятия мер при выявлении несоответствующей продукции.

Приказ вводится в действие с 16 июля 2024 года.