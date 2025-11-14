В Казахстане запустили пилот по оказанию госуслуги по установлению инвалидности

Совместным приказом Минтруда, Минздрава и МИИЦ запущен пилотный проект в Акмолинской области по внедрению электронной очереди при оказании госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности или определение необходимых мер социальной защиты", сообщает Zakon.kz.

Также утвержден Алгоритм формирования электронной очереди при очном оказании государственной услуги.

Так, предусмотрено, что электронная очередь формируется на основании предварительной записи на оказание услуги.

Услугодатель в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу действия совместного приказа обязан в "АИС ЦБДИ":

внести данные по сопоставлению административно-территориальных единиц отделам МСЭ для записи на оказание услуги;

сформировать графики приема отделов МСЭ с учетом командировок специалистов до конца года.

Графики приема отделов МСЭ с учетом командировок специалистов на следующий календарный год формируются ежегодно до 25 декабря текущего года.

Услугополучатели:

записываются на МСЭ посредством электронной очереди на Портале;

своевременно посещают назначенные освидетельствования в отделах МСЭ.

Услугополучатель считается надлежащим образом проинформированным о дате, времени и месте проведения освидетельствования посредством направления SMS-уведомлений на номер абонентского устройства сотовой связи, зарегистрированного в базе мобильных граждан через АИС "ЦБДИ".

После получения SMS-уведомления услугополучатель в течение срока действия формы № 031/у авторизуется на портале и осуществляет запрос на запись на оказание услуги, в том числе и на опекаемого.

При поступлении запроса на запись для оказания Услуги в АИС "ЦБДИ" в автоматизированном режиме проверяется:

срок действия формы № 031/у;

постоянная регистрация по месту жительства;

наличие свободной даты и времени.

При прохождении проверок в АИС "ЦБДИ" услугополучателю на портале отображаются свободные даты и время для записи на оказание услуги с учетом выходных и праздничных дней, командировок отделов МСЭ.

В случае опоздания услугополучателя более чем на 15 минут от назначенного времени запись на электронную очередь аннулируется. Услугополучателю на номер абонентского устройства сотовой связи, зарегистрированного в базе мобильных граждан, направляется SMS-уведомление.

Повторная запись допускается при наличии свободных дат и времени либо возможна в тот же день в порядке живой очереди, после приема лиц, пришедших по предварительной записи.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2025 года.