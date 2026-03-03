Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад министра внутренних дел и дал ряд поручений

3 марта 2026 года глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, министр доложил президенту о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

"Как сообщил Ержан Саденов, по итогам двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% – это на 1,3 тысячи преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается сокращение по основным категориям правонарушений и рост раскрываемости", – говорится в сообщении.

Также продолжается системная борьба с интернет-мошенничеством. Благодаря профилактике и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений снижено на 4%.

В сфере противодействия организованной преступности к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок.

Активно ведется борьба с наркопреступностью : ликвидированы пять нарколабораторий. Не допущено в незаконный оборот 881,5 кг наркотических средств различных видов, включая свыше 104 кг "синтетики".

"Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и дорожной безопасности, мерах по усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания. Отдельно отмечены законодательные инициативы, направленные на защиту граждан. В 2025 году принят Закон "О профилактике правонарушений". Установлена уголовная ответственность за дропперство, сталкинг и принуждение к браку", – сообщили в Акорде.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране.

Также глава государства сегодня, 3 марта, направил поздравительную телеграмму президенту Республики Болгария.