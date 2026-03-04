#Референдум-2026
Право

Частные детективы могут появиться в Казахстане

Детективы, законы, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:23 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 марта 2026 года приняли в работу проект закона, которым формируется правовая основа института частной детективной деятельности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о законопроекте "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частной детективной деятельности" с сопутствующими поправками.

"Документом расширяются возможности граждан по защите своих прав и законных интересов, формирование правовой основы института частной детективной деятельности в нашей стране. Проект закона предусматривает основные понятия частной детективной деятельности, а также принципы, задачи и порядок ее осуществления", – сказала депутат Снежанна Имашева.

14 января 2026 года депутаты Мажилиса приняли в работу законопроекты о государственной службе, а также о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам госслужбы.

