Частные детективы могут появиться в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 марта 2026 года приняли в работу проект закона, которым формируется правовая основа института частной детективной деятельности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о законопроекте "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частной детективной деятельности" с сопутствующими поправками.

"Документом расширяются возможности граждан по защите своих прав и законных интересов, формирование правовой основы института частной детективной деятельности в нашей стране. Проект закона предусматривает основные понятия частной детективной деятельности, а также принципы, задачи и порядок ее осуществления", – сказала депутат Снежанна Имашева.

