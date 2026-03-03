В МИД ответили, готов ли Казахстан к притоку беженцев

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 3 марта 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность обращения этнических казахов из Ирана и других стран региона, а также заявил о готовности Казахстана действовать в случае изменения ситуации, сообщает Zakon.kz.

Алибек Бакаев сообщил, что после начала конфликта официальных обращений от этнических казахов, проживающих в Иране и других странах Ближнего Востока, в адрес ведомства не поступало.

"На что необходимо обратить внимание особенно: это граждане Исламской Республики Иран. Мы уже говорили о том, что у нас политика невмешательства в дела других государств. Поэтому, если говорить в теории, то если граждане обратятся, речь идет об их гражданах, вне зависимости от этнической принадлежности", – дополнил он.

Представители СМИ поинтересовались, возможно ли предоставление таким гражданам статуса беженца. Алибек Бакаев ответил, что это допускается при условии соответствия установленным критериям и действующим процедурам.



Журналисты также поинтересовались, готов ли Казахстан к возможному потоку беженцев.



"Безусловно, такие протоколы есть, и госорганы в рамках своей компетенции всегда знают, какую работу проводить. Но еще раз обращаю внимание, что такого запроса не было, таких сигналов нет, вопрос находится на контроле у нас", – резюмировал спикер.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил об эвакуации граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

