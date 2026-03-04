#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Право

Еще на три месяца продлен пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детсадах

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 12:58 Фото: pexels
Приказом и.о. министра просвещения от 27 февраля 2026 года внесены изменения в пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

"Внедрить пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг с 1 января 2025 года до 1 июля 2026 года", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что пилотный проект запущен по 31 декабря 2025 года. Затем его сроки продлялись по 3 марта 2026 года. Кроме того, была расширена территория поэтапного внедрения ваучерного финансирования. В перечень регионов включена Атырауская область, где переход на ваучерную модель предусмотрен с января 2026 года.

7 октября 2025 стало известно, проект скорректирован.

Так, Алгоритм проведения пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг дополнен новым понятием:

  • электронный табель посещаемости – цифровой документ, отражающий ежедневный учет посещаемости ваучеродержателя в детской организации (ДО), в модуле объекта информатизации, накапливающем и сохраняющем данные о посещениях и пропусках, причинах пропусков, подтверждающих документов, начисленных суммах к оплате, сведения о процессе согласования и утверждения, а также иную информацию и документы, связанные с учетом посещаемости ваучеродержателей.

Также уточнялось, что при распределении ваучеров в столице, городах республиканского значения или областного значения итерация происходит по всему городу.

При распределении ваучеров в районах, за исключением районов областей, единая итерация происходит с охватом очереди по всем населенным пунктам района области. При этом в случае отсутствия свободных мест в детсадах населенного пункта данный населенный пункт не участвует в единой итерации.

Последовательность населенных пунктов в единой итерации по району выстраивается от наименьшего количества заявлений в очереди к наибольшему. При равенстве количества заявлений в очереди последовательность населенных пунктов в единой итерации по району выстраивается от наименьшего количества ДО к наибольшему.

В течение двух рабочих дней со дня направления уведомления детсад повторно предоставляет в объекте информатизации приведенные в соответствие с настоящим Алгоритмом заявление и приложенные к нему документы. При непредоставлении в установленный срок заявления с приложенными к нему документами орган управления образованием направляет ДО обоснованный и мотивированный отказ.

Указывается, что в рамках пилотного проекта размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг осуществляется путем следующих последовательных действий его участников:

  • орган управления образованием:
  • формирует в соответствии с Алгоритмом:
  • объем государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение для реализации Пилотного проекта.

Также говорится, что государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение финансируется в объеме и размере, определяемом по решению местных исполнительных органов в следующих случаях:

  • на период действия ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают дошкольную организацию;
  • за зачисленных, но не посещающих детсад детей по причине проведения расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального или текущего ремонта в государственных организациях (при наличии документального подтверждения), не более двух месяцев в год.

Список ваучеродержателей, родители или законные представители, которых не имеют возможности подтверждать электронные табеля посещаемости, определяется управлением образования и предоставляется оператору.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Пилотный проект по размещению госзаказа в детсады через ваучеры: внесены изменения
16:58, 07 октября 2025
Пилотный проект по размещению госзаказа в детсады через ваучеры: внесены изменения
Сокращены сроки пилотного проекта по размещению госзаказа на дошкольное воспитание
14:38, 27 мая 2025
Сокращены сроки пилотного проекта по размещению госзаказа на дошкольное воспитание
В Казахстане запустили пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детских садах
14:37, 15 января 2025
В Казахстане запустили пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детских садах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
14:21, Сегодня
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
Стало известно, кто из казахстанских тяжелоатлетов представит страну на чемпионате Азии
14:12, Сегодня
Стало известно, кто из казахстанских тяжелоатлетов представит страну на чемпионате Азии
Луиш Нани на месте: опубликован состав "Актобе" на новый сезон
14:04, Сегодня
Луиш Нани на месте: опубликован состав "Актобе" на новый сезон
Скончался бывший тренер сборной Казахстана по футболу
13:48, Сегодня
Скончался бывший тренер сборной Казахстана по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: