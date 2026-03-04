Еще на три месяца продлен пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детсадах

Приказом и.о. министра просвещения от 27 февраля 2026 года внесены изменения в пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

"Внедрить пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг с 1 января 2025 года до 1 июля 2026 года", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что пилотный проект запущен по 31 декабря 2025 года. Затем его сроки продлялись по 3 марта 2026 года. Кроме того, была расширена территория поэтапного внедрения ваучерного финансирования. В перечень регионов включена Атырауская область, где переход на ваучерную модель предусмотрен с января 2026 года.

7 октября 2025 стало известно, проект скорректирован.

Так, Алгоритм проведения пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг дополнен новым понятием:

электронный табель посещаемости – цифровой документ, отражающий ежедневный учет посещаемости ваучеродержателя в детской организации (ДО), в модуле объекта информатизации, накапливающем и сохраняющем данные о посещениях и пропусках, причинах пропусков, подтверждающих документов, начисленных суммах к оплате, сведения о процессе согласования и утверждения, а также иную информацию и документы, связанные с учетом посещаемости ваучеродержателей.

Также уточнялось, что при распределении ваучеров в столице, городах республиканского значения или областного значения итерация происходит по всему городу.

При распределении ваучеров в районах, за исключением районов областей, единая итерация происходит с охватом очереди по всем населенным пунктам района области. При этом в случае отсутствия свободных мест в детсадах населенного пункта данный населенный пункт не участвует в единой итерации.

Последовательность населенных пунктов в единой итерации по району выстраивается от наименьшего количества заявлений в очереди к наибольшему. При равенстве количества заявлений в очереди последовательность населенных пунктов в единой итерации по району выстраивается от наименьшего количества ДО к наибольшему.

В течение двух рабочих дней со дня направления уведомления детсад повторно предоставляет в объекте информатизации приведенные в соответствие с настоящим Алгоритмом заявление и приложенные к нему документы. При непредоставлении в установленный срок заявления с приложенными к нему документами орган управления образованием направляет ДО обоснованный и мотивированный отказ.

Указывается, что в рамках пилотного проекта размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг осуществляется путем следующих последовательных действий его участников:

орган управления образованием:

формирует в соответствии с Алгоритмом:

объем государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение для реализации Пилотного проекта.

Также говорится, что государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение финансируется в объеме и размере, определяемом по решению местных исполнительных органов в следующих случаях:

на период действия ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают дошкольную организацию;

за зачисленных, но не посещающих детсад детей по причине проведения расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального или текущего ремонта в государственных организациях (при наличии документального подтверждения), не более двух месяцев в год.

Список ваучеродержателей, родители или законные представители, которых не имеют возможности подтверждать электронные табеля посещаемости, определяется управлением образования и предоставляется оператору.