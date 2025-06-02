#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Право

Запущен пилотный проект по госуслугам в сфере сельхозпроизводства

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 09:38 Фото: freepik
Совместным приказом МСХ и МЦРИАП запущен пилотный проект по госуслугам "Государственная регистрация пестицидов" и "Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян" в части переоформления свидетельства, сообщает Zakon.kz

"Запустить пилотный проект по государственным услугам "Государственная регистрация (перерегистрация) пестицидов, временная регистрация пестицида биологического препарата с низким риском" и "Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян" в части переоформления свидетельства при изменении наименования юридического лица проактивным способом в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet" (SDU)", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотного проекта.

Так, SDU проверяет у организаций, изменивших наименование, наличие разрешительных документов в ИС ГБД ЕЛ, предоставляемых в рамках государственной услуги "Государственная регистрация пестицидов, временная регистрация пестицида биологического препарата с низким риском" и "Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян".

SDU в отношении организаций, изменивших наименование, сегментирует список первых руководителей с ИС "ГБД ЮЛ".

SDU в отношении услугополучателей проводит проверку в ИС "ГБД ФЛ" и "ЗАГС" на следующие критерии:

  • услугополучатель не признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
  • услугополучатель не находится на постоянном месте жительства в другой стране;
  • услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека);
  • услугополучатель не находится в местах лишения свободы.

Сформированный список организаций, которым положены предоставление услуги, а также список первых руководителей данных организаций, являющихся услугополучателями, SDU передает на веб-портал электронного правительства (ПЭП).

ПЭП производит проверку на наличие зарегистрированного абонентского номера сотовой связи в БМГ.

В случае отсутствия абонентского номера сотовой связи услугополучателя в БМГ либо отрицательного ответа на SМS-уведомление:

  • по услуге государственной регистрации (перерегистрации) пестицидов, временной регистрации пестицидов биологического препарата с низким риском услуга оказывается в соответствии с Правилами проведения регистрационных (мелкоделяночных и производственных) испытаний и государственной регистрации пестицидов.
  • по услуге аттестации производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян оказывается в соответствии с Правилами аттестации производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций, реализаторов семян.

ПЭП, согласно полученному списку, осуществляет отправку SМS-сообщения услугополучателям.

При положительном ответе от услугополучателя в ИС ГБД ЕЛ происходит формирование переоформленного разрешительного документа, далее обновленные сведения получателя услуги записываются в SDU.

При отсутствии ответа от услугополучателя в результате трех дней производится повторная отправка SМS-уведомления.

В случае отсутствия ответа в течение трех дней от услугополучателя процесс завершается.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года и действует до 15 апреля 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане запущен пилотный проект по регистрации недвижимости с применением блокчейна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Связь и интернет станут лучше? Разработаны поправки в законодательство
Право
10:35, Сегодня
Связь и интернет станут лучше? Разработаны поправки в законодательство
Доступ к ЕНИС закроют нотариусам на период приостановления лицензии
Право
10:34, Сегодня
Доступ к ЕНИС закроют нотариусам на период приостановления лицензии
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
10:12, 31 мая 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: