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Право

В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, инвалидная коляска, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 10:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен совместный приказ Минтруда, Минздрава и МЦРИАП по реализации пилотного проекта по внедрению электронной очереди при очном оказании госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты", сообщает Zakon.kz.

"Внедрить в Департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом"", – говорится в документе.

Поначалу пилотный проект запустят на территории Акмолинской области.

Проект приказа состоит из двух глав: "Общие положения", "Порядок формирования электронной очереди", а также примеры sms-уведомлений.

Как ожидается, запуск проекта приведет к:

  • Повышению прозрачности процедур;
  • Прохождению МСЭ за счет автоматизации процесса регистрации и распределения очередности;
  • Сокращению времени ожидания граждан при прохождении МСЭ;
  • Устранению коррупционных рисков путем исключения вмешательства в порядок приема;
  • Обеспечению равного доступа к услугам МСЭ независимо от региона проживания;
  • Повышению удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;
  • Цифровизации процесса в рамках государственной политики по улучшению качества государственных услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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