Запущен пилотный проект по госуслугам в сфере сельхозпроизводства

Совместным приказом МСХ и МЦРИАП запущен пилотный проект по госуслугам "Государственная регистрация пестицидов" и "Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян" в части переоформления свидетельства, сообщает Zakon.kz

"Запустить пилотный проект по государственным услугам "Государственная регистрация (перерегистрация) пестицидов, временная регистрация пестицида биологического препарата с низким риском" и "Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян" в части переоформления свидетельства при изменении наименования юридического лица проактивным способом в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet" (SDU)", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотного проекта.

Так, SDU проверяет у организаций, изменивших наименование, наличие разрешительных документов в ИС ГБД ЕЛ, предоставляемых в рамках государственной услуги "Государственная регистрация пестицидов, временная регистрация пестицида биологического препарата с низким риском" и "Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян".

SDU в отношении организаций, изменивших наименование, сегментирует список первых руководителей с ИС "ГБД ЮЛ".

SDU в отношении услугополучателей проводит проверку в ИС "ГБД ФЛ" и "ЗАГС" на следующие критерии:

услугополучатель не признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

услугополучатель не находится на постоянном месте жительства в другой стране;

услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека);

услугополучатель не находится в местах лишения свободы.

Сформированный список организаций, которым положены предоставление услуги, а также список первых руководителей данных организаций, являющихся услугополучателями, SDU передает на веб-портал электронного правительства (ПЭП).

ПЭП производит проверку на наличие зарегистрированного абонентского номера сотовой связи в БМГ.

В случае отсутствия абонентского номера сотовой связи услугополучателя в БМГ либо отрицательного ответа на SМS-уведомление:

по услуге государственной регистрации (перерегистрации) пестицидов, временной регистрации пестицидов биологического препарата с низким риском услуга оказывается в соответствии с Правилами проведения регистрационных (мелкоделяночных и производственных) испытаний и государственной регистрации пестицидов.

по услуге аттестации производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян оказывается в соответствии с Правилами аттестации производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций, реализаторов семян.

ПЭП, согласно полученному списку, осуществляет отправку SМS-сообщения услугополучателям.

При положительном ответе от услугополучателя в ИС ГБД ЕЛ происходит формирование переоформленного разрешительного документа, далее обновленные сведения получателя услуги записываются в SDU.

При отсутствии ответа от услугополучателя в результате трех дней производится повторная отправка SМS-уведомления.

В случае отсутствия ответа в течение трех дней от услугополучателя процесс завершается.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года и действует до 15 апреля 2026 года.

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