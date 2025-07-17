В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности

Подготовлен совместный приказ Минтруда, Минздрава и МЦРИАП по реализации пилотного проекта по внедрению электронной очереди при очном оказании госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты", сообщает Zakon.kz.

"Внедрить в Департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом"", – говорится в документе.

Поначалу пилотный проект запустят на территории Акмолинской области.

Проект приказа состоит из двух глав: "Общие положения", "Порядок формирования электронной очереди", а также примеры sms-уведомлений.

Как ожидается, запуск проекта приведет к:

Повышению прозрачности процедур;

Прохождению МСЭ за счет автоматизации процесса регистрации и распределения очередности;

Сокращению времени ожидания граждан при прохождении МСЭ;

Устранению коррупционных рисков путем исключения вмешательства в порядок приема;

Обеспечению равного доступа к услугам МСЭ независимо от региона проживания;

Повышению удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;

Цифровизации процесса в рамках государственной политики по улучшению качества государственных услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 июля.