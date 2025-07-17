В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен совместный приказ Минтруда, Минздрава и МЦРИАП по реализации пилотного проекта по внедрению электронной очереди при очном оказании госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты", сообщает Zakon.kz.
"Внедрить в Департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом"", – говорится в документе.
Поначалу пилотный проект запустят на территории Акмолинской области.
Проект приказа состоит из двух глав: "Общие положения", "Порядок формирования электронной очереди", а также примеры sms-уведомлений.
Как ожидается, запуск проекта приведет к:
- Повышению прозрачности процедур;
- Прохождению МСЭ за счет автоматизации процесса регистрации и распределения очередности;
- Сокращению времени ожидания граждан при прохождении МСЭ;
- Устранению коррупционных рисков путем исключения вмешательства в порядок приема;
- Обеспечению равного доступа к услугам МСЭ независимо от региона проживания;
- Повышению удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;
- Цифровизации процесса в рамках государственной политики по улучшению качества государственных услуг.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 июля.
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