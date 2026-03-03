#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Общество

В МИД ответили, готов ли Казахстан к притоку беженцев

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 15:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 3 марта 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность обращения этнических казахов из Ирана и других стран региона, а также заявил о готовности Казахстана действовать в случае изменения ситуации, сообщает Zakon.kz.

Алибек Бакаев сообщил, что после начала конфликта официальных обращений от этнических казахов, проживающих в Иране и других странах Ближнего Востока, в адрес ведомства не поступало.

"На что необходимо обратить внимание особенно: это граждане Исламской Республики Иран. Мы уже говорили о том, что у нас политика невмешательства в дела других государств. Поэтому, если говорить в теории, то если граждане обратятся, речь идет об их гражданах, вне зависимости от этнической принадлежности", – дополнил он.

Представители СМИ поинтересовались, возможно ли предоставление таким гражданам статуса беженца. Алибек Бакаев ответил, что это допускается при условии соответствия установленным критериям и действующим процедурам.

Журналисты также поинтересовались, готов ли Казахстан к возможному потоку беженцев.

"Безусловно, такие протоколы есть, и госорганы в рамках своей компетенции всегда знают, какую работу проводить. Но еще раз обращаю внимание, что такого запроса не было, таких сигналов нет, вопрос находится на контроле у нас", – резюмировал спикер.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил об эвакуации граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Доллар снова подешевел на торгах 3 марта
15:39, Сегодня
Доллар снова подешевел на торгах 3 марта
Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке – МИД
12:53, Сегодня
Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке – МИД
МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре
09:57, 10 сентября 2025
МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Сегодня
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Сегодня
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Сегодня
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
15:50, Сегодня
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: