Пилотный проект по размещению госзаказа в детсады через ваучеры: внесены изменения

Министр просвещения приказом от 23 сентября 2025 года внес изменения в части реализации пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, Алгоритм проведения пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг дополнен новым понятием:

электронный табель посещаемости – цифровой документ, отражающий ежедневный учет посещаемости ваучеродержателя в детской организации (ДО), в модуле объекта информатизации, накапливающем и сохраняющем данные о посещениях и пропусках, причинах пропусков, подтверждающих документов, начисленных суммах к оплате, сведения о процессе согласования и утверждения, а также иную информацию и документы, связанные с учетом посещаемости ваучеродержателей.

Также уточняется, что при распределении ваучеров в столице, городах республиканского значения или областного значения итерация происходит по всему городу.

При распределении ваучеров в районах, за исключением районах областей единая итерация происходит с охватом очереди по всем населенным пунктам района области. При этом в случае отсутствия свободных мест в детсадах населенного пункта, данный населенный пункт не участвует в единой итерации.

Последовательность населенных пунктов в единой итерации по району выстраивается от наименьшего количества заявлений в очереди к наибольшему. При равенстве количества заявлений в очереди последовательность населенных пунктов в единой итерации по району выстраивается от наименьшего количества ДО к наибольшему.

По итогам проверки представленных документов орган управления образованием в течение двух рабочих дней направляет ДО уведомление о необходимости устранения следующих нарушений:

несоответствие заявления ДО форме, установленной к Алгоритму, или не заполнено либо заполнено частично;

несоответствие, недействительность или отсутствие документов, предусмотренных пунктами 31-32 Алгоритма, включая несоответствие и недействительность представленных в электронном формате документов установленным требованиям;

отсутствие регистрации детской организации в НОБД.

В течение двух рабочих дней со дня направления уведомления детсад повторно предоставляет в объекте информатизации, приведенные в соответствие с настоящим Алгоритмом, заявление и приложенные к нему документы. При не предоставлении в установленный срок заявления с приложенными к нему документами орган управления образованием направляет ДО обоснованный и мотивированный отказ.

Указывается, что в рамках пилотного проекта размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг осуществляется путем следующих последовательных действий его участников:

орган управления образованием:

формирует в соответствии с Алгоритмом:

объем государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение для реализации Пилотного проекта.

Перечень поставщиков услуг и список ваучеродержателей;

предоставляет решение местного исполнительного органа об утверждении размера государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в соответствии с Правилами и Методикой подушевого нормативного финансирования и максимально допустимого размера родительской платы (дополнительные услуги и питание) и доводит до оператора, в том числе при внесении изменений;

обеспечивает оператора средствами, необходимыми для реализации пилотного проекта, в том числе:

постоянным доступом (логин и пароль) в соответствующий объект информатизации для целей сверки электронных табелей посещаемости ваучеродержателей с данными ДО;

бюджетными средствами в объеме и сроки согласно поданной оператором заявке на финансирование в пределах сформированного органом управления образованием объема государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на соответствующий финансовый год;

своевременным направлением актуального перечня поставщиков услуг и списка ваучеродержателей, в том числе посредством объекта информатизации, а также всех изменений или дополнений к ним;

принимает меры по расторжению или заключению на веб-портале государственных закупок дополнительных соглашений о государственном образовательном заказе на дошкольное воспитание и обучение с ДО, присоединившихся к договору присоединения оператора в рамках реализации Пилотного проекта, без применения органом управления образования к таким ДО каких-либо штрафных санкций в связи с расторжением или заключением дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам на веб-портале государственных закупок, заказчиком в которых выступает орган управления образованием;

проверяет документы, предоставленные услугополучателями в целях подтверждения информации, указанной в электронном табеле посещаемости ваучеродержателя;

по уведомлению оператора исключает детсад из перечня поставщиков услуг;

через объект информатизации обеспечивает согласие услугополучателей, банка второго уровня или национального оператора почты с условиями договора присоединения;

оператор:

проводит проверку перечня поставщиков услуг и списка ваучеродержателей на предмет соответствия содержащихся в них данных с данными государственных электронных информационных систем, в том числе НОБД.

В случае выявления несоответствия данных ДО, указанных в перечне поставщиков услуг или данных ваучеродержателей указанных в списке ваучеродержателей, оператор проводит проверку в своей системе управления рисками. При выявлении некорректности данных по итогам их проверки через государственные электронные информационные системы, в том числе НОБД, оператор уведомляет орган управления образованием о необходимости исключения не соответствующих ваучеродержателей из списка ваучеродержателей или не соответствующих ДО из перечня поставщиков услуг;

направляет в орган управления образованием заявки на финансирование в пределах, сформированного органом управления образованием, объема государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на соответствующий финансовый год;

заключает между участниками пилотного проекта договор присоединения, предусматривающий условия взаимодействия его сторон;

Изменения в заключенный посредством веб-портала государственных закупок договор вносятся в одностороннем порядке в пределах утвержденного бюджета органа управления образованием.

принимает оказанные ДО образовательные услуги, либо аргументированно отказывает в принятии таких услуг – при виртуальном ваучере, а также условиями, предусмотренными договором присоединения;

производит ежемесячное перечисление средств, предназначенных для последующего безналичного перечисления соответствующим ДО за оказанные ими образовательные услуги на счета соответствующих ваучеродержателей, открытые в банке второго уровня или у Национального оператора почты – при финансовом ваучере;

проводит систему управления рисками;

банк второго уровня или Национальный оператор почты, участвующие в пилотном проекте при финансовом ваучере:

открывает банковский счет на имя ваучеродержателя при выборе услугополучателем финансового ваучера с направлением инструкции по регистрации в мобильном приложении или объекте информатизации банка второго уровня или Национального оператора почты.

в сроки, предусмотренные договором присоединения, перечисляет денежные средства в размере, рассчитанном в соответствии с электронным табелем посещаемости ваучеродержателей, с банковских счетов ваучеродержателей на банковские счета ДО;

списывает в безакцептном порядке в сроки, предусмотренные договором присоединения:

- оставшиеся неиспользованными по состоянию на 31 декабря финансового года деньги со счетов ваучеродержателей и перечисляет их оператору;

- деньги, оставшиеся на банковских счетах ваучеродержателей в случае аннулирования ваучера, расторжения договора банковского счета с ваучеродержателем и перечисляет их оператору;

в сроки, предусмотренные договором присоединения, предоставляет оператору информацию об использованных средствах на размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение по форме, согласованной с оператором;

передает электронные табеля посещаемости ваучеродержателей, выбравших и участвующих в рамках финансового ваучера, в НОБД для дальнейшей передачи оператору;

гарантирует соблюдение целевого назначения бюджетных средств, предназначенных для последующего безналичного перечисления ДО за оказанные ими образовательные услуги по дошкольному воспитанию и обучению соответствующим ваучеродержателям, в том числе не допускать фактов:

- перечисления бюджетных средств с банковского счета, открытого на имя одного ваучеродержателя, на счет ДО в целях оплаты образовательных услуг за другого ваучеродержателя или иного третьего лица;

- выдачи наличных денег с банковских счетов ваучеродержателей, открытых в рамках размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг;

обеспечивает бесперебойную работу своего объекта информатизации и (или) мобильного приложения и сохранность подтверждающих документов к электронному табелю посещения ваучерожержателей;

заявитель:

при выборе финансового ваучера регистрируется в мобильном приложении или объекте информатизации банка второго уровня или Национальном операторе почты после получения уведомления от них и подписывает договор банковского счета с заявлением о присоединении к договору присоединения;

выбирает посредством соответствующего объекта информатизации подходящее ДО, с которой заключает электронный договор оказания образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению, за исключением случаев, когда между услугополучателем и ДО уже имеется действующий электронный договор оказания образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению;

заключая электронный договор с ДО, выражает согласие на присоединение к договору присоединения и несет ответственность за исполнение условий указанных договоров;

подтверждает электронный табель посещаемости ваучеродержателя ДО в период с 1 по 10 число месяца, следующего за отчетным в объекте информатизации при отсутствии в ДО электронной системы автоматического учета ежедневной фиксации посещаемости ваучеродержателей.

При использовании ДО электронной системы автоматического учета ежедневной фиксации посещаемости ваучеродержателей с согласия родителя или иного законного представителя на сбор и обработку персональных данных его ребенка, подтверждение электронного табеля посещаемости со стороны услугополучателя не требуется.

В случае несогласия с данными электронного табеля посещаемости ваучеродержателя детской организации заявитель заполняет причину несогласия в объекте информатизации с приложением подтверждающих документов.

В случае неподтверждения электронного табеля посещаемости ваучеродержателя в вышеуказанный срок, последний автоматически считается подтвержденным со стороны услугополучателя, но не более двух месяцев подряд.

обеспечивает наличие постоянной или временной регистрации в населенном пункте, в которой оказывается услуга дошкольного воспитания и обучения, за исключением случаев наличия регистрации в населенном пункте, отнесенной к агломерации городов областного, республиканского значения, или столицы;

Детская организация:

обеспечивают согласие услугополучателя на передачу персональных данных ваучеродержателей участникам пилотного проекта, а также на сбор и обработку полученных участниками проекта персональных данных путем включения предоставления указанного согласия в электронный договор между ДО и услугополучателем;

своевременно актуализируют информацию в НОБД и объекте информатизации о фактическом контингенте ваучеродержателей и проектной мощности объекта ДО;

обеспечивают наличие трудовых договоров с сотрудниками в единой системе учета трудовых договоров;

заполняют в объекте информатизации на ежедневной основе электронный табель посещаемости ваучеродержателя и обеспечивают наличие подтверждающих документов в объекте информатизации при отсутствии электронной системы автоматического учета ежедневной фиксации посещаемости ваучеродержателей.

рассматривают причину несогласия услугополучателя с данными электронного табеля посещаемости ваучеродержателя и принимают по результатам рассмотрения соответствующее решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении требования услугополучателя изменить электронный табель посещаемости ваучеродержателя в связи с несогласием с ним (с указанием причины несогласия);

комплектуют возрастные группы по одновозрастному или разновозрастному принципу, наполняемость которых составляет:

по одновозрастному принципу:

группа раннего возраста – (дети 1 года) – не более 10 детей;

младшая группа (дети 2-х лет) – не более 20 детей;

средняя группа (дети 3-х лет) – не более 25 детей;

старшая группа (дети 4-х лет) – не более 25 детей;

предшкольная группа, предшкольный класс школы (лицея, гимназии) (дети 5-ти лет) – не более 25 детей.

по разновозрастному принципу:

при наличии в группе детей двух возрастов:

1 года и 2-х лет – не более 15 детей;

2-х и 3-х лет – не более 20 детей;

3-х и 4-х лет – не более 25 детей;

4-х и 5-ти лет- не более 25 детей;

при наличии в группе детей трех возрастов:

2-х, 3-х, 4-х лет – не более 25 детей;

3-х, 4-х, 5-ти лет – не более 25 детей.

При этом не допускается формирование групп по разновозрастному принципу с совмещением детей раннего и предшкольного возраста (кроме населенных пунктов с малой численностью детей дошкольного возраста).

Также говорится, что государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение финансируется в объеме и размере, определяемом по решению местных исполнительных органов в следующих случаях:

на период действия ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают дошкольную организацию;

за зачисленных, но не посещающих детсад детей по причине проведения расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального или текущего ремонта в государственных организациях (при наличии документального подтверждения), не более двух месяцев в год.

Ваучер аннулируется в следующих случаях:

переезда в другой населенный пункт;

смерти ваучеродержателя;

неподтверждения услугополучателем электронного табеля посещаемости ваучеродержателя в течение двух месяцев подряд. На переходный период при включении населенного пункта в Пилотный проект указанный срок составляет три месяца с даты договора присоединения.

При этом требование настоящего подпункта не распространяется на случаи отсутствия подтверждения электронного табеля посещения услугополучатем в связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами, количество которых составляет не более 3% от общего количества воспитанников в данной ДО.

Список ваучеродержателей, родители или законные представители, которых не имеют возможности подтверждать электронные табеля посещаемости, определяется органом управлением образования и предоставляется оператору.

отсутствия посещения и не получения образовательных услуг ваучеродержателем более 40 совокупных дней в течение текущего календарного года без уважительной причины, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, в следующем порядке. При достижении совокупной продолжительности отсутствия посещения ваучеродержателя без уважительной причины 35 рабочих дней , объект информатизации направляет услугополучателю, а также в детсад, уведомление с предупреждением об аннулировании ваучера в случае достижения 40 совокупных дней отсутствия посещения ваучеродержателя. При достижении совокупной продолжительности отсутствия посещения ваучеродержателя без уважительной причины 40 дней, объект информатизации направляет услугополучателю, а также в ДО, уведомление об аннулировании ваучера в случае непредставления в течение пяти рабочих дней документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия посещения;

в течение текущего календарного года без уважительной причины, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, в следующем порядке. При достижении совокупной продолжительности отсутствия посещения ваучеродержателя без уважительной причины , объект информатизации направляет услугополучателю, а также в детсад, уведомление с предупреждением об аннулировании ваучера в случае достижения 40 совокупных дней отсутствия посещения ваучеродержателя. При достижении совокупной продолжительности отсутствия посещения ваучеродержателя без уважительной причины 40 дней, объект информатизации направляет услугополучателю, а также в ДО, уведомление об аннулировании ваучера в случае непредставления документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия посещения; выпуска воспитанников, достигающих в течение календарного года полных 6 лет, и прошедших программу предшкольной подготовки в детском саду (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации);

отказа услугополучателя от дальнейшего использования ваучера.

Приказ вступает в силу со дня подписания.