Право

Казахстанские дети получат защиту по алиментам в странах Кишиневской конвенции

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 13:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 марта 2026 года ратифицировали протоколы о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документы направлены в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года" министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

"В рамках Минской конвенции Казахстаном осуществляется признание и исполнение иностранных судебных актов о взыскании алиментов, а также направление соответствующих ходатайств в суды государств – участников конвенции. Практика применения конвенции подтверждает ее востребованность и эффективность: значительная часть ходатайств о признании и исполнении решений о взыскании алиментов удовлетворяется", – сказал министр.

Ключевым нововведением протокола является включение судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях государств – участников Минской конвенции.

Протоколом также:

  • унифицируется порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении судебных приказов;
  • устанавливается перечень необходимых документов к предъявлению;
  • вводится требование о подтверждении надлежащего уведомления должника;
  • предусматривается дополнительное основание для отказа в случае ненадлежащего уведомления, что обеспечивает соблюдение процессуальных гарантий сторон.
"Протокол направлен на повышение эффективности взыскания алиментов в трансграничных ситуациях и усиление защиты прав и законных интересов детей", – добавила депутат Динара Наумова.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что при ратификации протокола его реализация не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали рамочное соглашение о партнерстве между правительством Казахстана и структурами Всемирного банка по расширению сотрудничества для устойчивого развития и экономического роста страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
