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Право

Как планируют развивать туризм в предгорьях Алматы

База отдыха в горах, базы отдыха в горах, отдых в горах, горы, горная местность, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 10:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство туризма и спорта подготовило проект Комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz
"Целью Комплексного плана развития туризма является создание комплексных условий для устойчивого развития туризма Алматинского горного кластера на основе стратегического кластерного планирования в рамках Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы", – говорится в обосновании.

Принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат.

Документ предусматривает реализацию 127 мероприятий, среди которых развитие горного кластера в Малом и Большом Алматинском ущельях, реализация инфраструктурных проектов, работы по благоустройству территорий, расширение прямых международных авиарейсов, обеспечение безопасности туристов, повышение квалификации и качества оказываемых услуг.

В частности, в Малом Алматинском ущелье планируются:

  • разработка технико-экономического обоснования на строительство канатных дорог и трасс для катаний. (2025 год – Фаза 1 "Пик Нурсултан" и "Сухой лог", Фаза 2 "Кимасар", Фаза 3 "Пионер-Оi Qaragai", 2027 год – Фаза 4 "Бутаковка-Пионер", 2028 год – Фаза 5 "Бутаковка");
  • строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения);
  • строительство горной деревни Медеу-Шыбулак;
  • строительно-монтажные работы канатной дороги "Medeu Eco Park – Кок Жайляу";
  • строительство перехватывающего паркинга с организацией пересадок на электрические шаттлы в составе ТЦ "Ритц-палас";
  • запуск электрических шаттлов для пользователей перехватывающих парковок на маршруте Алматы (пл. Абая) – ГК Шымбулак;
  • строительно-монтажные работы по строительству канатных дорог Есентай – Medeu Eco Park;
  • строительство гостиничного комплекса на 32 номера в ушелье Кимасар;
  • строительство 15 глэмпингов в Иле-Алатауском национальном парке;
  • строительство визит-центра Tau Hub в Бутаковке;
  • строительство гостиничного комплекса Medeu Park Hotel;
  • строительство рекреационного комплекса в Музтау;
  • развитие курорта "Tuyk Su" и др.

В Большом Алматинском ущелье планируются:

  • разработка проектно-сметной документации на строительство канатной дороги БАО и строительно-монтажные работы;
  • строительно-монтажные работы по канатной дороге Казачка – Кок-Жайлау;
  • реконструкция термального источника "Алма Арасан";
  • разработка проектно-сметной документации на строительство многоуровневого паркинга на пр. аль-Фараби;
  • разработка проектно-сметной документации на строительство парковки в ущелье "Казачка";
  • строительно-монтажные работы по парковкам "ГЭС-1", "Аюсай", "Плотина", "Кокшокы";
  • запуск автобусного сообщения Алматы – Аюсай;
  • установка зарядных станций для электрического автотранспорта на парковочных зонах и транспортно-пересадочных узлах;
  • капитальный ремонт автодороги "Алматы-Космостанция";
  • строительство визит-центра, гостиниц, глэмпингов, экологичных шатров или домиков, оздоровительного центра и объектов общепита на БАО;
  • строительство автодороги от с. Батан до плато Ассы;
  • благоустройство ряда троп и др.

Кроме того, в планах запуск прямых рейсов: Алматы – Франкфурт, Алматы – Шанхай, Алматы – Гуанчжоу, Алматы – Мумбай, Алматы – Чэнду, Алматы – Нью-Йорк, Алматы – Токио.

В рамках всеобщей цифровизации будет запущено городское мобильное приложение Almaty City App, а горные маршруты на картографических, туристских платформах (2Gis, Яндекс.Карты и т.д.) оцифруют.

Какие результаты ожидаются от реализации Комплексного плана:

  • увеличение числа иностранных туристов с 630 тыс. до 1,8 млн человек;
  • увеличение занятых в сфере туризма с 80,9 тыс. человек до 106 тыс. человек;
  • сумма частных инвестиций – 196,3 млрд тенге;
  • увеличение налоговых поступлений с 90,7 млрд до 184,3 млрд тенге.

На реализацию проекта потребуются денежные средства в размере 655 911 млн тенге.

Из них:

  • из республиканского бюджета – 322 081 млн тенге,
  • из местного бюджета – 121 463 млн тенге,
  • частные инвестиции – 212 367 млн тенге.

Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий, обещают разработчики.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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